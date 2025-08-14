सुरेंद्रनगर: गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में बस स्टैंड के पास एक कॉम्प्लेक्स की छत पर 7 अगस्त को एक महिला का शव मिला था. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया था. फोरेंसिक जांच में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है. इस संबंध में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.

पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक जांच के बाद पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. आरोप है कि प्रकाश परमार, जुमा फकीर बदलानी और तीन अन्य अज्ञात लोगों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. शहर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है. अगर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महिला की मौत पुष्टि होती है, तो हत्या की धारा भी जोड़ी जाएगी.

अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत का असली कारण सामने आ सकता है. पूरी घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

घटना के संबंध में, सुरेंद्रनगर मुख्यालय के डिप्टी एसपी निकुंजभाई पटेल ने बताया कि बस स्टैंड के पास अमृतधारा कॉम्प्लेक्स में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, उसके साथ पांच लोगों ने दुष्कर्म किया था. राजकोट से फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण सामने आएगा.

उन्होंने बताया कि इस अपराध में पांच लोग शामिल थे. जिसमें मुख्य आरोपी प्रकाशभाई परमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जांच के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. साथ ही, अगर महिला की मौत दुष्कर्म के कारण हुई है, तो इन पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य अपराध भी दर्ज किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- काला जादू के बहाने चलती बस में महिला से दुष्कर्म, तांत्रिक गिरफ्तार