क्या वोट चोरी के आरोपों को लेकर कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी? जानें कांग्रेस नेता का जवाब

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कुछ ताकतें लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए व्यवस्थित रूप से निशाना बना रही है.

Published : September 18, 2025 at 1:23 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला. इस बार उन्होंने दावा किया कि वोटों को व्यवस्थित तरीके से हटाया जा रहा है.

जब उनसे पूछा गया कि वह अपने आरोपों को किस हद तक आगे ले जाना चाहते हैं और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की चुनाव आयोग की योजना के बारे में क्या करेंगे तो राहुल गांधी ने कहा, "हम आपके सामने अपराध को पेश कर रहे हैं."

'सच्चाई पेश करना हमारा काम'
राहुल गांधी ने कहा, "हमारा काम आपके सामने सच्चाई पेश करना है. चुनाव आयोग और न्यायिक व्यवस्था के अलावा अन्य संस्थाओं को भी इस पर गौर करने की जरूरत है. हमने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि एक ही ताकत मतदाताओं को हटा और जोड़ रही है."

उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्यों में मतदाता सूचियों में हेराफेरी करने के लिए एक ही ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है. राहुल गांधी के नए आरोप इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आए हैं.

'यह मेरा काम नहीं'
राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि वोट चोरी के आरोपों के बारे में वे आगे क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि इससे किसे फायदा हो रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना उनका काम नहीं है, बल्कि देश की संस्थाओं का काम है.

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, मैं यहां जो कर रहा हूं, वह मेरा काम नहीं है. मेरा काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना है, भारत के लोकतंत्र की रक्षा का काम देश की संस्थाओं का है, लेकिन चूंकि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे यह करना पड़ रहा है."

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इस तरह के और भी प्रेजेंटेशन होंगे, जिनमें कुछ महीने और लगेंगे और इसके अंत तक इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि भारत में राज्य दर राज्य और लोकसभा दर लोकसभा 'वोट चोरी' हो चुकी है.

गांधी ने कहा कि उन्हें और उनकी टीम को अब चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिल रही है. उन्होंने कहा, "मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, हमें चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिलनी शुरू हो गई है. ऐसा पहले नहीं होता था. हमें चुनाव आयोग के भीतर से जानकारी मिल रही है.यह रुकने वाला नहीं है. भारत के लोग इसे (वोट चोरी) स्वीकार नहीं करेंगे."

कांग्रेस नेता ने ज्ञानेश कुमार से कर्नाटक के अपराध जांच विभाग (CID) को वोट डिलीट के आरोपों पर एक हफ़्ते के भीतर जवाब देने को भी कहा है, जिसके लिए एजेंसी ने 18 महीनों में 18 बार चुनाव आयोग से संपर्क किया है.

क्या राहुल गांधी अदालत जाएंगे?
जब उनसे पूछा गया कि अगर एक हफ़्ते में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो क्या राहुल गांधी अदालत जाएंगे, तो उन्होंने दोहराया कि देश के लोकतंत्र को बचाना उनका काम नहीं है.उन्होंने कहा, "एक देशभक्त भारतीय और संविधान प्रेमी होने के नाते, मेरा मानना ​​है कि नागरिकों के सामने सच्चाई रखना मेरा काम है. मुझे आश्चर्य हुआ जब चुनाव आयोग के लोग आए और हमें जानकारी दी. चौंकाने वाली बात यह है कि यह 10-15 सालों से हो रहा है. भारत के लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "लोकतंत्र को केवल भारत के लोग ही बचा सकते हैं. कोई और ऐसा नहीं कर सकता. राहुल गांधी केवल आकर कह सकते हैं कि यह सच है, लेकिन केवल भारत के लोग ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं."

