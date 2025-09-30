'अपने ही लोगों पर गोली कौन चलाता है', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद पत्नी के सवाल
लद्दाख घटना पर सोनम वांगचुक के बारे में उनकी पत्नी गीतांजलि ने कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया.
Published : September 30, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 3:00 PM IST
लेह: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने लेह में हालिया अशांति के संबंध में अपने पति के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि छठी अनुसूची को लागू करने से बचने और किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई.
एंगमो ने एएनआई से कहा, 'हम डीजीपी के बयानों की कड़ी निंदा करते हैं. न केवल मैं बल्कि लद्दाख में हर कोई उन आरोपों की निंदा करता है.' घटनाओं को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'हम पूछते हैं: सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कौन अपने ही लोगों, अपने ही नागरिकों पर गोली चलाता है? खासकर ऐसे इलाके में जहाँ कभी कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ.'
अपने पति द्वारा किसी भी प्रकार की अशांति भड़काने के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि वांगचुक कहीं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल थे. उन्होंने कहा, 'सोनम वांगचुक ने क्या भड़काया होगा? उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. वह कहीं और थे, जहां वह भूख हड़ताल पर थे.'
उन्होंने पुलिस पर एक एजेंडे के तहत काम करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया, 'डीजीपी जो भी कह रहे हैं उनका एक एजेंडा है. वे किसी भी हालत में छठी अनुसूची लागू नहीं होने देना चाहते और किसी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं.' अंगमो ने कहा कि युवा विरोध के बहाने लगाया गया कर्फ्यू निंदनीय है, उन्होंने दावा किया कि यह शांतिप्रिय था. यह सीआरपीएफ द्वारा आंसू गैस का प्रयोग था जिसने विरोध को शांतिपूर्ण होने से रोका.
#WATCH | Ladakh: On Police's allegations against Sonam Wangchuk, his wife, Gitanjali J Angmo, says, " we strongly condemn the dgp's statements. not only i, but everyone in ladakh denounces those allegations... this narrative is being fabricated to blame and frame someone, allowing… pic.twitter.com/6FuPwd4Wlp— ANI (@ANI) September 30, 2025
पिछले छह दिनों में और पहले चार वर्षों में लेह में जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. लेह के लोगों से अधिक शांतिप्रिय, देशभक्त और राष्ट्रवादी कोई नहीं है. सबसे पहले ऐसे इलाकों में कर्फ्यू लगाना बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं.'
#WATCH | Ladakh: On current situation in Leh, Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali J Angmo, says, " ...over the past five years, sonam wangchuk's fasts and marches advocating for the implementation of the 6th schedule have been conducted in a genuinely gandhian manner, emphasising… pic.twitter.com/Mjj2YfRe8u— ANI (@ANI) September 30, 2025
दूसरी बात हम इस कर्फ्यू के लिए दिए गए कारण की निंदा करते हैं क्योंकि उस दिन युवा शांतिप्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. अगर सीआरपीएफ ने आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया होता तो यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होता.
इस बीच 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. जिले में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है. पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकता. लेह में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. हिंसा के सिलसिले में कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई.