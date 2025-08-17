नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में जबलपुर-नागपुर हाईवे पर नौ अगस्त को एक युवक बाइक पर शव ले जाते देखकर सनसनी फैल गयी थी. पुलिस ने युवक को रोका तब पता चला कि उसका नाम अमित यादव है. वह अपनी पत्नी के शव को लेकर जा रहा था. अमित ने बताया कि जबलपुर-नागपुर हाईवे पर पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था. तभी ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गयी.

दुर्घटना के बाद उसने हाईवे से गुजर रहे वाहनों को रुकने का इशारा किया, लेकिन कोई वाहन नहीं रुका. जिसके बाद वह पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जा रहा था. इस घटना को देखकर उस वक्त वहां से गुजर रहे लोगों के बीच अफरातफरी मच गयी थी. अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

ट्रक चालक गिरफ्तारः

पत्नी का शव मोटरसाइकिल पर ले जा रहे एक व्यक्ति मामला सामने आने के एक सप्ताह बाद, नागपुर पुलिस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके चालक का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवासी सत्यपाल राजेंद्र (28) के रूप में हुई. ट्रक को 16 अगस्त को जब्त कर लिया गया.

कैसे पकड़ा गया आरोपीः

देवलापार पुलिस को शुरुआत में ट्रक ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने AI-MARVEL (महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहैंस्ड लॉ एनफोर्समेंट) का इस्तेमाल करके विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे ड्राइवर का क्लू मिला. बता दें कि AI-MARVEL को अपराध रोकथाम और जांच में पुलिस की मदद के लिए डिजाइन किया गया है.

क्या है घटनाः

पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी यादव अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ नागपुर के लोनारा से पड़ोसी राज्य के अपने गांव करणपुर जा रहा था. तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. जैसे ही ग्यारसी सड़क पर गिरी, ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया. इसके बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया.

पुलिस ने बताया कि यादव ने वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी नहीं रुका. कोई विकल्प न होने पर उसने ग्यारसी के शव को दोपहिया वाहन से बांधकर उसे घर ले जाने लगा. बाद में एक पुलिस वैन ने दोपहिया वाहन को रोका. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

इसे भी पढ़ेंः बाइक पर पत्नी का शव बांधकर ले जा रहा था युवक, पुलिस ने रोका तो सामने आयी चौंकाने वाली कहानी - DEAD BODY ON BIKE