किंगमेकर या गेम चेंजर.. क्या है चिराग पासवान का प्लान, बढ़ायी NDA की टेंशन
चिराग की अधिक सीटों की मांग ने एनडीए में खलबली मचा दी. सवाल कि क्या वह किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे या वोटों का बंटवारा करेंगे?
Published : October 7, 2025 at 7:21 PM IST
रिपोर्ट: डॉक्टर रंजीत कुमार
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दलों में सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझाने की होड़ मची है. हालांकि एनडीए हो या महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है. ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अधिक सीटों की मांग से मामला और उलझ गया है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान 2025 में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं?
चिराग की अधिक सीटों की मांग!: चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हैं. महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या चिराग पहले की तरह NDA से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या फिर NDA के साथ जुड़े रहेंगे, भले ही उनकी मांगें पूरी न हो? 2020 के चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार से नाता तोड़ लिया था, लेकिन इस बार वे जेडी(यू) और बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं. पिछले चुनाव में 33 सीटों पर नीतीश को कथित रूप से हरवाने वाले चिराग की अगली चाल पर सभी की नजरें टिकी हैं.
43 सीटों पर सिमट गई थी JDU: पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नकारात्मक राजनीति की थी. खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने 2020 में एनडीए का जायका बिगाड़ दिया था. बिहार में बहुत मुश्किल से एनडीए की सरकार बन सकी थी. नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की जिद में चिराग पासवान ने अपना सब कुछ गंवा दिया.
चिराग फैक्टर के कारण जदयू को नुकसान: 2020 के चुनाव में चिराग ने जदयू 33 सीटों पर नुकसान पहुंचाया और जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गई. इस कोशिश में चिराग के 135 में से 134 उम्मीदवार हार गये. एक पर जीत मिली लेकिन वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गये. जबकि 9 सीटों पर चिराग के कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहे. एलजेपी को 5.64 फीसदी वोट मिला था. वहीं चुनाव के बाद मटिहानी से जीते राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए. उस चुनाव में चिराग फैक्टर के कारण जदयू को नुकसान पहुंचा था.
BJP के बागी उम्मीदवारों को चिराग ने दिया टिकट: 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की एनडीए से बात नहीं बनी थी. नीतीश कुमार की वजह से चिराग पासवान को एनडीए छोड़ना पड़ा था. नीतीश कुमार, चिराग पासवान को उचित हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं थे. चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए. कई उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वह लोजपा के टिकट पर लड़ गए.
लोकसभा चुनाव में चिराग को 5 सीटों पर जीत: 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की एंट्री राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हुई. चिराग पासवान को एनडीए में पांच लोकसभा की सीटें मिली और चिराग पासवान ने पांचों सीटों को अपनी झोली में डाल लिया. 2020 विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान 2024 में एक बार फिर ताकतवर बनकर उभरे.
30-35 सीट की मांग: अपने पांच सांसद के बदौलत चिराग पासवान कम से कम तीस से पैंतीस लोकसभा सीट की उम्मीद लगा कर बैठे हैं. एनडीए में राजनीतिक दलों की संख्या को देखते हुए चिराग को इतनी सीटें देना टेढ़ी खीर साबित हो रही है.
चिराग को मनाने का दौर जारी: विधानसभा चुनाव बिहार में है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा सातवें आसमान पर है. चिराग पासवान से मुलाकात करने बिहार के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली पहुंचे हैं. दिल्ली में चिराग पासवान की मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ हुई है. चिराग पासवान को मनाने का दौर जारी है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भाजपा, चिराग पासवान को 22 विधानसभा की सीट के अलावा एक राज्यसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट ऑफर कर सकती है.
मटिहानी सीट को लेकर विवाद: कुछ सीटों को लेकर भी एनडीए में विवाद है. चिराग पासवान कुछ ऐसी सीटें चाहते हैं जिसपर जदयू का दावा है. मटिहानी विधानसभा सीट से चिराग पासवान की पार्टी की टिकट पर राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे और वह बाद में जदयू में आ गए थे.
मटिहानी सीट पर जदयू और चिराग पासवान दोनों का दावा है. जनता दल यूनाइटेड का तर्क है कि उनके विधायक सीटिंग हैं और उन्हें टिकट मिलनी चाहिए. चिराग पासवान का तर्क है कि उनकी पार्टी के टिकट पर राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे, इस वजह से वह उनके हिस्से में जाना चाहिए.
फरवरी 2005 में हुए चुनाव में लोजपा को 29 सीटें: चिराग पासवान की पार्टी को चुनाव में 6 से 7 % के आसपास वोट मिलते रहे हैं. बिहार में पासवान जाति की आबादी 5.31% है. चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), को 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार में 6.6% वोट मिले और उसे 5 सीटों पर जीत हासिल हुई.
2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एक सीट पर जीत मिली थी. 2015 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को दो सीटों पर जीत हासिल हुई. 2010 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को तीन सीटों पर जीत हासिल हुई. 2005 के फरवरी माह में हुए विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीट पर जीत हासिल हुई तो अक्टूबर माह में हुआ चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल हुई.
रामविलास पासवान के सहयोगी रहे सत्यानंद शर्मा ने भी लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर बना रखा था. 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्यानंद शर्मा की पार्टी की ओर से भी उम्मीदवार खड़े किए गए थे. सत्यानंद शर्मा ने अपनी पार्टी के टिकट पर 93 उम्मीदवार खड़े किए थे और उनकी पार्टी को 2.7% वोट हासिल हुआ था. सत्यानंद शर्मा ने अपनी पार्टी का विलय भी लोक जनशक्ति रामविलास में कर दिया है.
"वर्तमान में हमारा वोट शेयर 8% से ही अधिक है और हमारे एनडीए में जुड़ने से एनडीए की ताकत और बढ़ेगी. सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और हमारे नेता जल्द ही सीट शेयरिंग के मामले को फाइनल करेंगे."- सत्यानंद शर्मा,राष्ट्रीय महासचिव,लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
JDU का विवाद से किया इनकार: जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है. चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और उन्हें युवाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है. सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य बिहार में चिराग पासवान युवाओं को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं.
"जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही बड़े दलित नेता हैं. उनके एनडीए में होने से हमारी ताकत में वृद्धि होगी."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू
'2025 में गेम चेंजर की भूमिका में होंगे चिराग': वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि चिराग पासवान 2025 में गेम चेंजर की भूमिका में होंगे. अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी. अगर चिराग पासवान 2020 की तरह अलग राजनीतिक राह अपनाते हैं तो एनडीए के लिए राहें आसान नहीं होगी.
ये भी पढ़ें
जीतनराम मांझी की सीट पर चिराग पासवान की नजर, अरुण भारती ने कहा- 'सिकंदरा पर हमारी दावेदारी'
'नाराज नहीं हैं चिराग पासवान', उपेंद्र कुशवाहा का दावा- जल्द हो जाएगा सीटों का बंटवारा