BA 9100 विमान से भारत क्यों पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जानें क्या है इसकी खासियत?

BA 9100 विमान से भारत क्यों पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 9, 2025 at 6:56 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं. दिलचस्प बात यह है कि आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विमान, RAF वॉयेजर, जिसे वेस्पिना भी कहा जाता है, की बजाय स्टारमर ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA 9100 से गए, जो उनकी यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक वाणिज्यिक विमान था. इस उड़ान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए उन्नत सुरक्षा और आराम सुविधाएं उपलब्ध थीं. BA 9100 एक सिंगल-आइल जेट है, जिसमें दो इंजन हैं और इसका निर्माण यूरोपीय कंपनी एयरबस इंडस्ट्री द्वारा किया गया है. यह दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एयरबस A320 परिवार का हिस्सा है. A320 विमान का छोटा वर्जन

इस मॉडल की उड़ान रेंज अपनी कैटेगरी में सबसे लंबी है और यह बेहद सफल A320 का छोटा वर्जन है, जो सात फ्रेम छोटा है, लेकिन डिजाइन और फीचर्स में लगभग एक जैसा है. ब्रिटिश एयरवेज के बेड़े में 25 एयरबस A319 विमान हैं. प्रत्येक विमान 144 यात्रियों को ले जा सकता है. यह 33.8 मीटर लंबा, 34.1 मीटर पंखों का फैलाव और 11.8 मीटर ऊंचा है. इसमें दो IAE V2500 इंजन लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक 27,000 पाउंड तक का थ्रस्ट उत्पन्न करता है.