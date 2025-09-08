तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'कार्यवाहक डीजीपी क्यों...रेगुलर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं?'
By Sumit Saxena
Published : September 8, 2025 at 4:17 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से पूछा कि राज्य में नियमित नियुक्ति (Regular Appointment) के बजाय कार्यवाहक डीजीपी (Acting DGP) क्यों है. साथ ही, अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए नामों की शीघ्र सिफारिश करने का निर्देश दिया.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया.
सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को जी वेंकटरमन को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए तमिलनाडु के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मामले की सुनवाई के दौरान, बेंच ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि, तमिलनाडु के पास कार्यवाहक डीजीपी क्यों है."
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बेंच के समक्ष दलील दी कि डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि एक अधिकारी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में एक याचिका दायर कर पैनल में उनका नाम शामिल करने की मांग की है.
राज्य के वकील की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने यूपीएससी से मामले पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया. साथ ही कहा कि, यूपीएससी से प्राप्त सिफारिश के आधार पर, प्रतिवादी राज्य एक नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए कदम उठाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने वकील हेनरी टिफाग्ने द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर यह निर्देश दिया. याचिका में तर्क दिया था कि एडहॉक/इंचार्ज डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है.
याचिका में तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, राज्य सरकार को डीजीपी पद की रिक्ति की संभावना को देखते हुए वर्तमान डीजीपी की रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले यूपीएससी को प्रस्ताव भेजना आवश्यक है.
