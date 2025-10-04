जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव: BJP ने कसी कमर, प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी

ETV Bharat / bharat

Moazum Mohammad

October 4, 2025

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी ने सभी चार सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है. हालांकि, उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं. वहीं, दूसरी तरफ प्रमुख गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी तक सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं लिया है.

जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं. अब इन सीटों पर चुनाव होने का ऐलान हो चुका है. लंबे समय से लंबित द्विवार्षिक चुनाव 24 अक्टूबर को होने वाले हैं. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अभाव के कारण निर्वाचक मंडल की कमी के कारण रिक्तियों को भरा नहीं जा सका. 2024 में केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव के बाद ही राजनीतिक दल चुनावों की मांग कर रहे थे.

कानून के मुताबिक, चारों सीटें तीन अलग-अलग चुनावों के माध्यम से भरी जाएंगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीटें मूल रूप से तीन अलग-अलग द्विवार्षिक चक्रों का हिस्सा थीं. दो सदस्य 15 फरवरी, 2021 को रिटायर हुए, जबकि दो अन्य 10 फरवरी, 2021 को रिटायर हुए.

राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा नेताओं ने जम्मू में कोर ग्रुप की बैठक की. उम्मीदवारों के चयन पर हुई इस अहम बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि, पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, "हम तीन उम्मीदवार उतार रहे हैं."

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा महासचिव एवं जम्मू-कश्मीर प्रभारी तरुण चुघ समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल थे. सेठी ने कहा कि, प्रत्याशियों के नाम अभी तय नहीं हो पाए हैं. पार्टी आलाकमान में नाम को लेकर मंथन चल रहा है. सूची में जम्मू से तीन और कश्मीर से एक संभावित उम्मीदवार के नाम शामिल होने की उम्मीद है.

पता चला है कि निर्मल सिंह और रविंदर रैना जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता चुनावों की दौड़ में सबसे आगे हैं. लेकिन पार्टी नई दिल्ली में आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीदवारों का खुलासा करेगी. चुनावी गणित के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 28 विधायकों के साथ भाजपा के एक सीट जीतने की संभावना है, जबकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को बाकी सीटों पर बढ़त हासिल है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय विधायकों के पास 90 सदस्यीय सदन में कुल 53 वोट हैं. बाकी विधायकों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, माकपा, अवामी इत्तेहाद पार्टी और आम आदमी पार्टी के एक-एक विधायक और सात निर्दलीय विधायक शामिल हैं.

90 सदस्यीय सदन में भाजपा के पास खुले सहयोगियों का अभाव है. हालांकि, आंतरिक राजनीतिक चर्चाओं से पता चलता है कि वे छोटे दलों को अपने पाले में कर सकते हैं. वह इसलिए क्योंकि एक-एक सीट पर उनका निर्णायक प्रभाव होता है. हालांकि, इन दलों के नेताओं ने कहा कि उन्होंने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. दूसरी ओर, प्रमुख गठबंधन सहयोगी एनसी और कांग्रेस ने भी अभी तक अपने बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है.

कांग्रेस एक सीट के लिए प्रयासरत है, जबकि एनसी बाकी सीटों के लिए नामांकन दाखिल करेगी. एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने कहा कि पार्टी की कार्यसमिति की अभी तक बैठक नहीं हुई है क्योंकि नामांकन तक समय है.

उन्होंने अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत की खबरों को फिलहाल महज अटकलें करार दिया. खबरों में कहा गया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एनसी के साथ बातचीत शुरू करेंगे. वहीं, नई दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सीटों के बंटवारे के लिए अभी तक एनसी के साथ बातचीत शुरू नहीं की है. उनके मुताबिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद ऐसा होने की उम्मीद है.

