'अगर यात्री घंटों जाम में फंसे रहें तो उन्हें टोल क्यों देना चाहिए?' सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से कहा

केरल हाईवे पर जाम को लेकर भारत के मुख्य जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की.

Published : August 18, 2025 at 8:44 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NHAI से पूछा कि अगर केरल के त्रिशूर में 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो यात्री को 150 रुपये टोल क्यों देना होगा? इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने की.

चीफ जस्टिस ने कहा, "अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, तो उसे 150 रुपये क्यों देने चाहिए? जिस सड़क पर एक घंटा लगने की उम्मीद है, उसमें 11 घंटे अधिक लगते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है..."

पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि वीकेंड में इस मार्ग पर लगभग 12 घंटे तक यातायात जाम रहा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनएचएआई का प्रतिनिधित्व किया और वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रियायतग्राही (सरकारी परियोजना संचालित करने वाले कंपनी) का प्रतिनिधित्व किया.

'दुर्घटना के कारण यातायात जाम'
मेहता ने एक मिसाल का हवाला दिया, जिसमें टोल को स्थगित करने के बजाय आनुपातिक रूप से कम करने का सुझाव दिया गया था. दीवान ने हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को बेहद अनुचित करार दिया.इस पर पीठ ने कहा कि जिस दुर्घटना के कारण यातायात जाम लगा, वह मेहता द्वारा तर्कित दैवीय कृत्य मात्र नहीं था, बल्कि एक ट्रक के गड्ढे में गिर जाने के कारण हुआ था.

'अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा था'
मेहता ने दलील दी कि एनएचएआई ने उन जगहों पर सर्विस रोड उपलब्ध कराई जहां अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मानसून की बारिश ने प्रगति को धीमा कर दिया था. कंसेशनेयर ने कहा कि उसने 60 किलोमीटर का काम अपने नियंत्रण में रखा है और सर्विस रोड की रुकावटों के लिए PSG इंजीनियरिंग सहित तीसरे पक्ष के ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया.

10 दिनों में ही 5-6 करोड़ रुपये का असर
दीवान ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की आय का सोर्स तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक वह दूसरों को सौंपे गए काम के लिए जिम्मेदार न हो. उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल पर केवल 10 दिनों में ही 5-6 करोड़ रुपये का असर पड़ चुका है. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने रियायतग्राही को एनएचएआई के खिलाफ नुकसान का दावा करने की अनुमति दी थी. हालांकि, दीवान ने तर्क दिया कि यह काफी नहीं था, क्योंकि राजस्व रुकने के बावजूद डेली मेनटेनेंस कोस्ट जारी रही.

टोल वसूली पर रोक
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,रियायतग्राही, गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ताओं ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें त्रिशूर के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी.

राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति और चल रहे निर्माण कार्यों के कारण भारी यातायात जाम के आधार पर हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को टोल वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया था. सु्प्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को टोल वसूली पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा व्यक्त की थी.

