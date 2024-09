कार और बाइक के पीछे क्यों दौड़ लगाते हैं कुत्ते, बचने के लिए करें ये काम - why dogs run behind cars and bikes

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Hindi Team Published : Sep 16, 2024, 4:38 PM IST | Updated : Sep 16, 2024, 7:06 PM IST

कार और बाइक के पीछे क्यों दौड़ लगाते हैं कुत्ते ( IANS )

हैदराबाद : सड़क पर चलती हुई कार या बाइक के पीछे कई बार कुत्ते तेजी से भागने लगते हैं. वहीं सड़क से पैदल चलने वाले लोगों को वो कुछ नहीं करते. इतना ही नहीं कई बार तो कुत्ते कार या बाइक का कुछ किलोमीटर तक पीछा करते हैं. इससे सड़क पर कार या बाइक सवार परेशान हो जाते हैं. आखिर क्या वजह है कि कुत्तों के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाता है. क्यों कार या बाइक का पीछा करते हैं कुत्ते

सवाल उठता है कि जब आप सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हैं तो आवारा कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं. ऐसे में आप अक्सर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे कुत्तों से आपको छुटकारा मिल सके. लेकिन आखिर क्या वजह है कि कुत्ते ऐसा व्यवहार करते हैं. दरअसल कुत्तों की सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है. यही वजह है कि आपके वाहन के टायर उनका निशाना होते हैं. क्योंकि कुत्ते आपके वाहन के टायर से आने वाली दूसरे कुत्ते की गंध से आक्रामक हो जाते हैं. बता दें कि कुत्तों का एक अपना इलाका होता है. इसके बाद वो उस इलाके की सभी गाड़ियों के टायर्स या खंभों को निशाना बनाते हैं. इससे अपनी इलाकों की गाड़ियों की पहचान कर लेते हैं और जब उनके इलाके में किसी अन्य क्षेत्र के वाहनें आते हैं तो वह गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं. एक वजह यह कुत्तों के किसी गाड़ी के पीछे भागने की एक वजह ये भी हो सकती है कि उस गाड़ी से कभी उनके किसी साथी को चोट लगी हो. इसके अलावा उस गाड़ी से हादसे में उनके किसी साथी की मौत हुई हो, तब भी वो उस गाड़ी को पहचान लेते हैं और अक्सर पीछा करते हैं.

आप यदि किसी अनजान स्थान से गुजर रहे हैं और उसी बीच आपको किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया तो आप परेशान नहीं हों. बल्कि आपको सबसे पहले भागना बंद कर देना चाहिए साथ ही पैनिक नहीं होना चाहिए. फलस्वरूप कुछ देर में ही कुत्ता शांत हो जाएगा. भागने की कोशिश करने पर हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है. एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइक दुर्घटना में करीब 70 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. ये भी पढ़ें- क्या इस गैजेट के इस्तेमाल से आपका डॉग बात कर सकता है? शोध में हुआ खुलासा

