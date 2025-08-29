हैदराबाद: भारतीय कर्मचारियों की स्किल पर भरोसा करते हुए रूस ज़्यादा से ज्यादा भारतीयों को रोजगार देकर उनकी सेवाएं लेना चाहता है. रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने TASS को बताया कि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की रूसी कंपनियां, भारतीय नागरिकों को रोजगार देने में दिलचस्पी रखती हैं.

भारतीय कामगारों को रूस क्यों नियुक्त करना चाहता है: रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि रूस में मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में भारतीय कामगारों की मांग बढ़ रही है. यह ऐसे समय में हो रहा है, जब मॉस्को, यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न श्रम की कमी के बीच अधिक भारतीयों की भर्ती करना चाहता है. कम से कम साल 2021 के बाद से रूस में भारत से आने वाले कामगारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है.

रूस में जनशक्ति की जरूरत है और भारत के पास कुशल जनशक्ति है. रूस, यूक्रेन के साथ 3 साल से चल रहे युद्ध के बीच लेबर की कमी से जूझ रहा है. ऐसे में वो अधिक भारतीय कामगारों को नियुक्त करना चाहता है. वह अपने मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में कुशल विदेशी कामगारों की कमी को पूरा करना चाहता है.

रूसी मंत्रालय ने TASS को बताया कि साल 2025 कोटे के तहत भारतीयों के लिए वर्क परमिट की अधिकतम संख्या 71,817 है. रूसी नियोक्ता अब भारतीयों को उनके अनुभव और युवाओं के संयोजन के साथ-साथ उनकी कम वेतन अपेक्षाओं के कारण आकर्षक श्रम के रूप में देखते हैं. भारतीयों के लिए, रूस, भारत के समान क्षेत्रों की तुलना में अधिक वेतन अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है.

रूस में कुशल श्रमिकों की कमी: साल 2024 के अंत तक, रूस में कुशल श्रमिकों की कमी 15 लाख लोगों तक पहुंचने का अनुमान है, मुख्यतः निर्माण, परिवहन, आवास और उपयोगिता सेवाओं जैसे क्षेत्रों में। 2030 तक स्थिति और भी बदतर होने की आशंका है, जहां श्रम की मांग बढ़कर 31 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी. केंद्रीय बैंक की गवर्नर एल्विरा नबीउलीना ने श्रमशक्ति की कमी को "रूसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या" बताया.

रूस में भारतीय श्रमिकों की संख्या में वृद्धि: साल 2024 तक, भारतीय नागरिकों ने 36,000 से अधिक वर्क परमिट प्राप्त कर लिए थे, जिससे वे गैर-वीजा-मुक्त देशों के श्रमिकों के बीच दूसरा सबसे बड़ा समूह बन गए. वीजा आंकड़े रूस के रोजगार वीजा के लिए आवेदनों में तेज वृद्धि दर्शाते हैं, जो 2021 में 2,876 भारतीय आवेदनों से बढ़कर 2024 में 22,631 हो गए हैं. यह उम्मीद की जाती है कि साल 2025 में 40,000 से अधिक भारतीय नागरिक काम के लिए रूस पहुंचेंगे.

गैर-वीजा-मुक्त देशों के विदेशी नागरिकों को जारी किए गए वर्क परमिट (2021-2024)

मात्रा के अनुसार शीर्ष 5 देश

देश/वर्ष 2021 2022 2023 2024 चीन 33268 36116 49139 62145 भारत 5480 8050 14090 36208 वियतनाम 10075 17800 24640 25170 तुर्किए 22128 16230 12971 11802 तुर्कमेनिस्तान 649 837 2764 11358

दक्षिण एशिया रूस के लिए श्रम का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है: पेटेंट जारी करने पर प्रतिबंधों के बाद, रूसी उद्यमों को विदेशों से श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इनमें वे देश भी शामिल थे, जिन्हें पारंपरिक रूप से श्रम आपूर्ति का स्रोत नहीं माना जाता था.

रूसी सरकार द्वारा वीजा की आवश्यकता वाले देशों के श्रमिकों के लिए कोटा 2024 में 156,600 से बढ़ाकर 2025 में 234,900 करने के साथ, दक्षिण एशियाई देश - विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका - रूसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए श्रम के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं.

रूस में कितने भारतीय काम कर रहे हैं: रूसी संघ में भारतीय समुदाय का आकार 14,000 होने का अनुमान है. इसके अलावा, रूस में भारतीय मूल के लगभग 1,500 अफगान नागरिक हैं. रूस में लगभग 500 भारतीय व्यवसायी रहते हैं. इनमें से 200 से अधिक मॉस्को में काम करते हैं. यह अनुमान है कि रूस में लगभग 300 पंजीकृत भारतीय कंपनियां हैं. लगभग सभी भारतीय व्यवसायी/कंपनियां व्यापार में शामिल हैं. चाय, कॉफी, तंबाकू, फॉर्मास्यूटिकल्स, चावल, मसाले, चमड़े के जूते, ग्रेनाइट, आईटी और वस्त्र भारत से इन कंपनियों द्वारा आयात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद हैं. कुछ भारतीय नागरिक मॉस्को और रूस के अन्य शहरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं.

वे क्षेत्र और सेक्टर जिनमें भारतीयों की नियुक्ति की उम्मीद: रूसी श्रम मंत्रालय के कोटा के मुताबिक, भारतीयों द्वारा तीन मुख्य क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने की उम्मीद है: मॉस्को क्षेत्र में लगभग 19,000 भारतीय मज़दूरों की जरूरत है. इनमें मुख्य रूप से दर्जी, रखरखाव कर्मचारी और ट्रॉवेलमैन शामिल हैं. अमूर क्षेत्र में 12,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता है. लेनिनग्राद क्षेत्र में लगभग 7,500 भारतीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा. इनमें मुख्य रूप से परिधान श्रमिक और स्थापना कर्मचारी शामिल हैं.

इस तरह से सैकड़ों भारतीय संभावित रूप से अन्य रूसी क्षेत्रों में भी मजदूरों का कोटा भरेंगे. मुख्यतः निर्माण, कपड़ा, भंडारण, वितरण, कृषि और खाद्य उद्योगों में. रूसी नियोक्ता अब भारतीयों को उनके अनुभव और युवापन के संयोजन के साथ-साथ उनकी कम वेतन अपेक्षाओं के कारण आकर्षक श्रमिक मानते हैं. भारतीयों के लिए, रूस भारत के समान क्षेत्रों की तुलना में अधिक वेतन अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है.