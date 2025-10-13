करवा चौथ के दौरान डांस कर रही महिला की हार्ट अटैक से मौत, सदमे में परिवार
करवा चौथ के व्रत के दौरान अपने परिवार के साथ नाच रही एक महिला की मौत हो गई. महिला समाजसेवी परिवार से ताल्लुक रखती थीं.
Published : October 13, 2025 at 3:19 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब के बरनाला स्थित तपा मंडी में करवा चौथ के व्रत के दौरान अपने परिवार के साथ नाच रही एक महिला की मौत हो गई. मरने से पहले मृतक महिला मशहूर पंजाबी गायक हरभजन मान के गाने 'कल सुबह नू यार पता नहीं की होना, मौज मस्तीयां मान पता नहीं की होना' पर नाच रही थी.
जानकारी के मुताबिक करवा चौथ के दिन तपा मंडी की बाग कॉलोनी निवासी तरसेम लाल की पत्नी 59 वर्षीय आशा रानी एक समाजसेवी परिवार से ताल्लुक रखती थीं. वह अपने घर-परिवार में खुशहाल जीवन जी रही थीं.
डांस करते समय पड़ा दिल का दौरा
करवा चौथ के दिन जहां आशा रानी ने अपने पति तरसेम लाल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था. वहीं रात को उसके पति तरसेम लाल की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ एक कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में गई हुई थी. मृतका आशा रानी अपनी सहेलियों के साथ गानों पर खुशी से नाचकर जश्न मना रही थी, लेकिन नाचते-नाचते उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिससे वह डांस फ्लोर पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी.
इस बीच उनके पति तरसेम लाल उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना को लेकर कॉलोनी में शोक का माहौल है, वहीं पड़ोसी परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंच रहे हैं.
घटना से सदमें में परिवार
किसी को यकीन नहीं हो रहा कि व्रत वाले दिन इतनी खुशमिजाज आशा रानी को इस तरह विदाई देनी पड़ रही है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, वे कुछ भी कहने या करने की स्थिति में नहीं हैं. इस घटना के बाद परिवार सदमे में है कि करवा चौथ के दिन हुई इस घटना ने खुशी के दिन परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है.
गौरतलब है कि मृतक आशा रानी एक समाजसेवी परिवार की महिला थीं, जो हमेशा सबकी मदद के लिए तत्पर रहती थीं और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन बिता रही थीं. इस मौके पर परिवार वालों से दुख साझा करने आए पड़ोसी रिंका कुमार ने कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आशा रानी अब उनके बीच नहीं रही. उन्होंने अपने पति के लिए व्रत रखा था, खूब हंसी-मजाक कर रही थीं, नाच रही थीं और अचानक मुझे यह खबर मिली. बताया जा रहा है कि नाचते-नाचते उनकी हार्ट ब्लॉक हो गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई."
एक अन्य पड़ोसी सुरिंदर कौर वालिया ने बताया, "उसका जाना परिवार के लिए तो एक बड़ी क्षति है. मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है." गौरतलब है कि मृतक आशा रानी को आखिरी बार पंजाबी गाने पर डांस करते देखा गया था.
