'अपने ही लोगों पर गोली कौन चलाता है', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद पत्नी के सवाल

लेह: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने लेह में हालिया अशांति के संबंध में अपने पति के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि छठी अनुसूची को लागू करने से बचने और किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई.

एंगमो ने एएनआई से कहा, 'हम डीजीपी के बयानों की कड़ी निंदा करते हैं. न केवल मैं बल्कि लद्दाख में हर कोई उन आरोपों की निंदा करता है.' घटनाओं को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'हम पूछते हैं: सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कौन अपने ही लोगों, अपने ही नागरिकों पर गोली चलाता है? खासकर ऐसे इलाके में जहाँ कभी कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ.'

अपने पति द्वारा किसी भी प्रकार की अशांति भड़काने के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि वांगचुक कहीं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल थे. उन्होंने कहा, 'सोनम वांगचुक ने क्या भड़काया होगा? उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. वह कहीं और थे, जहां वह भूख हड़ताल पर थे.'

उन्होंने पुलिस पर एक एजेंडे के तहत काम करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया, 'डीजीपी जो भी कह रहे हैं उनका एक एजेंडा है. वे किसी भी हालत में छठी अनुसूची लागू नहीं होने देना चाहते और किसी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं.' अंगमो ने कहा कि युवा विरोध के बहाने लगाया गया कर्फ्यू निंदनीय है, उन्होंने दावा किया कि यह शांतिप्रिय था. यह सीआरपीएफ द्वारा आंसू गैस का प्रयोग था जिसने विरोध को शांतिपूर्ण होने से रोका.