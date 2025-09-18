ETV Bharat / bharat

सऊदी-पाक रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय ने कहा, इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे

जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि इस घटनाक्रम के मद्देनजर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है. उन्होंने कहा, 'हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की रिपोर्ट देखी है. सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक समझौते को औपचारिक रूप देने वाले इस घटनाक्रम पर विचार किया जा रहा था.

विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक व्यवस्था के औपचारिककरण को स्वीकार करता है. साथ ही यह भी कहा कि वह इसके संभावित परिणामों की बारीकी से जांच करेगा.

नई दिल्ली: दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष जारी है. मिडिल ईस्ट में भी घमासान मचा हुआ है. इस बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ है जिसपर सबकी नजर है. भारत ने गुरुवार को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नया रक्षा समझौते के मद्देनजर प्रतिक्रिया जारी की. इसमें कहा गया कि वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए समझौते के निहितार्थ का बारीकी से अध्ययन करेगा.

हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.'

विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी सऊदी अरब और पाकिस्तान द्वारा 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद आई है. इसमें यह कहा गया है कि किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा.

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के निमंत्रण पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बुधवार को रियाद की राजकीय यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, 'सऊदी अरब साम्राज्य और इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के बीच लगभग आठ दशकों से चली आ रही ऐतिहासिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, तथा भाईचारे और इस्लामी एकजुटता के बंधनों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक हितों और घनिष्ठ रक्षा सहयोग के आधार पर महामहिम क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए.'

संयुक्त बयान में आगे कहा गया, 'यह समझौता, जो दोनों देशों की अपनी सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र व विश्व में सुरक्षा एवं शांति स्थापित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करने और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है. समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा.'