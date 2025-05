ETV Bharat / bharat

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आगामी भारत यात्रा के क्या हैं मायने, जानें सब कुछ - VLADIMIR PUTIN INDIA VISIT

पीएम मोदी के बुलावे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं. ( AFP (File Photo) )

By Chandrakala Choudhury Published : May 17, 2025 at 5:05 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 5:39 PM IST 7 Min Read

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब रूस और यूक्रेन ने तुर्किए में अस्थायी युद्ध विराम स्थापित करने के उद्देश्य से बातचीत की है. बता दें कि फरवरी 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन के साथ ये उनका पहला सीधा संवाद है. इस तरह से देखें तो वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन इस यात्रा के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं. अमेरिका अब रूस के साथ बातचीत कर रहा है. इस बीच पुतिन की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है. हालांकि, पुतिन की भारत यात्रा की आधिकारिक तिथि की पुष्टि अभी नहीं हुई है. इस महीने की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दीं. साथ ही उन्हें इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया. राष्ट्रपति पुतिन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया. ईटीवी भारत से बातचीत में रूस में भारत के पूर्व राजदूत रहे पंकज सरन ने कहा, "पिछले कुछ महीनों में स्थिति बदल गई है और आज राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात की भी चर्चा हो रही है. चीजें बदल गई हैं. अब युद्ध नहीं शांति की बात हो रही है. अगर राष्ट्रपति पुतिन भारत आते हैं तो यह भारत और रूस के बीच नियमित द्विपक्षीय शिखर बैठकों की परंपरा के तहत एक सामान्य यात्रा होगी. वैसे भी यह यात्रा काफी देर से हो रही है." सरन ने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पक्षों और पूरी दुनिया ने शांति की बात करना शुरू कर दिया है. मुद्दे जटिल हैं और युद्ध की स्थिति से शांति की ओर जाना आसान नहीं है. इस प्रक्रिया में उतार-चढ़ाव होंगे, एक कदम आगे और एक कदम पीछे. यह प्रक्रिया की प्रकृति में है. यह भारत के हित में है कि यूक्रेन संघर्ष समाप्त हो. हमें सभी शांति प्रयासों का समर्थन करना चाहिए." तुर्किए में शांति वार्ता आयोजित किए जाने और पुतिन के इसमें शामिल न होने के सवाल पर पूर्व राजनयिक ने कहा, "जहां तक ​​तुर्किए और खास तौर पर राष्ट्रपति एर्दोगन का सवाल है, वे कई घोड़ों को चलाने की कोशिश करते हैं. तुर्किए नाटो गठबंधन का सदस्य है. और इसका यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस के साथ बहुत जटिल इतिहास रहा है. यह पाकिस्तान का एक मजबूत समर्थक है, जो हमारे साथ इसके संबंधों पर छाया डालता है. यह बादल तब तक बना रहेगा, जब तक पाकिस्तान के प्रति इसकी नीति अपरिवर्तित रहेगी."

यूक्रेन संघर्ष में भारत की भूमिका के सवाल पर, पूर्व राजनयिक ने कहा कि भारत ने बातचीत और कूटनीति के लिए शुरू से ही जो रुख अपनाया था, वह आज पूरी तरह सही साबित हुआ है. सरन ने बताया, "हम दुनिया से आगे थे, और संघर्ष में शामिल पक्षों से भी आगे थे, जो कुछ महीने पहले तक सैन्य समाधान के अलावा किसी अन्य समाधान पर विचार करने से इनकार कर रहे थे. इस दृष्टिकोण से, भारत ने संघर्ष को बढ़ाने की बजाय आग बुझाने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाई है. हम शायद एकमात्र देश हैं, जो सभी पक्षों से विश्वसनीयता के साथ बात कर सकते हैं और हमारी बात गंभीरता से सुनी जाती है. हमने तनाव कम करने और उन्हें बातचीत की ओर धकेलने के लिए सभी पक्षों से निजी और सार्वजनिक रूप से बात की है. यह बहुत मददगार रहा है." भारत-पाकिस्तान विवाद को सुलझाने के ट्रंप के दावे और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयास के बारे में पूछे जाने पर रूस में पूर्व राजदूत ने कहा, "राष्ट्रपति क्या कहते हैं, यह उनका विशेषाधिकार है. इस तरह के दावों को तब विश्वसनीयता मिलती है, जब संबंधित पक्ष उनसे सहमत होते हैं या उनका समर्थन करते हैं. इस मामले में, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ हालिया संकट में अमेरिका की भूमिका को एक अलग दृष्टिकोण दिया है. यह अपने आप में उल्लेखनीय है. अमेरिकी प्रशासन द्वारा खुद भी पीछे हटने के संकेत हैं. पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई में रुकावट भारत द्वारा पाकिस्तानी सेना पर डाले गए तीव्र दबाव की सफलता के कारण आई. इसकी वजह से पाकिस्तान को हमले रोकने के लिए मजबूर किया." सरन ने बताया कि जहां तक ​​रूस-यूक्रेन संघर्ष में अमेरिका की भूमिका का सवाल है, यह कहीं अधिक गंभीर और गहरा है. इसका नेतृत्व खुद राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं. उन्होंने कई बार कहा है कि वे युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, "हमारे दृष्टिकोण से, यह हमारे हित में है कि अमेरिकी प्रयास सफल हों, चाहे इसमें कितना भी समय लगे." इससे पहले 3 मई को रूसी विदेश मंत्री सर्जी लावरोव ने पहलगाम के पास हुए आतंकवादी हमले के बारे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की थी. लावरोव ने राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा के जरिए दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया. इस बीच, क्रेमलिन ने पिछले महीने कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए भीषण हमले के बाद भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने का आग्रह किया है, जिसके परिणामस्वरूप 26 निर्दोष लोग मारे गए थे. सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को तुर्की में आयोजित यूक्रेन-रूस वार्ता दो घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गई, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण कैदियों की अदला-बदली पर सहमति जताई, लेकिन संघर्ष को हल करने के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तों पर वे अब भी गहराई से विभाजित हैं. पुतिन, जिन्होंने बैठक का सुझाव दिया था, ने तुर्की जाने का फैसला नहीं किया. उन्होंने इसके बजाय एक निचले स्तर का प्रतिनिधि मंडल भेजा. इससे ज़ेलेंस्की को संघर्ष को हल करने में मॉस्को की ईमानदारी और गंभीरता पर संदेह हुआ.

ये भी पढ़ें- 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत का साथ देगा...' राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात

Last Updated : May 17, 2025 at 5:39 PM IST