ETV Bharat / bharat

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

हैदराबाद के चिड़ियाघर में हाथियों के लिए भोजन का प्रबंध करते कर्मचारी ( ETV Bharat )

उपवास का मतलब पूरी तरह से परहेज करना नहीं है. यह जानवरो को फास्टिंग के नाम पर हल्का भोजन दिया जाता है. उदाहरण के लिए, शेरों, बाघों और तेंदुओं को सुबह के समय मांस की बजाय चिकन और दूध दिया जाता है. अधिकारियों के मुताबिक, इसका उद्देश्य उनके पाचन तंत्र को आराम देना और उन्हें सक्रिय और फिट रखना है.

हैदराबाद के चिड़ियाघर में जंगली जानवर भी उपवास रखते हैं (ETV Bharat)

उपवास की परंपरा स्वास्थ्य कारणों से होता है. चिड़ियाघर के अधिकारी सालों से एक अनोखा नियम लागू करते आ रहे हैं. शुक्रवार को, जानवरों को नियंत्रित आहार दिया जाता है ताकि मोटापे और रोजाना ज़्यादा खाने से होने वाली अन्य बीमारियों से बचा जा सके.

हैदराबाद: जानवर भी उपवास रखते हैं. सुनकर शायद आपको आश्चर्य हुआ होगा. वैसे फास्टिंग को अक्सर इंसानों के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन तेलंगाना में हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क के जंगली जानवर भी उपवास रखते हैं.

क्यूरेटर जे. वसंता ने बताया कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों को जानवरों की स्थिति में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव पर भी ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. उन्होंने कहा कि, अगर कोई हाथी खाना खाने से मना करता है, या उसके पेशाब, शौच या व्यवहार में कोई बदलाव होता है तो वे तुरंत चिड़ियाघर के अस्पताल को सूचित करते हैं.

हैदराबाद के चिड़ियाघर में हाथियों के लिए भोजन का प्रबंध (ETV Bharat)

इसके बाद पशु चिकित्सक जानवरों की सेहत सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करते हैं. यहां तक कि उनके पीने के पानी को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक समर्पित आरओ प्लांट से फिल्टर किया जाता है.

गेंडा (ETV Bharat)

जानवरों को खिलाए जाने वाले भोजन की कड़ी जांच

हर सुबह चिड़ियाघर को अलग-अलग प्रकार का भोजन मिलता है. चेंगिचेरला बूचड़खाने से मांस, स्थानीय बाजारों से सब्ज़ियां, फल, घास, अंडे और चिकन जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है. अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त सभी वस्तुओं को अंदर जाने से पहले पशु चिकित्सकों द्वारा कठोर निरीक्षण से गुजरना पड़ता है. इन जांचों में सफल होने के बाद ही उन्हें जानवरों को परोसा जाता है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

सांप (ETV Bharat)

प्रत्येक प्रजाति के लिए डिजाइन किए गए आहार

नेहरू चिड़ियाघर सैकड़ों प्रजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप आहार उपलब्ध कराया जाता है.

जिराफ रोजाना लगभग 70 किलो फल और सब्जियां खाते हैं.

तेंदुए और जगुआर दूध में चिकन और कच्चे अंडे से शुरुआत करते हैं, उसके बाद शाम को 6 किलो बीफ खाते हैं.

सियार और भेड़िये सुबह चिकन, अंडे और दूध खाते हैं, और बाद में 4 से 5 किलो बीफ खाते हैं.

सांपों को आकार के आधार पर सूंड, चूहे या गिनी पिग खिलाए जाते हैं.

नीलगाय जैसे शाकाहारी जानवर घास, गन्ना, धनिया, पुदीना और विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं.

बाघ और शेर सुबह कच्चे अंडे के साथ चिकन और आधा लीटर दूध और रात में लगभग 8 किलो बीफ खाते हैं.

हाथी इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जो रोजाना लगभग 300 किलो भोजन खाते हैं, जिसमें 150 किलो घास, 25 किलो गन्ना, 5 किलो रवा के पत्ते, 1 किलो गुड़, फल, गाजर, पत्तागोभी और कंद शामिल हैं.

भेड़िया (ETV Bharat)

कड़ी निगरानी और संतुलित आहार के साथ, नेहरू चिड़ियाघर यह सुनिश्चित करता है कि उसके जानवर स्वस्थ और ऊर्जावान रहें. इसके अनूठे 'फास्टिंग फ्राइडे' इस बात की याद दिलाते हैं कि इंसानों की तरह, जानवरों को भी संयम और कुछ पल के आहार विश्राम से लाभ होता है.

हैदराबाद के चिड़ियाघर में हाथियों के लिए भोजन का प्रबंध (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: ग्रीन एनाकोंडा के आने का इंतजार हुआ खत्म, अलीपुर चिड़ियाघर पहुंचे दो 'अमेजोनियन टेरर'