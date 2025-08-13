नई दिल्ली: अभिनेता अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति (KBC) सीजन 17 के स्वतंत्रता दिवस विशेष एपिसोड में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मानित अधिकारियों की मेजबानी करेंगे. चैनल की ओर से साझा किए गए एक प्रोमो में अमिताभ बच्चन कर्नल सोफिया कुरैशी (भारतीय सेना), विंग कमांडर व्योमिका सिंह (भारतीय वायु सेना) और कमांडर प्रेरणा देवस्थली (भारतीय नौसेना) का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
इस विशेष एपिसोड में अधिकारी 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण क्षणों को याद करेंगे.
हालांकि, सैन्य अधिकारियों की प्रोग्राम में उपस्थिति ने विवाद खड़ा कर दिया है और कई नेटिजन्स ने इसे 'पीआर स्टंट' और 'राजनीतिक लाभ'हासिल करने का प्रयास करार दिया है. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों ने प्रेस वार्ता की थी.
This is just unbelievable 🤯— Amock_ (@Amockx2022) August 12, 2025
Operation Sindoor heroes appearing on national TV show KBC
Just because one " nationalist" party wants to milk some votes? pic.twitter.com/ugpmuNmDSE
इसको लेकर एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह अविश्वसनीय है. ऑपरेशन सिंदूर के नायक राष्ट्रीय टीवी शो केबीसी में सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक 'राष्ट्रवादी' पार्टी कुछ वोट बटोरना चाहती है?"
Our Army was sacrosanct, above politics, beyond PR.— Mayank Saxena (@mayank_sxn) August 12, 2025
Today, Modi govt parades serving soldiers on shows like KBC for image building. Even our Army has been made a political tool for Modi’s PR.
Our forces are to defend the nation, not a politician’s brand.pic.twitter.com/VPrf7W5QUM
शस्त्र बलों के प्रोटोकॉल को लेकर उठाया सवाल
एक यूजर ने भी सवाल उठाया कि क्या सशस्त्र बलों का प्रोटोकॉल, केबीसी जैसे रियलिटी शो में अधिकारियों को भेजने की इजाजत देता है. उन्होंने कहा, "भारतीय सशस्त्र बलों का एक प्रोटोकॉल, एक गरिमा और बहुत बड़ा सम्मान है. राजनेता अपने निजी फायदे के लिए इसे बर्बाद कर रहे हैं. यह शर्मनाक है."
कहते हैं नियम क्या ?
नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल या शॉपिंग जैसे सोशल वेन्यु पर वर्दी पहनने की आमतौर पर मनाही होती है, सिवाय आधिकारिक सामाजिक समारोहों, जैसे कि ऑफिसर्स मेस में आयोजित होने वाले समारोहों के. ऐसे स्थलों के अंदर, सामाजिक समारोहों सहित, हेडगियर (टोपी) नहीं पहनी जानी चाहिए. ऑफिसर्स मेस के भीतर सामाजिक कार्यक्रमों में वर्दी पहनी जा सकती है, जिसमें सेना द्वारा आयोजित डांस या समारोह शामिल हैं.
Our heroic women in Uniform who went on to become the face of Operation Sindoor have been invited by a private entertainment channel on their show. This private entertainment channel’s parent company Sony Pictures Networks India (SPNI) has also bagged the broadcasting rights of…— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) August 13, 2025
प्रियंका चतुर्वेदी की टिप्पणी
इस बीच शिवसेना (UBT) की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस शो पर टिप्पणी की. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमारी वीर वर्दीधारी महिलाएं, जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनीं, उन्हें एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल ने अपने शो में आमंत्रित किया है. इस निजी मनोरंजन चैनल की मूल कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने 2031 तक एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी हासिल कर लिए हैं. जी हां, वही चैनल जो भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के जरिए कमाई करना चाहता है. अब इन दोनों को जोड़िए."
'राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही सरकार'
वहीं, एक अन्य यूज़र ने कहा, "क्या आपने कभी किसी गंभीर देश में सैन्य अभियान के बाद ऐसा कुछ देखा है? किसी सैन्यकर्मी को इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? मौजूदा सरकार बेशर्मी से हमारी सेना का इस्तेमाल अपनी तुच्छ राजनीति और अति-राष्ट्रवाद के लिए कर रही है."
Have you ever seen anything like this after a military operation in any serious country?— Mohit Chauhan (@mohitlaws) August 12, 2025
How is this even allowed for someone in service?
The current regime is shamelessly using our forces for its petty politics and hyper nationalism. pic.twitter.com/ejNKPP9BRQ
एक यूजर ने पोस्ट किया, "हमारी सेना पवित्र थी, राजनीति से ऊपर और जनसंपर्क से परे थीं. आज मोदी सरकार इमेज बिल्डिंग के लिए केबीसी जैसे शो में सेवारत सैनिकों की परेड कराती है. यहां तक कि हमारी सेना को भी पीएम मोदी के जनसंपर्क का एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया है. हमारी सेनाएं देश की रक्षा के लिए हैं, किसी राजनेता के ब्रांड के लिए नहीं."
