नई दिल्ली: बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन के खिलाफ मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसद सफेद टी-शर्ट पहने नजर आए, जिन पर '124 नॉट आउट' लिखा था.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन, DMK के टीआर बालू और NCP (शरद पवार) की सुप्रिया सुले समेत कई सांसदों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. उनके बैनरों पर 'हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई' लिखा था.
'SIR साइलेंट इनविजिबल रिगिंग'
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी सांसदों द्वारा लिए गए एक अन्य बैनर पर SIR साइलेंट इनविजिबल रिगिंग लिखा था. विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की इस कवायद का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोटर्स को मताधिकार से वंचित करना है. वे दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.
सांसदों ने '124 नॉट आउट' वाली टी-शर्ट क्यों पहनी?
इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने 'मिंता देवी' नाम वाली सफेद टी-शर्ट पहनी थी, जो उनके अनुसार 124 साल की हैं और मतदाता सूची के अनुसार बिहार में पहली बार मतदाता बनी हैं. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार की मतदाता सूची में देवी का नाम पहली बार मतदाता के रूप में दर्ज है.
मतदाता सूची धोखाधड़ी से भरी है
उन्होंने भारत के चुनाव आयोग पर भाजपा का एक विभा होने का आरोप लगाया. विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए टैगोर ने कहा, "हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं. चुनाव आयोग कैसे भाजपा की पार्टी बन गया है. मतदाता सूची इस तरह की धोखाधड़ी से भरी है."
चुनाव आयोग ने इस विशिष्ट आरोप पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मिंता देवी का जिक्र किया और दावा किया कि बिहार में चुनाव आयोग की मतदाता सूची में ऐसे कई मामले हैं. उन्होंने कहा, "ऐसे अनगिनत मामले हैं. अभी तस्वीर बाकी है."
