ETV Bharat / bharat

क्या तेलंगाना की तरह CWC की बैठक के बाद बिहार में कांग्रेस सत्ता में लौटेगी?

पटना : सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस के लिए कई बार गेम चेंजर भी साबित हुई है. तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और ठीक 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई. तेलंगाना की तर्ज पर बिहार में भी सत्ता और सरकार बदलने की तैयारी है. कांग्रेस को तेलंगाना की तर्ज पर बिहार में भी बदलाव की उम्मीद दिख रही है.

'2 महीने बाद बिहार में होगी महागठबंधन की सरकार' : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश बिहार में बदलाव के संकेत महसूस कर रहे हैं. सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि, ''हमने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी और ठीक 2 महीने बाद वहां हमारी सरकार बनी. बिहार में भी हमने चुनाव से ठीक 2 महीने पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक की है. हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीने बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी.''

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

तेलंगाना में कांग्रेस की अकेले दम पर बनी सरकार : 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरी थी. कुल मिलाकर 119 सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुई. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 64 सीट हासिल कर सत्ता में काबिज हुई. बीआरएस मुख्य विपक्षी पार्टी हुई और उनके खाते में 39 सीटें गई. भाजपा के आठ विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए. तेलंगाना में बहुमत के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है.

2023 के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने 2025 में राजधानी पटना की धरती पर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया. देश की स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी ने कार्य समिति की बैठक का आयोजन पटना में किया हो. कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की.

बिहार में अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव होने हैं. कुल 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महगठबंधन में मुख्य मुकाबला होगा. कांग्रेस चाहती है कि नीतीश सरकार को हराकर सत्तासीन हुआ जाए. वैसे यह बैठक इसमें कितना कारगर साबित होती है यह तो वक्त ही बताएगा.

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि पटना में हम लोगों ने सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया है कि यहां से आवाज पूरे देश के कोने-कोने में जाएगी. राजधानी पटना की धरती ऐतिहासिक धरती रही है. यहीं से कई क्रांति हुए हैं.