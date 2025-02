ETV Bharat / bharat

दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, BJP के लिए पहले भी रहा लाख टके का सवाल! - WHO WILL BE CM IN DELHI

पीएम मोदी और जेपी नड्डा ( PTI )

By ETV Bharat Delhi Team Published : Feb 18, 2025, 1:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतने के 10 दिन बाद भी बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर मंथन चल रही है. दिल्ली की जनता ने बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी सबको सत्ता में आने का अवसर दिया है. इस बार 27 साल बाद एक बार फिर दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर वही भरोसा जताया, जैसा वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में जताया था. दिल्ली विधानसभा का पुनर्गठन होने के बाद 6 नवंबर 1993 को पहला विधानसभा चुनाव हुआ था. बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन की लहर में एकतरफा जीत हासिल की थी. हालांकि 5 साल के कार्यकाल में नौबत ऐसी आई कि बीजेपी को तीन बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े. उसके बाद वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली. राजनीतिक विश्लेषक जगदीश ममगांई के अनुसार वर्ष 1993 से 1998 के बीजेपी के शासन काल मे जिस तरह अलग-अलग मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई, इस बार कुछ भी वैसा न हो, यह भी एक कारण है कि स्वच्छ छवि वाले का नाम तय करने में पार्टी विचार कर रही है. 1993 में बीजेपी ने 70 सीटों में से 49 सीटें जीती थीं. इस बार भी 48 सीटें जीतीं हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है. दिल्ली विधानसभा का 1993 में गठन हुआ था और राष्ट्रीय राजधानी में में उसी साल पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे. तब देश में राम मंदिर आंदोलन की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी. बीजेपी को इसका लाभ मिला और वर्ष 1993 में राम मंदिर के लिए चलाए गए जन जागरण अभियान का नतीजा रहा कि वर्ष 1993 के अंत में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया. बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat) मदन लाल खुराना बने बीजेपी के पहले सीएम: साल 1993 दिल्ली चुनाव में 58. 50 लाख मतदाता थे और 61.5 फीसद वोटिंग हुई थी. उस चुनाव में 1316 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे. यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था. बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन पांच साल में तीन मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे. वर्ष 1993 की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी से सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे. वह करीब 27 महीने ही पद पर रहे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. उसके बाद साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए. वे 31 महीने से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे और अंत में बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज 52 दिनों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं थीं. उसके बाद 1998 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को हार मिली और कांग्रेस सत्ता में आ गई. वर्ष 1993 की विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था. उस समय दिल्ली की सियासत में मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की तूती बोलती थी.