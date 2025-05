ETV Bharat / bharat

क्या भारत राफेल की जगह रूसी एसयू-57ई को देगा प्राथमिकता ? - RAFALE SOURCE CODE

राफेल लड़ाकू विमान ( IANS )

Published : May 26, 2025 at 6:48 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:53 PM IST

नई दिल्ली : क्या भारत का राफेल (मरीन राफेल) से मोहभंग हो रहा है ? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चाहता है कि राफेल का सोर्स कोड उसे सौंपा जाए. सोर्स कोड की मदद से वह उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता है. सोर्स कोड के अभाव में भारत को बार-बार राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट से संपर्क करना पड़ता है. यह दावा ओपन मैगजीन में किया गया है. अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव देखा गया था, ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान मेक इन इंडिया हथियारों के साथ-साथ फ्रांसीसी राफेल और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 ने बड़ी भूमिका निभाई थी. अब भारत चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा हथियार अपने देश में ही बनाए, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका शीघ्रता से उपयोग किया जा सके और इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े. सवाल ये है कि राफेल कितना भी उपयोगी क्यों न हो, लेकिन जब तक उसका सोर्स कोड प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह अपनी इच्छानुसार इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी सोर्स कोड साझा करने के लिए तैयार नहीं है. सोर्स कोड वह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है, जिसके जरिए हथियार को ऑपरेट किया जाता है. उसमें कोई भी बदलाव करना होता है, तो बिना कंपनी की इच्छा के ऐसा नहीं हो सकता है. राफेल 4.5 पीढ़ी का विमान है. चीन ने छठी पीढ़ी तक का फाइटर विमान तैयार कर लिया है. ओपन मैगजीन ने दावा किया है कि अगर फ्रांस सोर्स कोड भारत के साथ साझा नहीं करेगा, तो राफेल की अगली डील कैंसिल भी हो सकती है. भारत इसकी जगह पर रूस के एसयू-57ई को खरीदने पर विचार कर सकता है. यह पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है. यह स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है. वैसे, भारत रूस के साथ पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट का साझीदार था. लेकिन कीमत, देरी और परफॉर्मेंस की वजह से वह 2018 में इससे बाहर हो गया था. अब एक बार फिर खबर है कि दोनों देश इस पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं.

रूसी फाइटर जेट की क्या है खासियत- रूस ने कहा है कि भारत चाहे तो एसयू-57ई में बदलाव कर सकता है. सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली भारतीय कंपनियां भी इसे बना सकती हैं. इसके जरिए आर-37एम लॉंग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को भी ले जाया जा सकता है. इसकी रेंज 400 किमी तक है. यह रडार से बच सकता है और मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है. रूस इसका सोर्स कोड और तकनीक दोनों ही भारत को प्रदान करने के लिए तैयार है. एस-400 के साथ यह जेल हो जाता है. रूस में भारतीय टरबोफैन इंजिन कावेरी का ट्रायल भी चल रहा है. भारत ने पहले फ्रांस से ही ट्रायल में मदद मांगी थी, लेकिन उसने भारत की मदद नहीं की. भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वह अपना जेट इंजिन तैयार करे, ताकि दूसरे देशों पर इंजिन के लिए निर्भरता खत्म हो सके. कावेरी का तेजस में उपयोग किया जाएगा. लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया न सिर्फ खर्चीली और लंबी होती है, बल्कि इसकी टेस्टिंग के लिए जगह भी भारत के पास नहीं है. भारत अमेरिका का एफ-35 फाइटर जेट भी नहीं खरीद सकता है. इसकी वजह है मेक इन इंडिया. भारत चाहता है कि वह वही विमान खरीदे, जिसे वह भारत में बना सके. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगा. इसलिए भारत के सामने सीमित विकल्प हैं. अमेरिकी हथियारों का रखरखाव काफी खर्चीला है और सह-उत्पादन के लिए उसे अनुमति नहीं मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014-24 के बीच चीन ने 435 फाइटर जेट जोड़े हैं. जबकि पाकिस्तान ने 31 विमान प्राप्त किए. इसके ठीक उलट भारत के 151 विमान कम हुए हैं. उसे 42 स्क्वॉड्रन की जरूर है, लेकिन उसके बाद 31 स्क्वॉड्रन ही उपलब्ध हैं. ये भी पढ़ें : भारत ने 300 किमी अंदर पाकिस्तानी सिस्टम को किया था तबाह, जेफ-17 और एफ-16 विमानों के गिराए जाने के सबूत उपलब्ध

Last Updated : May 26, 2025 at 6:53 PM IST