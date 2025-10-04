ETV Bharat / bharat

'शेर, तेंदुए और बाघ आमतौर पर नरभक्षी नहीं होते', फिर क्यों बन जाते हैं सीरियल किलर ? विशेषज्ञ ने बताया

बढ़ती मानव आबादी गौरतलब है कि, बढ़ती मानव आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ रही है. इस कारण से वन्यजीवों के रहने के लिए प्राकृतिक आवास कम होते जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है. प्राकृतिक संसाधनों की होड़ में लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. यही वजह है कि, आज जंगली जानवर और इंसान मारे जा रहे हैं.

वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण उद्देश्य केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व को बताते हुए कहा कि वन्यजीव सप्ताह का उद्देश्य देश के वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें देश भर के प्रत्येक नागरिक को शामिल किया गया है.

वन्यजीव सप्ताह मनाने का उद्देश्य बता दें कि, वन्यजीव संरक्षण के महत्व और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है. वन्यजीव विशेषज्ञ ने मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए अधिक इलाकों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के अलावा मौजूदा वन्यजीव आवासों के संरक्षण पर भी जोर दिया.

नई दिल्ली: देश में सात दिवसीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है. ऐसे में एक वन्यजीव विशेषज्ञ ने देश के विभिन्न हिस्सों में मानव-पशु संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय लोगों में जागरूकता के माध्यम से इस संघर्ष को कम किया जा सकता है.

असम के गुवाहाटी में एक रिहायशी इलाके में घुस आए एक तेंदुए को बेहोशी की हालत में पेड़ से उतारते हुए एक वन अधिकारी। (AFP)

मानव-पशु संघर्ष, आखिर क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच साल में देश भर में बाघों और हाथियों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण कुल 3,251 लोगों की जान चली गई. ईटीवी भारत से बात करते हुए, वन्यजीव विशेषज्ञ जलपान रूपापारा ने कहा कि, मानव-पशु संघर्ष हमारे देश में चिंता का विषय है. कई राज्यों में वन्यजीव मानव-प्रधान भू-भाग में मौजूद हैं. इसलिए, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण पहलू है.

विशेषज्ञ ने बताया...

जलपान रूपापारा ने जोर देकर कहा कि सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण और स्थानीय लोगों के योगदान से, हाल के वर्षों में देश भर में वन्यजीवों में अच्छी वृद्धि हुई है. इसलिए, यह स्वाभाविक है कि मानव-पशु संघर्ष भी बढ़ेगा.

बीच सड़क पर हाथी (IANS)

विभिन्न पशु प्रजातियों का जिक्र करते हुए, रूपापारा ने कहा कि, बाघ, शेर, हाथी जैसी प्रत्येक पशु प्रजाति का व्यवहार अलग होता है. उनकी विशेषताएं भी अलग होती हैं. इसलिए, उस विशेष प्रजाति के संदर्भ में मानव-पशु संघर्ष को कम करने की रणनीति अलग-अलग होती है. ऐसे में रणनीतियों पर काम करने की आवश्यकता है. ये विशिष्ट दृष्टिकोण निश्चित रूप से मानव-पशु संघर्ष को कम करेंगे.

संघर्ष कैसे खत्म होगा?

वन्यजीव विशेषज्ञ रूपापारा ने आगे कहा कि, संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष अधिक होते हैं. इसलिए, ऐसे क्षेत्रों में सरकार और वन विभाग को कुछ लाभकारी योजनाएं चलानी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों में वन्यजीव प्रजातियों के प्रति सहनशीलता बढ़े. अगर उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है, तो वे इस तरह के संघर्ष को बेहतर तरीके से सहन कर पाएंगे.

मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी जागरूकता को बताते हुए उन्होंने कहा कि, स्थानीय लोगों में वन्यजीवों के बारे में जागरूकता मानव-पशु संघर्ष को कम करेगी. सरकार, वन अधिकारियों और उन क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस तरह की जागरूकता फैलाई जानी चाहिए.

आसमान में उड़ते पक्षी (AFP)

"वैसे शेर, बाघ और तेंदुए नरभक्षी नहीं होते..."

वन्यजीव विशेषज्ञ ने आगे कहा कि, समय की मांग है कि हमें सिकुड़ते वन्यजीव आवासों को संरक्षित करना होगा. मानव-पशु संघर्ष का मुख्य कारण धीरे-धीरे प्राकृतिक वन्यजीव आवासों का कम होना है. इसका मुख्य कारण अतिक्रमण है. जंगली जानवर के आवासों का संरक्षण, उनके सिकुड़ने को रोकना और अधिक से अधिक वन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना से ही समस्या का समाधान हो पाएगा.

श्रीनगर के बाहरी इलाके में दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य के बर्फ से ढके पहाड़ पर कश्मीरी लाल हिरण 'हंगुल' देखे गए (AFP)

उन्होंने कहा कि, जंगली जानवरों में खासकर शेर, तेंदुए और बाघ की बात करें, तो वे मूल रूप से मनुष्यों को अपना भोजन नहीं समझते. वे आमतौर पर नरभक्षी नहीं होते. केवल कुछ जानवर ही नरभक्षी बन जाते हैं और ऐसे जानवर सीरियल किलर बन जाते हैं. ऐसे जानवरों की पहचान और वन्यजीवों से उनका शीघ्र उन्मूलन ही इंसानों के मौत को कम करने की कुंजी है.

