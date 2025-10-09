ETV Bharat / bharat

BA 9100 विमान से भारत क्यों पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जानें क्या है इसकी खासियत?

BA 9100 एक सिंगल-आइल जेट है, जिसमें दो इंजन हैं. इसका निर्माण यूरोपीय कंपनी एयरबस इंडस्ट्री द्वारा किया गया है.

Keir Starmer
BA 9100 विमान से भारत क्यों पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 6:56 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं. दिलचस्प बात यह है कि आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विमान, RAF वॉयेजर, जिसे वेस्पिना भी कहा जाता है, की बजाय स्टारमर ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA 9100 से गए, जो उनकी यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक वाणिज्यिक विमान था.

इस उड़ान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए उन्नत सुरक्षा और आराम सुविधाएं उपलब्ध थीं. BA 9100 एक सिंगल-आइल जेट है, जिसमें दो इंजन हैं और इसका निर्माण यूरोपीय कंपनी एयरबस इंडस्ट्री द्वारा किया गया है. यह दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एयरबस A320 परिवार का हिस्सा है.

A320 विमान का छोटा वर्जन
इस मॉडल की उड़ान रेंज अपनी कैटेगरी में सबसे लंबी है और यह बेहद सफल A320 का छोटा वर्जन है, जो सात फ्रेम छोटा है, लेकिन डिजाइन और फीचर्स में लगभग एक जैसा है. ब्रिटिश एयरवेज के बेड़े में 25 एयरबस A319 विमान हैं. प्रत्येक विमान 144 यात्रियों को ले जा सकता है. यह 33.8 मीटर लंबा, 34.1 मीटर पंखों का फैलाव और 11.8 मीटर ऊंचा है. इसमें दो IAE V2500 इंजन लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक 27,000 पाउंड तक का थ्रस्ट उत्पन्न करता है.

विमान की स्पीड
यह विमान 828 किमी/घंटा की अधिकतम गति से उड़ सकता है और 6700 किमी तक की दूरी तय कर सकता है. ब्रिटिश एयरवेज फैमिली में अक्सर 'बेबीबस' के नाम से जाना जाने वाला A319 अपने सुचारू प्रदर्शन, आरामदायक डिजाइन और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए पसंद किया जाता है.

BA 9100 विमान से क्यों आए स्टार्मर?
सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटिश पीएम BA 9100 विमान से ही भारत क्यों आए. दरअसल उनके साथ 125 सीईओ, उद्यमियों, सांस्कृतिक संस्थानों और 14 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ भारत आए हैं. यह दशकों में भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल है.

मुक्त व्यापार समझौता
बता दें कि, स्टार्मर की भारत यात्रा दोनों देशों द्वारा एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के ढाई महीने बाद हुई है. इस वह गुरुवार को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पीएम मोदी से मिले. इस दौरान स्टार्मर ने व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की और भारत-ब्रिटेन व्यापार साझेदारी को वास्तव में महत्वपूर्ण बताया.

वहीं, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यह यात्रा जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के बाद हो रही है, जहां व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और लगभग 6 अरब पाउंड के नए निवेश और निर्यात की पुष्टि हुई थी.

