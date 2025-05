ETV Bharat / bharat

झारखंड में पी-पेसा नियमावली पर क्यों नहीं बन रही सहमति, जानें कहां फंसा है पेंच - NO CONSENSUS ON P PESA

रांचीः पी-पेसा से जुड़ी नियमावली को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. पिछले साल 29 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने मैंडेमस पारित कर दो माह के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा के प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया था. प्रावधान नहीं बनने पर 9 दिसंबर 2024 को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी.

30 जनवरी 2025 को सुनवाई के दौरान सरकार के गठन का हवाला देकर जवाब देने के लिए समय की मांग की गई थी. लेकिन 19 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त आठ सप्ताह का समय देने का आग्रह करते हुए इंटर लोकेटरी याचिका फाइल कर दी थी. अब सुनवाई की अगली तारीख 11 जून 2025 निर्धारित है. लिहाजा, सरकार को बताना होगा कि अब तक नियमावली क्यों नहीं लागू हुई. इसी बीच नियमावली को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह कोशिश अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं.

झारखंड में पी-पेसा नियमावली. (पेसा नियमावली में कहां फंसा है पेंच. (ईटीवी भारत))

नियमावली को लेकर कहां फंसा है पेंच

दरअसल, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 131 की उपधारा (1) से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए औपबंधिक झारखंड पंचायत उपबंध( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2024 को 10 मई 2025 को प्रकाशित की गई थी. लेकिन कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का कहना है कि यह नियमावली असंवैधानिक है. इस मामले में जेपीआरए का कोई प्रावधान नहीं लागू हो सकता है. क्योंकि पूरा मामला शिड्यूल एरिया से जुड़ा है. इसलिए यहां संसदीय अधिनियम पी-पेसा 1996 के उपबंध 3, उपबंध 4, 4(डी), 4(एम) और 4(ओ) के आलोक में छठी अनुसूची के पैटर्न (स्वायत परिषद), जिसकी स्थापना तत्कालीन बिहार में हो चुकी थी, उसी के आधार पर स्वायत परिषद और ग्राम सभा के निर्वाचन और संचालन के लिए नियमावली बनाने की जरूरत है.

झारखंड में पी-पेसा नियमावली. (पेसा और पी-पेसा में क्या है अंतर. (ईटीवी भारत))

पेसा और पी-पेसा में क्या है अंतर

अब यह समझना जरूरी है कि पेसा और पी-पेसा में आखिर अंतर क्या है. क्योंकि कुछ लोग पेसा की बात करते हैं तो कुछ पी-पेसा की. दरअसल, 24 दिसंबर 1996 को पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए जिस कानून को संसद ने पारित किया था, उसका पूरा नाम है “ THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULE AREAS)ACT, 1996”. इसको शॉर्ट में पी-पेसा, 1996 कहा जाता है. इसी नाम से भारत सरकार का गजट भी जारी हुआ था. लिहाजा, इसको सिर्फ पेसा 1996 यानी “ THE PANCHAYATS EXTENSION TO THE SCHEDULE AREA ACT, 1996 कहना सही नहीं होगा. आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का कहना है कि सिर्फ पेसा,1996 का इस्तेमाल कर पंचायती राज विभाग नियमावली बनाकर पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाह रहा है. जबकि प्रोविजन शब्द हटते ही अनुसूचित क्षेत्र और वहां की जनजातियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा.

पहली बार कब जारी हुआ था नियमावली का ड्राफ्ट

इसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी. क्योंकि बुद्धिजीवी मंच ने हाईकोर्ट में रिट याचिका 1589/2021 दाखिल कर पी-पेसा की धाराओं को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने की मांग की थी. कोर्ट में मामला जाते ही पंचायती राज विभाग ने पहली बार साल 2022 में नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरु की, जिसका ड्राफ्ट 26 जुलाई 2023 को प्रकाशित कर सुझाव मांगा गया था, लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इसके बाद नियमावली को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग तारीखों में सुनवाई चलती रही.

झारखंड में पी-पेसा नियमावली. (कब जारी हुआ था नियमावली का ड्राफ्ट. (ईटीवी भारत))

29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि दो माह के भीतर नियमावली बनाकर लागू करें. लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने 9 दिसंबर 2024 को सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दी. लेकिन 19 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त आठ सप्ताह का समय देने का आग्रह करते हुए इंटर लोकेटरी याचिका फाइल की थी. अब इस मामले पर 11 जून को सरकार को कोर्ट को बताना है कि आदेश का अनुपालन अब तक क्यों नहीं हुआ.

दूसरी बार कब जारी हुआ था नियमावली का ड्राफ्ट