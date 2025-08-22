नई दिल्ली: मौजूदा समय में पैसों के लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आज छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन के लिए लोग गूगलपे, फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप्स का यूज करते हैं.

हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है, लेकिन यह पैसा उस शख्स के अकाउंट में नहीं पहुंचता जिससे आप राशि ट्रांसफर कर रहे थे. इस स्थिति में कुछ लोग घबरा जाते हैं.

ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह से ट्रांजैक्शन फेल क्यों हो जाते हैं और आप अकाउंट से पैसे कटने पर इसे कैसे वापस पा सकते हैं.

क्यों फेल हो जाते हैं UPI ट्रांजैक्शन?

कई बार बैंक सर्वर पर ज्यादा लोड़ पड़ता है, जिसके चलते UPI ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. इसके अलावा कई बार खराब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी UPI पेमेंट फेल हो सकता है. ऐसे स्थिति में कई बार आपके पैसे भी कट जाते हैं और जिस शख्स को आप यह पैसा भेज रहे हैं, वह उस तक पहुंच भी नहीं पाता.

कब मिलता है रिफंड?

अगर UPI पेमेंट फेल होने पर किसी का शख्स का पैसा अकाउंट से कट जाता है तो वह कुछ ही घंटों के अंदर वापस मिल जाता है. वहीं, कुछ मामलों नेटवर्क या सर्वर की समस्या के कारण रिफंड पाने में 24 घंटे लग सकते हैं. इतना ही अगर कंडीशन बेहद खराह हो तो इसमें तीन से पांच दिन तक समय लग सकता है, लेकिन आपको आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा.

कहा करें शिकायत?

अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं तो तुरंत दोबारा पेमेंट करने से बचें और ऐप पर जाकर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का स्टेटस चेक करें. अगर 24 या 72 घंटों में आपका पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ऐप के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में जाएं और शिकायत दर्ज करें.

अगर ऐप सपोर्ट से भी समस्या का समाधान नहीं होता है और आपको रिफंड वापस नहीं मिलता तो आप इसकी शिकायत बैंक में दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक ट्रांजेक्शन नंबर देना हो. इसके बाद बैंक को 30 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- UPI का ये फीचर होने जा रहा बंद, इस वजह से NPCI ने उठाया बड़ा कदम