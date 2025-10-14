ETV Bharat / bharat

कौन हैं ओपी सिंह? जिन्हें मिला हरियाणा डीजीपी का एडिशनल चार्ज, बिहार से है खास कनेक्शन

चंडीगढ़: वरिष्ठ IPS अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा का एडिशनल DGP यानी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है. शत्रुजीत कपूर की जगह उनकी नियुक्ति की गई है. बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या केस में शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है. वाई पूरन ने सुसाइड नोट में शत्रुजीत कपूर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. उनकी जगह अब ओपी सिंह को हरियाणा डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है.

कौन हैं ओपी सिंह? ओमप्रकाश सिंह यानी ओपी सिंह हरियाणा कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं. उन्होंने अपने करियर में विभिन्न जिलों में SP के पद पर काम किया है, जिनमे कैथल, पानीपत, हिसार, जींद आदि शामिल हैं. इसके अलावा अंबाला,पंचकूला में पुलिस कमिश्नर. Rewari और Hisar रेंज के IG की जिम्मेदारियां निभाई हैं. फिलहाल ओपी सिंह पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी और एफएसएल मधुबन के डीजी हैं.

ओपी सिंह को मिला हरियाणा डीजीपी का एडिशनल चार्ज (Etv Bharat)

क्या है बिहार कनेक्शन: ओपी सिंह बिहार के जमुई जिले के नूमर गांव के मूल निवासी हैं. वो दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं. सुशांत राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू बिहार के छातापुर विधान सभा से वर्तमान विधायक एव नीतीश कुमार सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री हैं.