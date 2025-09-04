नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के कारण सैन्य संस्थानों से निकाले गए कैडेट्स को 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (ECHS) के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि 29 अगस्त से ऐसे सभी कैडेट्स को ईसीएचएस योजना में शामिल कर लिया गया है और उनके लिए एकमुश्त सदस्यता शुल्क भी माफ कर दिया गया है. पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 15 सितंबर तक पंजीकरण पूरा कर ले, साथ ही मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्ली को न्यायमित्र नियुक्त किया.

पीठ ने कहा, "रक्षा मंत्रालय के सैनिक कल्याण विभाग ने सभी विकलांग आउट बोर्ड कैडेट्स को ईसीएचएस के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया गया है. वर्तमान में अधिकारियों द्वारा देय 1,20,000 रुपये का एकमुश्त सदस्यता शुल्क ऐसे विकलांग/आउट बोर्ड कैडेटों द्वारा नहीं दिया जा सकता है."

पीठ ने विकलांग और आउट-बोर्डेड कैडेट्स को ईसीएचएस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की सराहना की. पीठ ने कहा कि इस योजना का विवरण रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए और यह भी कहा कि आउट-बोर्डेड कैडेट्स ईसीएचएस योजना के तहत सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं.

एक वकील ने कहा कि उन्हें कैडेट्स ने बताया है कि सदस्यता के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. एक अन्य वकील ने कहा कि आवेदन के लिए रैंक की आवश्यकता होती है और उनके मुवक्किलों के पास पूर्व अधिकारियों के कैडेटों के अलावा कोई अन्य रैंक नहीं है, और पोर्टल पर पंजीकरण संभव है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संबंधित अधिकारी इन कठिनाइयों की जांच करेंगे.

पीठ ने कहा कि पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जाएगा और पंजीकरण कराने के इच्छुक आउट-बोर्डेड कैडेट्स प्राथमिकता के साथ 15 सितंबर, 2025 तक पंजीकरण करा सकेंगे. पीठ ने कहा कि पुनर्वास के उद्देश्य से आउट-बोर्डेड कैडेट्स का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और केंद्र सरकार से चिकित्सा पुनर्मूल्यांकन के लिए एक योजना तैयार करने को कहा.

वर्तमान में लागू बीमा योजना के संबंध में पीठ ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं हो सकती है. साथ ही कहा कि बोर्ड से बाहर जाने वाले कैडेट्स के लिए बीमा कवर बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं.

जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा, "ये पढ़े-लिखे लोग हैं और इन्होंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है. ये किसी न किसी तरह की नौकरी करने में सक्षम हैं. पूर्व सैनिक के तौर पर नहीं, लेकिन अगर इन्हें यथासंभव किसी तरह की डेस्क जॉब दी जा सके तो..."

पीठ को बताया गया कि मृत्यु की स्थिति में, 12.5 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि और परिजनों को 9,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, और 1992 से वायु सेना, थलसेना और नौसेना का अपना बीमा है जो सदस्यता-आधारित बीमा जैसा है. भाटी ने कहा, "तो, कैडेट भी इसमें शामिल हैं. सेना का समूह बीमा कोष है. मासिक बीमा प्रीमियम सैन्य कर्मियों द्वारा भरा जाता है."

मौद्रिक लाभ के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि अनुग्रह राशि बढ़ाई जानी चाहिए, विशेष रूप से महंगाई और मूल्य वृद्धि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित की.

शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था, जब न्यूज रिपोर्ट में इन कैडेट्स का मुद्दा उठाया गया था, जो कभी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) जैसे देश के शीर्ष सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण का हिस्सा थे.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1985 से अब तक लगभग 500 अधिकारी कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न स्तर की विकलांगता के कारण इन सैन्य संस्थानों से चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी गई है, और अब उन्हें बढ़ते चिकित्सा बिलों का सामना करना पड़ रहा है, तथा उन्हें मासिक अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है, जो उनकी आवश्यकताओं से बहुत कम है.

इस श्रेणी के सैनिकों के विपरीत, जो ईएसएम (Ex-Serviceman) दर्जा पाने के हकदार थे, इन सभी अधिकारी कैडेट्स को विकलांगता की सीमा के आधार पर प्रति माह 40,000 रुपये तक का अनुग्रह भुगतान मिलता था, जो बुनियादी जरूरतों से काफी कम था.

