ETV Bharat / bharat

कौन थे वीरभद्र सिंह, जिनकी इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने रिज पर लगी प्रतिमा

आज शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए थे.

रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण
रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 5:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: ब्रिटिश दौर में देश की समर कैपिटल शिमला के सबसे खूबसूरत स्थल और हार्ट ऑफ हिल्स क्वीन रिज मैदान में अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, हिमाचल निर्माता वाईएस परमार और अन्य महापुरुषों के साथ हिमाचल के पूर्व सीएम रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगी है. सोमवार को प्रतिमा का अनावरण किया गया.

रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

प्रतिमा अनावरण के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे हुए थे. वीरभद्र सिंह छह बार हिमाचल के सीएम रहे हैं. अब तक हिमाचल का कोई भी नेता इस रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाया है. उन्होंने कई दशकों तक हिमाचल कांग्रेस में एकछत्र राज किया है. उनका जन्म 23 जून 1934 को बुशहर रियासत के राजघराने में हुआ था और रियासत के आखिरी राजा थे. वीरभद्र सिंह महज 13 साल की आयु में ही बुशहर रियासत की गद्दी पर बैठे.

VIRBHADRA SINGH
वीरभद्र सिंह का राजनीतिक सफर (ETV Bharat GFX)

प्रोफेसर बनना चाहते थे वीरभद्र सिंह

शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वीरभद्र सिंह ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई की. वीरभद्र सिंह हिस्ट्री में एमए करने के बाद इतिहास के प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर वीरभद्र सिंह ने राजनीति में कदम रखा.

VIRBHADRA SINGH
वीरभद्र सिंह का राजनीतिक सफर (ETV Bharat GFX)

लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर राजनीति में आए

राजनीति में वीरभद्र सिंह की शुरुआत लोकसभा से हुई थी. वीरभद्र सिंह ने सबसे पहले महासू सीट से 1962 में लोकसभा चुनाव जीता. इसके बाद वो फिर 1967, 1971 में लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 1977 में जनता पार्टी के गंगा सिंह ठाकुर के हाथों हार का सामना करना करना पड़ा. 1980 में अपनी हार का बदला लिया और फिर लोकसभा पहुंचे और 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए. पूर्व पीएम इंदिरा गांधी सरकार में वीरभद्र सिंह ने 1976 से 1977 तक पर्यटन व नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री का कार्यभार संभाला. 2009 में मनमोहन सिंह सरकार में वो इस्पात मंत्री रहे. साथ ही एमएसएमई मंत्रालय भी संभाला.

VIRBHADRA SINGH
कौन थे वीरभद्र सिंह (ETV Bharat GFX)

कैसे मिली सीएम की कुर्सी

वीर भद्र सिंह 1980 का चुनाव जीत कर केंद्र में उद्योग राज्य मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने रामलाल ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वीरभद्र सिंह वर्ष 1983 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने. वर्ष 1983 से वर्ष 1985 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और फिर फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार सत्ता पाई. इसके बाद वर्ष 1993 से 1998 की अवधि में तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली. वर्ष 1998 में हिमाचल में एक रोचक सियासी घटनाक्रम के दौरान भी उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन रमेश धवाला प्रकरण के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बन गई. इस तरह तकनीकी रूप से चौथी बार वे सीएम माने गए. फिर 2003 से 2007 पांचवीं बार और 2012 से 2017 तक उन्होंने छठी बार हिमाचल के सीएम पद का दायित्व संभाला.

राजीव गांधी के साथ पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह
राजीव गांधी के साथ पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह (PIC CREDIT: @VIKRMADITYA SINGH FACEBOOK)

2021 को हुआ निधन

हिमाचल में खासकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया. वो अक्सर कहा करते थे कि एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला जाएगा. वीरभद्र सिंह के प्रयासों से ही आईजीएमसी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी आरंभ हुई. अंतिम समय में भी वीरभद्र सिंह ने दो बार कोविड संक्रमण को मात दी थी. वर्ष 2021 में अप्रैल महीने से वो शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में जीवन के लिए लड़ते-भिड़ते रहे. शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में ही 8 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया था.

पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह (PIC CREDIT: @VIKRMADITYA SINGH FACEBOOK)

परिवार संभाल रहा राजनीतिक विरासत

हिमाचल में वीरभद्र सिंह की बड़ी राजनीतिक विरासत है. इसे अब उनका परिवार संभाल रहा है. उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई बार मंडी संसदीय सीट से सांसद रह चुकी हैं. उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं.

ये भी पढ़ें: बाबा सिर्फ मेरे पिता नहीं, हिमाचल की आत्मा थे, उनकी विरासत हर स्कूल, सड़क और हर दिल में जिंदा: विक्रमादित्य सिंह

For All Latest Updates

TAGGED:

VIRBHADRA SINGH STATUEVIRBHADRA SINGH STATUE UNVEILINGVIRBHADRA SINGHकौन हैं वीरभद्र सिंहWHO IS VIRBHADRA SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.