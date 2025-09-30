ETV Bharat / bharat

क्या टॉप स्टार विजय को देखने सिर्फ 10000 लोग ही आएंगे? करूर भगदड़ मामले में जज ने टीवीके से पूछा

करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार टीवीके नेता ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 30, 2025 at 4:26 PM IST 3 Min Read

करूर: तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की जनसभा में भगदड़ मामले में पुलिस ने पार्टी के दो नेताओं को गिरफ्तार किया है. टीवीके करूर जिला सचिव मथियाझगन और पोनराज शामिल हैं. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनो को अदालत में पेश किया. इस दौरान जज ने टीवीके नेताओं से पूछा कि आपने किस आधार पर कहा कि विजय की चुनावी रैली में केवल 10,000 लोग ही आएंगे? 27 सितंबर को करूर में विजय की चुनावी रैली में हुई भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है. कुछ अन्य लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है. वह पिछले दो दिनों से घटनास्थल पर जांच कर रही हैं. करूर में रैली के दौरान टीवीके प्रमुख विजय (ETV Bharat) ऐसे में, मंगलवार को टीवीके पार्टी के जिला सचिव मथियाझगन और एक अन्य नेता पोनराज को इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार मथियाझगन और पोनराज दोनों का करूर सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद, दोनों को करूर जिला अदालत में पेश किया गया. न्यायाधीश ने दोनों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.