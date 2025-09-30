क्या टॉप स्टार विजय को देखने सिर्फ 10000 लोग ही आएंगे? करूर भगदड़ मामले में जज ने टीवीके से पूछा
27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मामले में पुलिस ने टीवीके के दो नेताओं को गिरफ्तार किया है.
Published : September 30, 2025 at 4:26 PM IST
करूर: तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की जनसभा में भगदड़ मामले में पुलिस ने पार्टी के दो नेताओं को गिरफ्तार किया है. टीवीके करूर जिला सचिव मथियाझगन और पोनराज शामिल हैं. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनो को अदालत में पेश किया. इस दौरान जज ने टीवीके नेताओं से पूछा कि आपने किस आधार पर कहा कि विजय की चुनावी रैली में केवल 10,000 लोग ही आएंगे?
27 सितंबर को करूर में विजय की चुनावी रैली में हुई भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है. कुछ अन्य लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है. वह पिछले दो दिनों से घटनास्थल पर जांच कर रही हैं.
ऐसे में, मंगलवार को टीवीके पार्टी के जिला सचिव मथियाझगन और एक अन्य नेता पोनराज को इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार मथियाझगन और पोनराज दोनों का करूर सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद, दोनों को करूर जिला अदालत में पेश किया गया. न्यायाधीश ने दोनों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
अदालत ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों नेताओं से मामले के बारे में पूछताछ की. जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस ने थाने में उनकी पिटाई की, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें परेशान नहीं किया. वहीं, टीवीके के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें रैली के लिए मांगी गई जगह नहीं दी. जवाब में, अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, "वह जगह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वहां एक पुल था."
तभी जज ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, "आपने किस आधार पर अनुमति मांगी कि सिर्फ 10,000 लोग ही टॉप स्टार विजय को देखने आएंगे? आपने खुला मैदान क्यों नहीं मांगा? क्या आपको नहीं पता था कि बच्चे और आम लोग भी विजय को देखने आएंगे?"
पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने आगे कहा, "टीवीके नेताओं ने पुलिस की बात नहीं सुनी. हमने जोर देकर कहा कि विजय की गाड़ी 50 मीटर पहले ही रोक दी जाए और वह अपना प्रचार जारी रखें. लेकिन पार्टी के जिला सचिव मथियाझागन और अन्य लोगों ने पुलिस की बात पर ध्यान नहीं दिया. यही 41 लोगों की मौत का मुख्य कारण है. विजय जानबूझकर प्रचार स्थल पर देर से पहुंचे. उन्होंने 20 मिनट के रास्ते में 2 घंटे लगा दिए. इसके अलावा, जब सभा चल रही थी, तब कई लोग बेहोश हो गए. टीवीके कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस गाड़ी को रोककर उस पर हमला कर दिया."
