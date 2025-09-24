ETV Bharat / bharat

क्या तेलंगाना की तरह CWC की बैठक के बाद बिहार में कांग्रेस सत्ता में लौटेगी?

कहते हैं इतिहास कई बार अपने-आप को दोहराता है. क्या बिहार में भी कांग्रेस के लिए कुछ ऐसा ही होने वाला है?

CWC MEETING IN PATNA
पटना में कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 8:57 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 9:07 PM IST

4 Min Read
पटना : सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस के लिए कई बार गेम चेंजर भी साबित हुई है. तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और ठीक 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई. तेलंगाना की तर्ज पर बिहार में भी सत्ता और सरकार बदलने की तैयारी है. कांग्रेस को तेलंगाना की तर्ज पर बिहार में भी बदलाव की उम्मीद दिख रही है.

'2 महीने बाद बिहार में होगी महागठबंधन की सरकार' : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश बिहार में बदलाव के संकेत महसूस कर रहे हैं. सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि, ''हमने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी और ठीक 2 महीने बाद वहां हमारी सरकार बनी. बिहार में भी हमने चुनाव से ठीक 2 महीने पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक की है. हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीने बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी.''

CWC MEETING IN PATNA
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

तेलंगाना में कांग्रेस की अकेले दम पर बनी सरकार : 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरी थी. कुल मिलाकर 119 सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुई. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 64 सीट हासिल कर सत्ता में काबिज हुई. बीआरएस मुख्य विपक्षी पार्टी हुई और उनके खाते में 39 सीटें गई. भाजपा के आठ विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए. तेलंगाना में बहुमत के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है.

2023 के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने 2025 में राजधानी पटना की धरती पर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया. देश की स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी ने कार्य समिति की बैठक का आयोजन पटना में किया हो. कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की.

बिहार में अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव होने हैं. कुल 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महगठबंधन में मुख्य मुकाबला होगा. कांग्रेस चाहती है कि नीतीश सरकार को हराकर सत्तासीन हुआ जाए. वैसे यह बैठक इसमें कितना कारगर साबित होती है यह तो वक्त ही बताएगा.

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि पटना में हम लोगों ने सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया है कि यहां से आवाज पूरे देश के कोने-कोने में जाएगी. राजधानी पटना की धरती ऐतिहासिक धरती रही है. यहीं से कई क्रांति हुए हैं.

पवन खेड़ा से बातचीत (ETV Bharat)

''यहां महागठबंधन की मजबूती और लोकतंत्र को रिवाइव करना जरूरी है. बिहार में पहले लोकतंत्र को स्वावलंबी बनाना है. बिहार में चुनाव की घोषणा हो उसके बाद हम लोग सीट शेयरिंग की घोषणा कर देंगे.''- पवन खेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे का मानना है कि बिहार में कांग्रेस खोई जमीन को वापस लाने के लिए एक्सरसाइज कर रही है. एक ओर जहां पार्टी सहयोगी दल के ऊपर भी दबाव बनाना चाहती है. वहीं विरोधियों को भी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है. पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी एक्टिवेट करना चाहती है. कांग्रेस पार्टी की कोशिश बिहार की राजनीति के रूप को अपनी ओर मोड़ने की है.

कहां-कहां CWC की बैठक : कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक अलग-अलग राज्यों में होती रही है. 16 अक्टूबर 2021 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आईसीसी हैडक्वाटर में हुई थी. तमाम दिग्गज नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया था. 28 अगस्त 2022 को भी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, लेकिन यह बैठक वर्चुअल माध्यम से की गयी थी. बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शेड्यूल तय किए गए थे.

8 जून 2024 को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के पांच सितारा होटल में कांग्रेस का समिति की बैठक की. लोकसभा चुनाव के परिणाम और आगे की रणनीति को लेकर नेताओं ने विमर्श किया. 8 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल मेमोरियल स्टेडियम में कांग्रेस का समिति की बैठक हुई.

देशभर से आए 170 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा : कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तकरीबन 170 की संख्या में डेलिगेट्स ने हिस्सा लिया. मुख्य रूप से बैठक में हिस्सा लेने वालों में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, विधान परिषद में नेता, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के अलावा राज्यों के प्रभारी बैठक में हिस्सा लेते हैं.

