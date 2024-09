ETV Bharat / bharat

लालू की तरह पत्नी को CM बनाएंगे केजरीवाल या तोड़ेंगे रीजनल पार्टियों का रिवाज, जानें कौन हैं मुख्यमंत्री के दावेदार? - WHO IS NEXT CM OF DELHI

By ETV Bharat Delhi Team Published : 12 hours ago | Updated : 9 hours ago

दिल्ली सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल का नाम आगे. ( ETV Bharat GFX )

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से रिहा हुए. वहीं, रिहाई के बाद रविवार को पहली बार पार्टी के नए कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अगले दो दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करके दिल्ली की राजनीति को बड़ी हवा दे दी है. उनके इस्तीफा देने की घोषणा के बाद अब इस पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर राजनीति गरमा गई है. वहीं, संभावितों सीएम पद की रेस में पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सबसे ऊपर आ रहा है. चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ये जिम्मेदारी परिवार के किसी सदस्य को सौंपेंगे. क्योंकि, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम लोकसभा चुनाव के दौरान से ही चर्चाओं में है. जब सीएम केजरीवाल चुनाव प्रचार के ल‍िए अंतर‍िम जमानत पर बाहर आए थे. उस समय से ही लगातार सुनीता केजरीवाल की सीएम पद की दावेदारी की चर्चा हो रही है. अब जब सीएम ने इस्‍तीफे की घोषणा कर दी है तो उनकी जगह पर कौन मुख्यमंत्री होगा. इसके नाम को लेकर देश की दूसरी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों की भी चर्चा आम हो गई है. क्योंकि यह दल अक्सर परिवार के भीतर से ही यह जिम्मेदारी सौंपते आए हैं. बिहार से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश व दूसरे राज्य इसके गवाह हैं. लालू यादव ने राबड़ी तो शिबू सोरेन ने हेमंत को सौंपी थी विरासत: लालू यादव ने चारा घोटाले में फंसने के बाद और जेल जाने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम पद की कमान सौंपी थी. इसी तरह पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने भी झारखंड की कमान क‍िसी और की बजाय बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी थी. मुलायम सिंह ने अखिलेश को सौंपी थी विरासत: बात अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर भी मुलायम सिंह यादव को क‍िसी और पर भरोसा नहीं था. उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने बेटे अखिलेश यादव को राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सौंपना ज्‍यादा सुरक्षि‍त माना. इस तरह के उदाहरण अब दिल्ली की राजनीति में फिट होंगे या नहीं, इसको लेकर भी चर्चा अलग से शुरू हो गई है. परिवार की बजाय बाहरी सदस्य को सौंप सकते हैं जिम्मेदारी: दरअसल, दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी में संभावित है. ऐसे में केजरीवाल विपक्ष के आरोपों से बचने के लिए भी इस पद की कमान कुछ समय के लिए किसी पार‍िवारि‍क सदस्‍य की बजाय बाहरी सदस्य को सौंप सकते हैं. अगर वह इसकी कमान अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंपते हैं तो उनको दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह परिवारवाद का बढ़ावा देने जैसे आरोपों को लेकर विधानसभा चुनाव में विपक्ष के आरोपों से दो-चार होना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए भी वह कोई और बड़ा फैसला इस दिशा में ले सकते हैं. सीएम कुर्सी की दावेदारी में इन नामों पर बड़ी चर्चा: दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर सबसे मजबूत नाम कैबिनेट मंत्री आत‍िशी का ही माना जा रहा है. आतिशी सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के भरोसे वाली मंत्री हैं. इसके अलावा पार्टी मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान खान के नामों को भी सीएम दावेदारों के तौर पर व‍िचार सकती है. संजय स‍िंह भी जमानत पर हैं, इसल‍िए पार्टी उनके नाम पर कम व‍िचार कर रही है, जहां तक राघव चड्ढा के नाम का सवाल है तो पार्टी उनको द‍िल्‍ली की राजनीत‍ि में उतारकर एक बड़ा दांव खेल सकती है. द‍िल्‍ली को फ‍िलहाल एक केयरटेकर मुख्‍यमंत्री की जरूरत है ज‍िसके ल‍िए उनका सदन का सदस्‍य चुना जाना जरूरी नहीं है. इससे पहले द‍िल्‍ली व‍िधानसभा चुनाव हो जाएंगे. ऐसे में आगामी चुनावों में पार्टी दल‍ित वोट बैंक को देखते हुए दल‍ित नेता के रूप में पार्टी कुलदीप कुमार, ग‍िरीश सोनी के नाम पर भी व‍िचार कर सकती है. पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और राज कुमार आनंद पार्टी छोड़ गए हैं, इसल‍िए पार्टी दल‍िक वोट बैंक साधने का यहां बड़ा प्रयास कर सकती है.

