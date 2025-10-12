ETV Bharat / bharat

'वह देर रात हॉस्टल के बाहर क्यों थी?', दुर्गापुर गैंगरेप पर ममता बनर्जी के सवाल

ओडिशा के जलेश्वर की एक मेडिकल छात्रा के साथ उस समय गैंग रेप किया गया, जब वह कॉलेज परिसर के बाहर टहलने गई थी.

सीएम ममता बनर्जी
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़कियों से रात में हॉस्टल से बाहर न निकलने का अनुरोध किया है. दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आई ओडिशा की एक MBBS छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में ममता ने लड़कियों से अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सावधान रहने को कहा है. उनके अनुसार, सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर सावधान रहना चाहिए.

इस दौरान ममता आज उत्तर बंगाल के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उनका कहना है कि वह केंद्र से मदद मिलने का इंतजार नहीं कर रही हैं. राज्य सरकार ने अपनी पहल पर उत्तर बंगाल के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है.

'रात साढ़े बारह बजे कैसे बाहर गई?'
रविवार को उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना होने से पहले, उन्होंने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, "निजी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? वह रात साढ़े बारह बजे कैसे बाहर गई? हालांकि, पुलिस घटना की जांच कर रही है और मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है. तीन हफ्ते पहले ओडिशा के एक समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था. ओडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की है? निजी मेडिकल कॉलेज के लिए कौन जिम्मेदार है? इस मामले पर पुलिस ही सबसे बेहतर ढंग से बात कर सकती है."

'मैं इस घटना से हैरान हूं'
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संदेश दिया है. उन्होंने कहा, "बंगाल में जब भी ऐसा होता है, हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते. हर चीज महत्वपूर्ण होती है. मैं इस घटना से हैरान हूं. वह लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. वे रात के 12 बजकर 30 मिनट पर कैसे बाहर गई?"

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मुझे पता है, घटना एक जंगल में हुई थी. मुझे नहीं पता कि रात के साढ़े बारह बजे क्या हुआ था. जांच चल रही है. निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्हें लड़कियों के प्रति, खासकर रात में अधिक सतर्क रहना चाहिए."

कॉलेज परिसर के बाहर टहलने गई थी छात्रा
बता दें कि शुक्रवार रात ओडिशा के जलेश्वर की एक मेडिकल छात्रा अपने एक दोस्त के साथ मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर टहलने गई थी. दोनों दुर्गापुर सरकारी कॉलेज से सटे मोहन बागान एवेन्यू पर टहल रहे थे. तभी कुछ लोग उसे अंधेरे में जंगल में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. यह भी आरोप है कि घटना के दौरान लड़की का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया. वह कुछ देर बाद लौटा और पीड़ित छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

पीड़िता के परिवार का दावा है कि सामूहिक बलात्कार मामले में पांच लोग शामिल हैं. सभी आरोपी पीड़िता को नहीं जानते. अब, जांचकर्ता पीड़िता के दोस्त की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं. पुलिस ने अब तक इस घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

