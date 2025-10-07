ETV Bharat / bharat

किंगमेकर या गेम चेंजर.. क्या है चिराग पासवान का प्लान, बढ़ायी NDA की टेंशन

रिपोर्ट: डॉक्टर रंजीत कुमार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दलों में सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझाने की होड़ मची है. हालांकि एनडीए हो या महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है. ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अधिक सीटों की मांग से मामला और उलझ गया है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान 2025 में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं?

चिराग की अधिक सीटों की मांग!: चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हैं. महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या चिराग पहले की तरह NDA से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या फिर NDA के साथ जुड़े रहेंगे, भले ही उनकी मांगें पूरी न हो? 2020 के चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार से नाता तोड़ लिया था, लेकिन इस बार वे जेडी(यू) और बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं. पिछले चुनाव में 33 सीटों पर नीतीश को कथित रूप से हरवाने वाले चिराग की अगली चाल पर सभी की नजरें टिकी हैं.

चिराग फैक्टर के कारण जदयू को नुकसान (ETV Bharat)

43 सीटों पर सिमट गई थी JDU: पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नकारात्मक राजनीति की थी. खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने 2020 में एनडीए का जायका बिगाड़ दिया था. बिहार में बहुत मुश्किल से एनडीए की सरकार बन सकी थी. नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की जिद में चिराग पासवान ने अपना सब कुछ गंवा दिया.

चिराग फैक्टर के कारण जदयू को नुकसान: 2020 के चुनाव में चिराग ने जदयू 33 सीटों पर नुकसान पहुंचाया और जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गई. इस कोशिश में चिराग के 135 में से 134 उम्मीदवार हार गये. एक पर जीत मिली लेकिन वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गये. जबकि 9 सीटों पर चिराग के कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहे. एलजेपी को 5.64 फीसदी वोट मिला था. वहीं चुनाव के बाद मटिहानी से जीते राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए. उस चुनाव में चिराग फैक्टर के कारण जदयू को नुकसान पहुंचा था.

BJP के बागी उम्मीदवारों को चिराग ने दिया टिकट: 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की एनडीए से बात नहीं बनी थी. नीतीश कुमार की वजह से चिराग पासवान को एनडीए छोड़ना पड़ा था. नीतीश कुमार, चिराग पासवान को उचित हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं थे. चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए. कई उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वह लोजपा के टिकट पर लड़ गए.

जीजा अरुण भारती के साथ चिराग (ETV Bharat)

लोकसभा चुनाव में चिराग को 5 सीटों पर जीत: 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की एंट्री राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हुई. चिराग पासवान को एनडीए में पांच लोकसभा की सीटें मिली और चिराग पासवान ने पांचों सीटों को अपनी झोली में डाल लिया. 2020 विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान 2024 में एक बार फिर ताकतवर बनकर उभरे.

30-35 सीट की मांग: अपने पांच सांसद के बदौलत चिराग पासवान कम से कम तीस से पैंतीस लोकसभा सीट की उम्मीद लगा कर बैठे हैं. एनडीए में राजनीतिक दलों की संख्या को देखते हुए चिराग को इतनी सीटें देना टेढ़ी खीर साबित हो रही है.

चिराग को मनाने का दौर जारी: विधानसभा चुनाव बिहार में है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा सातवें आसमान पर है. चिराग पासवान से मुलाकात करने बिहार के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली पहुंचे हैं. दिल्ली में चिराग पासवान की मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ हुई है. चिराग पासवान को मनाने का दौर जारी है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भाजपा, चिराग पासवान को 22 विधानसभा की सीट के अलावा एक राज्यसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट ऑफर कर सकती है.