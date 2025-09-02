संतू दास

नई दिल्ली: राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप के मद्देनजर, एक वन्य जीव विशेषज्ञ ने मंगलवार को इस तरह के प्रकोप से निपटने के लिए सभी को संवेदनशील बनाने के महत्व पर जोर दिया.

विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि भीड़भाड़ वाले वातावरण में रहने वाले पक्षियों के भी बर्ड फ्लू से संक्रमित होने की संभावना है, जैसे कि पोल्ट्री पक्षी या चिड़ियाघर में रहने वाले पक्षी. उन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया.

दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू. (ETV Bharat (File))

एवियन इन्फ्लूएंजा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है, और स्तनधारियों में भी इसके संक्रमण के छिटपुट मामले सामने आते हैं. साल 2006 में भारत में इसकी प्रारंभिक पहचान के बाद से, विभिन्न राज्यों में इसके प्रकोप की वार्षिक रिपोर्टें आती रही हैं. इस वायरस ने विभिन्न प्रजातियों में फैलने की क्षमता प्रदर्शित की है, जिससे न केवल मुर्गी पालन, बल्कि जंगली पक्षी भी प्रभावित होते हैं.

नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली से है, जिसे 29 अगस्त से अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है. पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) का एक पुष्ट मामला पाए जाने के बाद एहतियाती उपाय के तौर पर इसे बंद कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वायरस को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

एवियन इन्फ्लूएंजा से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने सभी चिड़ियाघरों को एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रवेश को रोकने की तैयारियों के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है. इसमें चिड़ियाघरों को "एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और रोकथाम" पर राष्ट्रीय कार्य योजना का पालन करने की सलाह दी गई है.

सीजेडए ने राज्यों को वन्य जीव प्रबंधन, रोग नियंत्रण और निदान पर तकनीकी सलाह के लिए वन्य जीव केंद्र, आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली से परामर्श करने की सलाह दी है.

पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भी राज्य को किसी भी प्रकार के नैदानिक ​​लक्षण वाले जानवरों को अलग रखने, चिड़ियाघर के कर्मचारियों की आवाजाही पर प्रतिबंध और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग सहित प्रतिष्ठान को जनता के लिए बंद करने, पशुपालकों को अलग रखने और जैव सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एक परामर्श जारी किया है.

राज्यों ने चिड़ियाघर में मौजूद बाघों, तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों और पक्षियों की निगरानी करने और असामान्य मृत्यु दर की सूचना देने के लिए भी कहा है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 (24 जुलाई तक) के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे 10 राज्यों में घरेलू मुर्गियों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की सूचना मिली है. उक्त अवधि के दौरान प्रकोपों ​​की संख्या 41 थी.

विशेषज्ञ की राय: ईटीवी भारत से बात करते हुए, वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. जलपान रूपापारा ने कहा, "भीड़भाड़ वाले वातावरण में रहने वाले पक्षियों के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने की संभावना पोल्ट्री पक्षियों या चिड़ियाघरों में रहने वाले पक्षियों की तरह ही होती है. कई चिड़ियाघरों में, बंदी पक्षी जंगली पक्षियों के संपर्क में आते हैं. क्योंकि कई चिड़ियाघरों में पेड़ और प्राकृतिक वातावरण होता है, इसलिए उन्हें बाहर से संक्रमण होता है."

उन्होंने कहा, "जंगली पक्षी झुंड में आसपास नहीं रहते, जबकि पोल्ट्री फार्म में वे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले वातावरण में रहते हैं. इसलिए, पोल्ट्री फार्मों में इसका प्रकोप आमतौर पर होता है."

वन्यजीव विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि पोल्ट्री फार्मों और चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के उपाय अलग-अलग हो सकते हैं.

डॉ. रूपापारा ने कहा, "चिड़ियाघर में, सबसे पहला उपाय स्वस्थ पक्षियों में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकना है. मान लीजिए चिड़ियाघर में कुछ पक्षी संक्रमित हैं, तो संक्रमित पक्षियों की तुरंत पहचान की जानी चाहिए. उन्हें तुरंत अन्य स्वस्थ पक्षियों से अलग कर देना चाहिए."

वन्यजीव विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि कई उपायों के बावजूद, बर्ड फ्लू को नियंत्रित करना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा, "कड़े उपायों से हम इसकी संभावना कम कर सकते हैं. वायरस का प्रसार लार के माध्यम से होता है. उचित सफ़ाई और स्वच्छता संबंधी उपाय पक्षी से पक्षी और पक्षी से मनुष्य में इसके प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं. सभी हितधारकों को इस मुद्दे के बारे में उचित रूप से जागरूक किया जाना चाहिए."

यह मनुष्यों को कैसे प्रभावित कर सकता है? वन्यजीव विशेषज्ञ ने कहा, "एक पक्षी आमतौर पर दूसरे संक्रमित पक्षी से संक्रमित हो सकता है, जबकि मनुष्य के संक्रमित होने की संभावना बहुत कम है. क्योंकि यह मुख्य रूप से पक्षियों का वायरस है. मानव प्रतिरक्षा प्रणाली और पक्षियों की प्रतिरक्षा प्रणाली अलग-अलग होती है. इसलिए, कुल मिलाकर मनुष्यों के संक्रमित होने की संभावना कम है. हालांकि, ऐसे कई मामले हैं जिनमें मनुष्य बर्ड फ्लू से संक्रमित हो जाते हैं. और जब भी मनुष्य संक्रमित होता है, तो यह एक हल्की बीमारी हो सकती है और यह मृत्यु तक गंभीर बीमारी भी हो सकती है.

डॉ. रूपापारा ने कहाकि मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण होने की संभावना कम है. "मनुष्यों में इसके फैलने की संभावना लगभग असंभव है।" हालांकि, कुछ मामले हो सकते हैं."