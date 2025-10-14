कौन हैं ओपी सिंह? जिन्हें मिला हरियाणा डीजीपी का एडिशनल चार्ज, बिहार से है खास कनेक्शन

ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़: वरिष्ठ IPS अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा का एडिशनल DGP यानी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है. शत्रुजीत कपूर की जगह उनकी नियुक्ति की गई है. बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या केस में शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है. वाई पूरन ने सुसाइड नोट में शत्रुजीत कपूर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. उनकी जगह अब ओपी सिंह को हरियाणा डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है.

कौन हैं ओपी सिंह? ओमप्रकाश सिंह यानी ओपी सिंह हरियाणा कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं. उन्होंने अपने करियर में विभिन्न जिलों में SP के पद पर काम किया है, जिनमे कैथल, पानीपत, हिसार, जींद आदि शामिल हैं. इसके अलावा अंबाला,पंचकूला में पुलिस कमिश्नर. Rewari और Hisar रेंज के IG की जिम्मेदारियां निभाई हैं. फिलहाल ओपी सिंह पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी और एफएसएल मधुबन के डीजी हैं.

ओपी सिंह को मिला हरियाणा डीजीपी का एडिशनल चार्ज (Etv Bharat)

क्या है बिहार कनेक्शन: ओपी सिंह बिहार के जमुई जिले के नूमर गांव के मूल निवासी हैं. वो दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं. सुशांत राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू बिहार के छातापुर विधान सभा से वर्तमान विधायक एव नीतीश कुमार सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री हैं.

खेल विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका: ओपी सिंह ने हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा मामलों के विभाग का नेतृत्व किया है. PIE यानी Participation, Inclusion & Excellence मॉडल लागू किया है और Play for India कार्यक्रम एवं SPAT Sports Scholarship Programme के जरिए खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल की.

Who is Haryana DGP OP Singh
ओपी सिंह को मिला हरियाणा डीजीपी का एडिशनल चार्ज (Haryana Government)

पुरस्कार एवं प्रतिष्ठा: ओपी सिंह को राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस (2008) तथा राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस (2017) जैसा सम्मान मिला है. उन्होंने डिजिटल पुलिसिंग, साइबर अपराध रोकथाम और सार्वजनिक भागीदारी (public outreach) की पहलों पर जोर दिया है.

ओपी सिंह का इसी साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट: ओमप्रकाश सिंह (ओपी सिंह) 1991 बैच के आईपीएस हैं. उनका इसी साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है. पहले उनका रिटायरमेंट नजदीक होने के चलते 1993 बैच के आलोक मित्तल का नाम डीजीपी पद के लिए चर्चा में था. हालांकि, एडिशनल चार्ज देते वक्त सरकार ने सीनियोरिटी लिस्ट को अनदेखा नहीं किया.

