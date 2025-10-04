ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव: BJP ने कसी कमर, प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी

राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा नेताओं ने जम्मू में कोर ग्रुप की बैठक की. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी ने सभी चार सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है. हालांकि, उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं. वहीं, दूसरी तरफ प्रमुख गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी तक सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं लिया है.

जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं. अब इन सीटों पर चुनाव होने का ऐलान हो चुका है. लंबे समय से लंबित द्विवार्षिक चुनाव 24 अक्टूबर को होने वाले हैं. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अभाव के कारण निर्वाचक मंडल की कमी के कारण रिक्तियों को भरा नहीं जा सका. 2024 में केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव के बाद ही राजनीतिक दल चुनावों की मांग कर रहे थे.

कानून के मुताबिक, चारों सीटें तीन अलग-अलग चुनावों के माध्यम से भरी जाएंगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीटें मूल रूप से तीन अलग-अलग द्विवार्षिक चक्रों का हिस्सा थीं. दो सदस्य 15 फरवरी, 2021 को रिटायर हुए, जबकि दो अन्य 10 फरवरी, 2021 को रिटायर हुए.

राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा नेताओं ने जम्मू में कोर ग्रुप की बैठक की. उम्मीदवारों के चयन पर हुई इस अहम बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि, पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, "हम तीन उम्मीदवार उतार रहे हैं."

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा महासचिव एवं जम्मू-कश्मीर प्रभारी तरुण चुघ समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल थे. सेठी ने कहा कि, प्रत्याशियों के नाम अभी तय नहीं हो पाए हैं. पार्टी आलाकमान में नाम को लेकर मंथन चल रहा है. सूची में जम्मू से तीन और कश्मीर से एक संभावित उम्मीदवार के नाम शामिल होने की उम्मीद है.

पता चला है कि निर्मल सिंह और रविंदर रैना जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता चुनावों की दौड़ में सबसे आगे हैं. लेकिन पार्टी नई दिल्ली में आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीदवारों का खुलासा करेगी. चुनावी गणित के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 28 विधायकों के साथ भाजपा के एक सीट जीतने की संभावना है, जबकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को बाकी सीटों पर बढ़त हासिल है.