पीएम आवास की शोभा बन सकता है जबलपुर का सिंदूरी पौधा, बंजर जमीन पर भी पैदावार

जबलपुर: ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सिंदूर चर्चा में है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉस्मेटिक्स सिंदूर के अलावा सुहागनों का ये श्रृंगार पौधे से मिलता है. इसका पौधा जबलपुर के आसपास के जंगलों में पाया जाता है. वहीं एक सिंदूर का एक पेड़ ऐसा भी होता है जो मध्य अमेरिका से भारत आया है. जंगलों में पाए जाने वाले सिंदूर का उपयोग आदिवासी करते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंदूर के पौधे की खेती से लोगों को रोजगार के साथ ही महिलाओं को जैविक सिंदूर उपलब्ध करवाया जा सकता है. मैलोटस फिलिपेंसिस सिंदूरी का पेड़ सिंदूरी का पेड़ महाकौशल के आसपास के जंगलों में पाया जाता है. यह एक बड़ा वृक्ष होता है और इसमें सिंदूरी रंग के फल लगे होते हैं. जब यह फल पकने वाले होते हैं उसके ठीक पहले इसके सिंदूरी रंग को निकाला जा सकता है. राज्य वन अनुसंधान संस्थान के उदय होमकर ने बताया "सिंदूर के दरअसल दो तरह के पौधे होते हैं. महाकौशल में पाए जाने वाला सिंदूरी का पेड़ मैलोटस फिलिपेंसिस कहलाता है. यह हमारा देसी पेड़ है. एक दूसरा विदेशी पौधा जिसे बिक्सा ओरेलाना के नाम से जाना जाता है. इससे भी सिंदूर निकलता है इसकी भी खेती की जा सकती है." जबलपुर का सिंदूरी पौधा (ETV Bharat) सबसे पहले मध्य अमेरिका में पाया गया था बिक्सा ओरेलाना इस पौधे को कई जगहों पर सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह पौधा दरअसल सबसे पहले मध्य अमेरिका में पाया गया था. वहीं से कुछ लोग इसे भारत लाए जहां अब यह नर्सरी में आसानी से मिल जाता है. इसमें भी सिंदूरी रंग होता है जिसका इस्तेमाल सिंदूर के रूप में किया जा सकता है. प्रधानमंत्री भवन की शोभा बन सकता है महाकौशल का सिंदूर का पौधा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए राज्यसभा सांसद संपत्तिया उईके ने मंडला से 20 पौधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है. मंडला से सिंदूर के जंगली पौधों की एक खेप भोपाल भेजी गई है. हो सकता है कि महाकौशल का यह पौधा प्रधानमंत्री आवास की शोभा बने. मैलोटस फिलिपेंसिस सिंदूर का पेड़ (ETV Bharat)

बड़वानी में 5 माह से पौधों में नहीं आए फल, किसान ने बताई लाखों नुकसान की वजह वहीं दूसरी तरफ मध्य अमेरिका के बिक्सा ओरेलाना की खेती में बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है. हालांकि इसके बीज भी बड़े महंगे बिकते हैं. उत्तर प्रदेश के बरेली के एक किसान ने अपने खेत में इसके कई पेड़ लगाए हैं. उनका दावा है कि उनका यह प्राकृतिक सिंदूर काफी महंगे दाम पर बिकता है. रासायनिक सिंदूर का इस्तेमाल है खतरनाक हमारे बाजारों में मिलने वाले सिंदूर जो महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं वह रासायनिक रंगों से बना होता है. इसमें आरारोट और स्टार्च का प्रयोग किया जाता है. इसके साथ ही रंग मिलाया जाता है लेकिन यह रंग रासायनिक होता है. यदि प्राकृतिक सिंदूर के पौधे के रंग का इस्तेमाल सिंदूर बनाने में किया जाए तो महिलाओं को प्राकृतिक सिंदूर मिलेगा और लोगों को रोजगार भी. ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सुहाग का यह निशान अब शौर्य का प्रतीक भी बन गया है. हिंदू धर्म में सिंदूर का सबसे अधिक महत्व है. रासायनिक रंगों की वजह से कई महिलाओं को स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है लेकिन वे उसे लगाना बंद नहीं करतीं. ऐसे में प्राकृतिक सिंदूर से उनका स्वास्थ्य और सौंदर्य नैसर्गिक तरीके से निखारेगा.

