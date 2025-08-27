ETV Bharat / bharat

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया? - BOXING VILLAGE IN BIHAR

बिहार के एक छोटे से गांव की लड़कियों ने घर में चूल्हा चौका की बजाय बॉक्सिंग रिंग को क्यों चुना? सारण से पंकज की रिपोर्ट.

BOXING VILLAGE IN BIHAR
दिघवारा गांव की लड़कियों का कमाल (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 9:13 AM IST

सारण : ''सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़कियों को ट्रैक सूट में लाना काफी मुश्किल था. फिर भी हमने कोशिश की. उनके घरवाले बोलते थे कि शादी के बाद खेल नहीं, घर का कामकाज ही काम आएगा. लड़की को घर के अंदर ही रहना चाहिए.'' लेकिन अब ऐसी सोच को 'मुक्का' पड़ेगा. यह कहानी बिहार के सारण जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां की लड़कियां आज बॉक्सिंग रिंग में कमाल कर रही हैं.

बिहार की दिघवारा गांव की लड़कियों ने समाज की इस सोच को नॉक आउट कर दिया है. बिहार की राजधानी पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर एक बॉक्सिंग क्लब में रोज गांव की 40-50 लड़कियां रिंग में पसीना बहाती हैं. इनका मकसद देश के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड पर पंच लगाना है.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

दिघवारा की इन लड़कियों को अपने मुक्के पर पूरा भरोसा है. प्रियंका और वर्षा रानी (30 वर्ष) ने तो देश, राज्य और जिले से इतने गोल्ड और सिल्वर जीते, कि मेडल की झड़ी लगा गई. पर सवाल है कि बिहार के एक छोटे से शहर और छोटे से गांव की इन लड़कियों ने बॉक्सिंग को ही क्यों चुना, आखिर यह ख्याल कैसे आया?

''मैरीकॉम मेरी प्रेरणा है. उन्हीं को देखकर मैंने खेलना सीखा है और मैं उन्हीं के लेवल पर पहुंचना चाहती हूं. 2009 में 51 किलो में जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर, 2016 इटली में 55 किलो में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुकी हूं.'' - प्रियंका, बॉक्सिंग खिलाड़ी, दिघवारा

BOXING VILLAGE IN BIHAR
बॉक्सिंग प्रैक्टिस (ETV Bharat)

दिघवारा बॉक्सिंग रिंग से निकलकर गांव की बेटी वर्षा ने भी देश और बिहार को मेडल दिलाया है. वर्षा कहती हैं कि, ''मैं पटना में 75-80 किलो में ब्रांज, पटियाला में 80-90 किलो में ब्रॉज, तमिलनाडु में सिल्वर जीत चुकी हूं. अब मैं तो नहीं खेलती हूं लेकिन जब भी यहां आती हूं, इन बच्चों को देखती हूं तो अच्छा लगता है. दिघवारा ने जो मुझे दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूं.''

प्रियंका और वर्षा मैरीकॉम तो नहीं बन पाई लेकिन देश के लिए खूब मेडल जीते. प्रियंका आज भी खूब मेहनत कर रही हैं, बॉक्सिंग रिंग में खूब पसीना बहाती हैं. सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग शुरू होती है. घर से क्लब की दूरी 4 किलोमीटर दूर है, इसलिए रनिंग करते हुए ग्राउंड में पहुंचती हैं. वॉर्म अप और फिर फाइट शुरू होती है.

BOXING VILLAGE IN BIHAR
यहां तैयार होते हैं बॉक्सर (ETV Bharat)

न रहम.. न मौका.. बस अटैक : ये लड़किया खुद को मुक्का झेलने के लायक बनाने का न कोई मौका छोड़ती हैं और न ही एक दूसरे पर रहम खाती है. कोच को भी इन लड़कियों पर गर्व करते हैं. बॉक्सिंग कोच हिमांशु दुबे कहते हैं कि, ''बच्चे जब नेशनल लेवल पर खेलते हैं और मेडल लाते हैं तब बहुत खुशी होती है. बच्चे आज दिघवारा, जिला और देश का नाम रोशन कर रहे हैं.''

दिघवारा में बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे हुई? : इतिहास बनाने वाली इन लड़कियों को जब भी मौका मिला, मेडल जीतकर अपने कोच, परिवार, गांव और देश का नाम रोशन किया. अब सवाल ये है कि आखिर बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव दिघवारा में बॉक्सिंग कैसे शुरू हुई? आइये जानते हैं.

