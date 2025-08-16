ETV Bharat / bharat

गुजरात: बुलडोजर एक्शन के विरोध में कारोबारी की पत्नी ने आत्मदाह का प्रयास किया, अस्पताल में मौत

गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर से तोड़फोड़ के विरोध में एक कारोबारी की पत्नी ने आत्मदाह का प्रयास किया. बाद में उसकी मौत हो गई.

Published : August 16, 2025 at 8:55 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, जशोदानगर में एक कारोबारी की पत्नी नर्मदाबेन कुमावत ने बुलडोजर से तोड़फोड़ के विरोध में खुद को आग लगा ली. आत्मदाह के प्रयास में बुरी तरह से झुलसी महिला को एलजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. शुक्रवार देर रात उसका निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, अस्पताल ने शनिवार सुबह 5 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सौंप दिया.

इस घटना की निंदा करते हुए स्थानीय विधायक इमरान खेड़ावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि "अहमदाबाद नगर निगम मौत का सौदागर बन गया है."

उन्होंने कहा, "भाजपा के शासन में गरीबों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. जशोदानगर इलाके में गरीबों के मकानों को दबाव में तोड़ दिया गया. महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने अपनी जान दे दी. क्या इस सरकार को संवेदनशील माना जा सकता है? मैं मांग करता हूं कि सरकार मृतक के परिवार की मदद करे."

बताया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम की टीम शुक्रवार को शहर के जशोदानगर में जय श्री सोसाइटी के पास अतिक्रमण को गिराने गई थी, इस दौरान एक महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस को मौके पर बुलाया गया.

पीड़ित परिवार का बयान
मृतक महिला नर्मदाबेन के देवर कुमार जॉनभाई राजाराम ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी बिना कोई सूचना दिए सुबह 9 बजे हमारे घर पहुंच गए. पुलिस सुरक्षा भी नहीं दी गई. जबरन तोड़फोड़ शुरू कर दी गई. हमारे परिवार वालों ने इसका विरोध किया. मेरी भाभी ने आत्महत्या का प्रयास किया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, रात में मेरी भाभी की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- SPECIAL: परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर राखी, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी का अनोखा कनेक्शन

