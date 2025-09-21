Explainer: H-1B वीजा शुल्क के 100,000 डॉलर कौन देगा और किसे मिलेगी छूट? जानें नए नियम से जुड़े हर सवाल का जवाब
Published : September 21, 2025 at 12:57 PM IST
नई दिल्ली/वॉशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रविवार से लागू हुआ नया 100,000 डॉलर का H-1B वीजा शुल्क केवल नई याचिकाओं के लिए वन-टाइम चार्ज है और मौजूदा वीजाहोल्डर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इससे अमेरिका में हजारों प्रोफेशनल्स को राहत मिली है. इनमें भारतीय भी शामिल हैं.
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप की एच-1बी वीजा आवश्यकता केवल उन नई, संभावित याचिकाओं पर लागू होती है जो अभी तक दायर नहीं की गई हैं. 21 सितंबर की प्रभावी डेट से पहले जमा की गई एच-1बी याचिकाएं अप्रभावित रहेंगी. वर्तमान में अमेरिका से बाहर रहने वाले वीजाधारकों को देश में दोबारा प्रवेश करने के लिए यह शुल्क नहीं देना होगा.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर कहा कि 100,000 डॉलर की राशि कोई वार्षिक शुल्क नहीं है, बल्कि एकमुश्त भुगतान है, जो केवल याचिका दायर करते समय ही लागू होगा. उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो वर्तमान में देश से बाहर हैं, उनसे रीएंट्री के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर नहीं लिए जाएंगे."
उन्होंने कहा कि एच-1बी वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और रीएंटर कर सकते हैं, जैसा कि वे सामान्य रूप से करते हैं. कल की घोषणा से उनकी जो भी एबिलिटी है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेविट ने आगे जोर दिया कि यह नियम केवल नए वीजा पर लागू होता है, रेनुअल या वर्तमान वीजा धारकों पर नहीं, और यह पहली बार अगले लॉटरी साइकिल में लागू होगा.
H-1B वीजा कार्यक्रम क्या है?
H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी कार्यक्रम है जो अमेरिकी कंपनियों को आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस जैसे स्पेशलाइज रोल पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है. यह आमतौर पर तीन साल के लिए जारी किया जाता है, जिसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है और यह कर्मचारियों को स्पांसरिंग कंपनी में कार्यरत रहते हुए अमेरिका में कानूनी रूप से रहने और काम करने का अधिकार देता है.
नया H-1B नियम क्या है?
नए नियम के तहत अमेरिका के बाहर के कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को प्रति आवेदन 100,000 अमेरिकी डॉलर का एकमुश्त शुल्क देना होगा.
क्या नया शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर लागू होगा?
नहीं. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा H-1B धारकों, जिनमें वर्तमान में अमेरिका से बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं, से रीएंट्री फीस नहीं ली जाएगी. यह नियम केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होता है, रेनुअल या मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं.
क्या 100,000 डॉलर की फीस वार्षिक है?
नहीं. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि यह एकमुश्त शुल्क है, जो केवल याचिका प्रस्तुत करने पर ही देय होगा, न कि सालाना.
क्या मौजूदा H-1B धारक अमेरिका छोड़कर री-एंटर कर सकते हैं?
हां, अमेरिका में आने-जाने की उनकी क्षमता अपरिवर्तित रहेगी. यह नियम केवल अगले लॉटरी साइकिल में नए आवेदकों पर लागू होगा.
100,000 डॉलर के शुल्क से किसे छूट है?
अगर किसी कर्मचारी को नियुक्त करना राष्ट्रीय हित में माना जाता है और इससे अमेरिकी सुरक्षा या कल्याण को कोई खतरा नहीं है, तो होमलैंड सुरक्षा सचिव ऐसे मामलों में छूट दे सकते हैं.
नियोक्ताओं को कौन से दस्तावेज रखने होंगे?
H-1B आवेदन दायर करने से पहले नियोक्ताओं को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर के भुगतान का प्रमाण रखना आवश्यक है.
शुल्क भुगतान की पुष्टि कौन करता है?
वीजा प्रक्रिया के दौरान विदेश मंत्री भुगतान की पुष्टि करेंगे और आवेदन तभी स्वीकृत होंगे जब शुल्क का भुगतान हो चुका होगा.
क्या प्राथमिकताओं या वेतन में बदलाव होंगे?
हां, हाई-स्किल, हाई- सैलरीड कर्मचारियों को प्रवेश-स्तर की नौकरियों पर प्राथमिकता दी जाएगी, और श्रम विभाग वेतन में कटौती को रोकने के लिए प्रचलित वेतन स्तर को बढ़ाएगा.
अगर नियम की अनदेखी की जाती है तो क्या होगा और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है?
भुगतान के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे, और कर्मचारियों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा. संघीय एजेंसियों को अगली लॉटरी के 30 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को यह सलाह देनी होगी कि क्या इस नियम को बढ़ाया जाए, जो वर्तमान में 21 सितंबर 2025 से 12 महीने के लिए वैध है.
