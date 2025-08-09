Essay Contest 2025

जंगली जानवर के हमलों में कितने लोगों की गई जान? 5 साल के आंकड़े जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश - WILD ENCOUNTERS TURN DEADLY

मानव-वन्यजीव संघर्ष में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुईं. क्या कहते हैं अन्य राज्यों के आंकड़े...

wild life
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP AND ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 4:49 PM IST

संतू दास

नई दिल्ली: देश में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष एक गंभीर समस्या है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में देश भर में बाघ और हाथी जैसे जंगली जानवरों के हमलें में 3,200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

गौरतलब है कि, देशभर के कई हिस्सों में जंगली जानवरों के इंसानों पर किए गए हमले एक गंभीर समस्या हैं. इन हमलों में कई लोगों की मौत भी हो जाती है. कुल मिलाकर मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएँ गंभीर चिंता का विषय हैं.

Wild encounters
बाघ की तस्वीर (AFP)

जंगली जानवर और मानव संघर्ष कितना घातक?
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में बाघ और हाथी के हमले में 3,251 लोगों की जान जा चुकी है. 2020 से 2024 के बीच, देश के अलग-अलग राज्यों में बाघों के हमलों में मारे गए लोगों की कुल संख्या 382 थी.

महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुईं
मानव-वन्यजीव संघर्ष में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुईं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान रहा. महाराष्ट्र में कुल 218, उत्तर प्रदेश में 61 और मध्य प्रदेश में 32 मौतें हुईं. बात पश्चिम बंगाल की करे तो बाघों के हमले से हुई कुल मौतों की संख्या 12 और उत्तराखंड में 9 है. बिहार में 17 और असम में चार मौतें हुईं.

Wild encounters
बाघ की तस्वीर (AFP)

हाथियों के हमलों में कितने लोग मारे गए
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में हाथियों के हमलों में कुल 2,869 लोग मारे गए. इन 5 सालों के दौरान, ओडिशा में हाथियों के हमलों में सबसे ज्यादा मौतें हुईं. यह संख्या 624 थी. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो, पश्चिम बंगाल में 436 मौतें हुईं. असम और तमिलनाडु में क्रम अनुसार 383 और 256 मौतें हुईं.

Wild encounters
हाथी की तस्वीर (AFP)

मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक परामर्श जारी किया गया है. इस परामर्श में समन्वित अंतरविभागीय कार्रवाई, संघर्ष के प्रमुख स्थलों की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दल की स्थापना, शीघ्र भुगतान के लिए अनुग्रह राशि की मात्रा की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन, और प्रभावित व्यक्तियों की मृत्यु या घायल होने की स्थिति में, विशेष रूप से 24 घंटे के भीतर, शीघ्र राहत भुगतान के लिए दिशानिर्देश और निर्देश जारी करने की अनुशंसा की गई है.

Wild encounters
बाघ की तस्वीर (AFP)

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाइडलाइन
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

Wild encounters
जंगल में बाघ (AFP)

पीएमएफबीवाई के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान के लिए अतिरिक्त कवरेज प्रदान कर सकते हैं. इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य कृषि और बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल के लिए व्यापक दीर्घकालिक योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन भी शामिल है.

Wild encounters
जंगल सफारी के दौरान ली गई हाथी की तस्वीर (ANI)

इसने हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काले हिरण से जुड़े मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने हेतु मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से निपटने हेतु प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. अन्य प्रावधानों के अलावा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (क) राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों को अधिनियम की अनुसूची में आने वाले उन जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाते हैं.

Wild encounters
आराम करता जंगली बाघ (AFP)

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या किसी भी अधिकृत अधिकारी को अधिनियम की अनुसूची-II के अंतर्गत आने वाले जंगली जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है, यदि ऐसे जानवर मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो जाते हैं.

