करवा चौथ के दौरान डांस कर रही महिला की हार्ट अटैक से मौत, सदमे में परिवार

चंडीगढ़: पंजाब के बरनाला स्थित तपा मंडी में करवा चौथ के व्रत के दौरान अपने परिवार के साथ नाच रही एक महिला की मौत हो गई. मरने से पहले मृतक महिला मशहूर पंजाबी गायक हरभजन मान के गाने 'कल सुबह नू यार पता नहीं की होना, मौज मस्तीयां मान पता नहीं की होना' पर नाच रही थी. जानकारी के मुताबिक करवा चौथ के दिन तपा मंडी की बाग कॉलोनी निवासी तरसेम लाल की पत्नी 59 वर्षीय आशा रानी एक समाजसेवी परिवार से ताल्लुक रखती थीं. वह अपने घर-परिवार में खुशहाल जीवन जी रही थीं. डांस करते समय पड़ा दिल का दौरा

करवा चौथ के दिन जहां आशा रानी ने अपने पति तरसेम लाल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था. वहीं रात को उसके पति तरसेम लाल की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ एक कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में गई हुई थी. मृतका आशा रानी अपनी सहेलियों के साथ गानों पर खुशी से नाचकर जश्न मना रही थी, लेकिन नाचते-नाचते उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिससे वह डांस फ्लोर पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी. इस बीच उनके पति तरसेम लाल उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना को लेकर कॉलोनी में शोक का माहौल है, वहीं पड़ोसी परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंच रहे हैं.