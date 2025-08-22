ETV Bharat / bharat

क्यों फेल होते है UPI ट्रांजैक्शन? अकाउंट से पैसा कटने पर कैसे मिलेगा रिफंड? जानें - UPI TRANSACTIONS

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि UPI ट्रांजैक्शन फेल क्यों हो जाते हैं और अकाउंट से पैसे कटने पर कैसे रिफंड पाएं?

UPI
क्यों फेल होते है UPI ट्रांजैक्शन? (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: मौजूदा समय में पैसों के लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आज छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन के लिए लोग गूगलपे, फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप्स का यूज करते हैं.

हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है, लेकिन यह पैसा उस शख्स के अकाउंट में नहीं पहुंचता जिससे आप राशि ट्रांसफर कर रहे थे. इस स्थिति में कुछ लोग घबरा जाते हैं.

ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह से ट्रांजैक्शन फेल क्यों हो जाते हैं और आप अकाउंट से पैसे कटने पर इसे कैसे वापस पा सकते हैं.

क्यों फेल हो जाते हैं UPI ट्रांजैक्शन?
कई बार बैंक सर्वर पर ज्यादा लोड़ पड़ता है, जिसके चलते UPI ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. इसके अलावा कई बार खराब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी UPI पेमेंट फेल हो सकता है. ऐसे स्थिति में कई बार आपके पैसे भी कट जाते हैं और जिस शख्स को आप यह पैसा भेज रहे हैं, वह उस तक पहुंच भी नहीं पाता.

कब मिलता है रिफंड?
अगर UPI पेमेंट फेल होने पर किसी का शख्स का पैसा अकाउंट से कट जाता है तो वह कुछ ही घंटों के अंदर वापस मिल जाता है. वहीं, कुछ मामलों नेटवर्क या सर्वर की समस्या के कारण रिफंड पाने में 24 घंटे लग सकते हैं. इतना ही अगर कंडीशन बेहद खराह हो तो इसमें तीन से पांच दिन तक समय लग सकता है, लेकिन आपको आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा.

कहा करें शिकायत?
अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं तो तुरंत दोबारा पेमेंट करने से बचें और ऐप पर जाकर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का स्टेटस चेक करें. अगर 24 या 72 घंटों में आपका पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ऐप के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में जाएं और शिकायत दर्ज करें.

अगर ऐप सपोर्ट से भी समस्या का समाधान नहीं होता है और आपको रिफंड वापस नहीं मिलता तो आप इसकी शिकायत बैंक में दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक ट्रांजेक्शन नंबर देना हो. इसके बाद बैंक को 30 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- UPI का ये फीचर होने जा रहा बंद, इस वजह से NPCI ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली: मौजूदा समय में पैसों के लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आज छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन के लिए लोग गूगलपे, फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप्स का यूज करते हैं.

हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है, लेकिन यह पैसा उस शख्स के अकाउंट में नहीं पहुंचता जिससे आप राशि ट्रांसफर कर रहे थे. इस स्थिति में कुछ लोग घबरा जाते हैं.

ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह से ट्रांजैक्शन फेल क्यों हो जाते हैं और आप अकाउंट से पैसे कटने पर इसे कैसे वापस पा सकते हैं.

क्यों फेल हो जाते हैं UPI ट्रांजैक्शन?
कई बार बैंक सर्वर पर ज्यादा लोड़ पड़ता है, जिसके चलते UPI ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. इसके अलावा कई बार खराब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी UPI पेमेंट फेल हो सकता है. ऐसे स्थिति में कई बार आपके पैसे भी कट जाते हैं और जिस शख्स को आप यह पैसा भेज रहे हैं, वह उस तक पहुंच भी नहीं पाता.

कब मिलता है रिफंड?
अगर UPI पेमेंट फेल होने पर किसी का शख्स का पैसा अकाउंट से कट जाता है तो वह कुछ ही घंटों के अंदर वापस मिल जाता है. वहीं, कुछ मामलों नेटवर्क या सर्वर की समस्या के कारण रिफंड पाने में 24 घंटे लग सकते हैं. इतना ही अगर कंडीशन बेहद खराह हो तो इसमें तीन से पांच दिन तक समय लग सकता है, लेकिन आपको आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा.

कहा करें शिकायत?
अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं तो तुरंत दोबारा पेमेंट करने से बचें और ऐप पर जाकर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का स्टेटस चेक करें. अगर 24 या 72 घंटों में आपका पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ऐप के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में जाएं और शिकायत दर्ज करें.

अगर ऐप सपोर्ट से भी समस्या का समाधान नहीं होता है और आपको रिफंड वापस नहीं मिलता तो आप इसकी शिकायत बैंक में दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक ट्रांजेक्शन नंबर देना हो. इसके बाद बैंक को 30 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- UPI का ये फीचर होने जा रहा बंद, इस वजह से NPCI ने उठाया बड़ा कदम

For All Latest Updates

TAGGED:

UPIWHY DO UPI TRANSACTIONS FAILHOW TO GET REFUNDHOW TO GET REFUND FOR UPIUPI TRANSACTIONS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

गयाजी में मोदी ने घुसपैठियों के बहाने RJD-कांग्रेस को घेरा, नए कानून पर बोले, पाकिस्तान को चेताया

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.