BOXING VILLAGE IN BIHAR
प्रैक्टिस रिंग में लड़कियां (ETV Bharat)

'समाज को बदलना है तो शुरुआत घर से करो' : दरअसल, इसकी शुरुआत प्रियंका की बड़ी बहन झूली कुमारी ने की थी. झूली बताती हैं कि मैं देखती थी कि लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता था. मैंने सोचा कि क्यों न इस सोच को बदला जाय. लेकिन मैंने सोचा समाज को बदलने से अच्छा है इसकी शुरुआत घर से की जाय.

''सबसे पहले मैंने अपनी बहन प्रियंका को बॉक्सिंग रिंग में उतारा, उसे सिखाना शुरू किया. इसके बाद वर्षा को भी मोटिवेट किया. उसने भी बॉक्सिंग सिखा. 2009 में बिहार के इतिहास में प्रिंयका और वर्षा ने बॉक्सिंग में मेडल जीतकर अपना नाम दर्ज कराया.'' - झूली कुमारी, बॉक्सिंग की पूर्व खिलाड़ी

2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड : वक्त बदला और समय के साथ दिघवारा के इस बॉक्सिंग रिंग में कई लड़कियां उतर गई. 2021 में दिघवारा की 15 साल की पल्लवी राज ने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. इन लड़कियों में बॉक्सिंग की दुनिया में कुछ कर गुजरने की चाहत है. लेकिन दिघवारा के घर-घर से 'Mary Kom' और 'Vijender Singh' बनाने का सपना सबसे पहले किसने देखा था? इस सवाल पर बॉक्सिंग क्लब के फाउंडर अशोक सिंह ने कहा कि यह सपना रोशन सिंह और धीरज कांत का था.

''2008 में रोशन सिंह और धीरज कांत दिघवारा आए और कहा कि क्यों न यहां बॉक्सिंग शुरू किया जाय. इसके बाद यहां के स्कूलों में बच्चों को बॉक्सिंग के बारे में बताया गया. बच्चियां ने क्लब में बॉक्सिंग सीखना शुरू किया. कुछ दिनों के बाद ही यहां की बच्चों ने मेडल की झड़ी लगा दी. 2009 में प्रियंका और वर्षा रानी ने वुमेंस नेशनल में मेडल जीता.'' - अशोक सिंह, फाउंडर

कौन हैं रोशन सिंह और धीरज कांत ? : बता दें कि साल 2009 में दिघवारा बॉक्सिंग क्लब की शुरुआत करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर धीरज कांत क्लब के मुख्य प्रशिक्षक और मुक्केबाज भी हैं. मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं. राजस्थान से आए रोशन सिंह सेना में कार्यरत है और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है. रोशन कहते हैं कि गंवई परिवेश में सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़कियों को ट्रैक सूट में लाना काफी मुश्किल था. फिर भी हमने कोशिश की. आज क्लब का पूरा खर्च गांव के सहयोग से चलता है. जबकि बच्चों से प्रवेश शुल्क के नाम पर 100-200 रुपये लिया जाता है.

BOXING VILLAGE IN BIHAR
प्रशिक्षक रोशन सिंह (ETV Bharat)

''जब भी मैं छुट्टियों में घर आता हूं, इन बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं. 15-16 साल पहले इस बॉक्सिंग क्लब की शुरुआत हुई थी, धीरे-धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई. आज क्लब में 60 से ज्यादा बच्चे बॉक्सिंग सीख रहे है. यहां के बच्चे डिस्ट्रिक, नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं.'' - रोशन सिंह, प्रशिक्षक

इन लड़कियों को अगले 'पंच' का इंतजार : आज इस गांव की लड़कियों ने पूरे गांव और समाज की सोच बदल दी है. घरवाले जहां इन लड़कियों की शादी कराने की जल्दी में रहते थे, वहीं अब इनके माता पिता को इंतजार रहता है कि बेटी कब सोकर उठेगी और बॉक्सिंग रिंग में उतरेगी. फिलहाल अब सामनेवाले को नॉक आउट करना ही इन लड़कियों की आदत बन गई है और नजर जनवरी से शुरू होने वाले स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट पर है.

