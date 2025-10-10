उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष से गहरा रहा मानसिक संकट, सर्वाइवर झेल रहे 'सदमा'
उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले के बाद मानसिक कष्ट झेल रहे सर्वाइवर, किसी को आ रहे डरावने सपने तो कोई बाहर निकलने से कतरा रहा
Published : October 10, 2025
नवीन उनियाल
देहरादून: मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं इंसानों के लिए जनहानि और शारीरिक जख्म के रूप में तो देखी जाती है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर इसको लेकर कभी कोई बात नहीं होती. चिंता की बात ये है कि ऐसे अवसाद से गुजरने वाले लोग भी कई बार खुद इसको लेकर जागरूक नहीं होते. नतीजा ये होता है कि ऐसे लोगों के शारीरिक जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन मानसिक आघात से इन्हें जीवन भर गुजरना पड़ता है. ऐसे में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं.
उत्तराखंड के सैकड़ों परिवार खूंखार वन्यजीवों के हमलों से पीड़ित रहे हैं. कईयों ने अपनों को खोया है तो कई लोग सालों तक उस खौफ को अपने जहन से निकाल ही नहीं पाए. ये हालात न केवल हमले के बाद जीवित रहने वालों की जिंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं, बल्कि उनके रोजगार और जीवन शैली की व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं. राज्य में ऐसी कोई एक या दो मामले नहीं है, बल्कि प्रदेश में ऐसे मामलों की भरमार है.
लियाकत पर बाघ ने कर दिया था हमला: इन्हीं में एक रामनगर के रहने वाले लियाकत भी हैं. जो पशुपालन के जरिए अपने परिवार का जीवनयापन करते थे, लेकिन एक दिन उनका सामना एक ऐसे शिकारी से हुआ, जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया. यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि, जंगल का राजा टाइगर था.
दरअसल, हर दिन की तरह इस दिन भी लियाकत अपनी भैंसों के साथ रामनगर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों की तरफ बढ़ रहे थे. अभी अपनी भैंसों को चराते हुए वो करीब आधा किलोमीटर ही गए थे कि उनके सामने एक ऐसा खूंखार शिकारी आ धमका, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए.
लियाकत के सामने एक ताकतवर बाघ खड़ा था. इससे पहले कि लियाकत कुछ समझ पाते बाघ ने झपट्टा मारकर उनके चेहरे को अपने पंजों में दबोच लिया. लियाकत ने जीवन बचाने की लड़ाई शुरू की और चीखते हुए खुद को बाघ के पंजों से छुड़ाने की कोशिश की. जैसे-तैसे लियाकत बाघ के पंजों से निकलकर इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंच गए.
हमले के बाद कई तरह की परेशानी से जूझ रहे लियाकत: इसके बाद उनका इलाज चला और लियाकत के घाव भी भर गए, लेकिन वो घटना आज भी लियाकत के दिलों दिमाग पर छाई हुई है. उस दिन को याद करते हुए लियाकत आज भी कांप उठते हैं. अब कभी वो जंगल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और अंधेरा होते ही उन्हें एक अजीब सा खौफ सताने लगता है.
स्कूली छात्रा पर बाघ ने किया था हमला: आंकड़े बताते हैं कि शिकारी वन्यजीव सबसे ज्यादा हमले महिलाओं या बच्चों पर कर रहे हैं. इसमें घायल होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या भी इन्हीं की है. ऐसी एक स्कूली छात्रा बताती हैं कि उस पर भी बाघ ने हमला किया था, हमले से बचने के लिए वो भागने की कोशिश कर रही थी और जमीन पर गिर गई.
सपने में भी बाघ के हमले की आती है तस्वीर: इस दौरान बाघ ने उसके हाथ, पीठ और पांव पर पंजों से हमला किया, लेकिन यह छात्रा खुशनसीबी थी कि यहां पर कुछ लोगों ने शोर मचाते हुए बाघ को बाघ दिया. इसके बाद बच्ची के परिवार ने उसे बागेश्वर जिला अस्पताल में इलाज दिलवाकर उसके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन आज भी बच्ची को सपनों में बाघ के हमले की वही तस्वीर सामने आती है.
मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि 10 लाख रुपए किया गया: हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव सप्ताह के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है. जाहिर है कि उनकी यह घोषणा ऐसे परिवारों को राहत देने वाली है, जो इस तरह की दुर्घटनाओं से रूबरू होते हैं, लेकिन इन घटनाओं में मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे लोगों के लिए साइकाइट्रिक यानी मानसिक रोग चिकित्सक के जरिए इलाज जैसी बातों पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया है.
क्या बोले प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा? उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा बताते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष के बाद जो लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना होता है. क्योंकि, ऐसी घटनाओं के बाद कई लोगों में मानसिक रूप से अवसाद आ जाता है और इसके कारण उन्हें पूरी जिंदगी मानसिक रूप से कई तरह की समस्याओं से जूझना होता है. हालांकि, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कहते हैं कि इसके लिए पहली बार वन विभाग डॉक्टरों से भी बात करते हुए इसके हल पर काम करने का प्रयास कर रहा है.
वन विभाग भी मानता है कि ईटीवी भारत ने जो विषय चुना है, वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि, मानव वन्यजीव संघर्ष का एक पक्ष ये भी है कि कुछ लोगों को इसकी हिडन कॉस्ट भुगतान पड़ती है. खास बात ये है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद पीड़ितों के सामने उनके रोजगार और रोजी-रोटी का संकट भी पैदा हो जाता है. ऐसे में संस्थागत रूप से इस विषय पर काम होना बेहद जरूरी है.
उत्तराखंड में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों की कमी: खास बात ये भी है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों की भी उत्तराखंड में बेहद ज्यादा कमी है और पूरे राज्य में सरकारी क्षेत्र की बात करें तो करीब 5 विशेषज्ञ ही मौजूद हैं. इतना ही नहीं कैग की एक रिपोर्ट में ये भी सामने आ चुका है कि मानसिक रोग से जुड़ी दवाइयों की भी सरकारी अस्पतालों में कमी रही है. यानी कुल मिलाकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकारों का ध्यान भी बहुत ज्यादा नहीं रहा है.
उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष के आंकड़े-
- उत्तराखंड में साल 2025 में अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष में 32 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, 236 लोग घायल हुए हैं. यानी इस साल मानव वन्यजीव संघर्ष में 268 हमले इंसानों पर हुए.
- साल 2024 में 84 लोगों की जान गई और 512 लोग घायल हुए. इस तरह देखा जाए तो कुल 596 हमले वन्यजीवों ने इंसानों पर किए गए.
- साल 2023 में 66 लोगों की जान गई और 325 लोग घायल हो गए. यानी कुल 391 लोगों पर वन्यजीवों ने हमले किए.
- साल 2022 में 82 लोग मारे गए और 325 लोग घायल हुए. यानी कुल मिलाकर मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों ने 407 लोगों पर हमला किया.
क्या बोले स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के संयुक्त निदेशक? उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त निदेशक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जिम्मेदारी देख रहे डॉ. सुमित बर्मन भी कहते हैं कि जिस तरह किसी बड़ी दुर्घटना से मानसिक अवसाद आ सकता है, उस तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के सामने भी इसी तरह मनोरोग की समस्या आ सकती है.
डॉक्टर कहते हैं कि पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को हाई लेवल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है. साथ ही उन्हें दवाओं की भी बेहद ज्यादा आवश्यकता पड़ती है. डॉ. सुमित बर्मन कहते हैं कि उत्तराखंड में 70 फीसदी वन क्षेत्र है और संरक्षित वनों के साथ ही वन्यजीवों की भी बेहद ज्यादा संख्या है. ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों के भी ज्यादा होने के आंकड़े सामने आए हैं.
एम्स ऋषिकेश के एक्सपर्ट के साथ कराया जाएगा अध्ययन: इसी को देखते हुए एम्स ऋषिकेश के एक्सपर्ट के साथ एक अध्ययन करने की भी तैयारी की जा रही है. जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के आंकड़ों को जुटाते हुए इस पर एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा. ताकि, ये पता चल सके कि प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बाद कितने लोग इस तरह के अवसाद से गुजर रहे हैं.
