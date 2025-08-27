चित्तौड़गढ़: जिले के राशमी थाना इलाके में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. गूगल मैप की गलत दिशा-निर्देश के कारण एक वैन तीन साल से बंद पुलिया पर जा पहुंची और बहाव में फंसकर नदी में बह गई. वैन में सवार 9 में से 5 लोगों को ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं. लापता लोगों में दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं.

राशमी थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि भूपालसागर थाना इलाके के कानाखेड़ा गांव का एक परिवार मंगलवार को भीलवाड़ा के सवाईभोज दर्शन के लिए गया. रात को वापसी के दौरान परिवार ने घर लौटने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया. मैप उन्हें बनास नदी स्थित सोमी-उपरेड़ा पुलिया तक ले गया, जो तीन साल से बंद पड़ी थी. पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था और बीच में गहरा गड्ढा था. जैसे ही चालक ने वैन को पुलिया पर उतारी, वो गड्ढे में फंस गई और तेज बहाव में बहकर नदी में जा गिरी.

नदी से सुरक्षित निकाले जाने के बाद हितेश ने बताया...

अंधेरे के कारण बचाव अभियान शुरू नहीं : वैन बहते ही यात्रियों ने शोर मचाकर मदद मांगी. आसपास के ग्रामीण पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. थोड़ी देर में राशमी थानाधिकारी देवेंद्र देवल, गंगरार डिप्टी प्रभुलाल और एसडीएम सहित प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच गए. नाव मंगवाकर ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया. पांच लोगों को सुरक्षित निकाल लिया. लापता चार लोगों की तलाश के लिए सिविल डिफेंस टीम को बुलाया, लेकिन देर रात अंधेरे के कारण बचाव अभियान शुरू नहीं हो पाया. टीम ने बुधवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया.

वैन सवार सभी रिश्तेदार: वैन में सवार सभी 9 लोग रिश्तेदार और गाडरी समाज से थे. बचाए लोगों में मदनलाल (25) पुत्र देवीलाल, हितेश (16) पुत्र सोहन, लीला (18) पत्नी देवीलाल, काव्यांश (9 माह) पुत्र मदन तथा आयांश (9 माह) पुत्र देवीलाल शामिल हैं, जबकि चंदा (21) पत्नी हेमराज, ममता (25) पत्नी मदन, खुशी (4) पुत्री मदन तथा रूत्वी (6) पुत्री हेमराज की तलाश जारी है.

नदी में बहे लोगों की तलाश

प्रशासन का अलर्ट था: मंगलवार रात मातृकुंडिया बांध के गेट खोले जाने से बनास नदी में पानी का बहाव तेज था. प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर पुलिया के रास्ते बंद करने के लिए वहां पत्थर और जेसीबी मशीनें खड़ी करवा दी थीं, लेकिन यह परिवार लंबे समय बाद गांव आया था. उन्हें जानकारी नहीं थी कि सोमी-उपरेड़ा पुलिया तीन साल से बंद है. बचाए गए हितेश ने बताया कि वे सुबह 9.30 बजे घर से निकले थे और गंगापुर, देमाली व भीलवाड़ा दर्शन के बाद रिश्तेदार के यहां रूके थे. वहां पर रिश्तेदारों ने उन्हें रात में रुकने की सलाह दी, लेकिन परिवार की एक महिला सदस्य ने देवता के कारण का हवाला देकर रुकने से मना कर दिया. इसके बाद परिवार गूगल मैप की मदद से घर के लिए निकला और हादसा हो गया.