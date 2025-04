ETV Bharat / bharat

कौन है मेहुल चोकसी, महाघोटाले के आरोपी को आया था सुसाइड का विचार - WHO IS MEHUL CHOKSI

पीएनबी घोटाला मामले का आरोपी मेहुल चोकसी ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 14, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 11:14 AM IST 6 Min Read

नई दिल्ली: पीएनबी घोटाला मामले की जांच में जुटी सीबीआई और ईडी को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जांच एजेसियों को महाघोटाले के मुख्य आरोपी को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. पीएनबी घोटाले के दो मुख्य आरोपियों में से एक हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारतीय जांच दल ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया. अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. पीएमओ के निर्देश पर कवायद हुई तेज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के आखिर में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पीएनबी घोटाला घोटाले में शामिल आरोपियों की धर- पकड़ और संपत्तियों की वसूली को लेकर ईडी को स्पष्ट निर्देश दिए गए. इसके बाद एजेंसियों की गतिविधियों में तेजी आई. वित्त मंत्री का बयान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में एक बयान जारी कर नीरव मोदी मामले में 1052.58 करोड़ रुपये वसूले जाने की बात कही थी. इन रुपयों को प्राइवेट और सरकारी बैंकों को लौटाने की बात भी कही. मेहुल चोकसी की गीतांजलि समूह कंपियों के मामले में करीब 2565 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई. पैसे की लौटाने के लिए ईडी ने सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के साथ सहयोग किया. मेहुल चोकसी कौन है?

मेहुल चोकसी एक भगोड़ा भारतीय व्यवसायी है. वह गीतांजलि ग्रुप का मालिक है. इस कंपनी की भारत में 4,000 ज्वेलरी स्टोर हुआ करता था. चोकसी वर्तमान में बेल्जियम में रह रहा था. इससे पहले वह एंटीगुआ और बारबुडा में भी था जहां की वह नागरिकता भी रखता है. चोकसी पीएनबी घोटाले में वांटेड है

चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में वांटेड है. आरोप है कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की जोड़ी ने बैंक को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया. चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और वह भारत में आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति की डिलीवरी सहित धोखाधड़ी और बेईमानी, भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में वांटेड है. प्रारंभिक जीवन

मेहुल चोकसी का जन्म 5 मई, 1959 को मुंबई में हुआ था. उसने गुजरात के पालनपुर में जीडी मोदी कॉलेज से पढ़ाई की. उनका एक बेटा और दो बेटियां हैं. उनकी एक बेटी की शादी एंटवर्प के हीरा व्यापारी से हुई है. बताया जाता है कि वह नीरव मोदी के मामा हैं. मेहुल चोकसी का छोटा भाई चेतन चिनुभाई चोकसी भी हीरा कारोबारी है और उसका एंटवर्प में कारोबार है. मेहुल चोकसी ने 1975 में रत्न और आभूषण व्यवसाय से अपना करियर शुरू किया. 1985 में अपने पिता चिनुभाई चोकसी से गीतांजलि जेम्स का नेतृत्व संभाला. उस समय कंपनी का फोकस कच्चे और पॉलिश किए हुए हीरों पर था. पीएनबी घोटाला

मार्च 2018 में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी और नीशाल मोदी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इनके खिलाफ आरोप लगाया गया कि इन्होंने पीएनबी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया. इस घोटाले को भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है. मुंबई के फोर्ट में ब्रैडी हाउस शाखा में पीएनबी बैंक के अधिकारियों ने कथित रूप से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी किए थे.

मोती के आयात के लिए भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में एक वर्ष की अवधि के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) खोले गए थे, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों में शिपमेंट की तारीख से 90 दिनों की कुल समयावधि निर्धारित की गई. भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने दिशा-निर्देशों की अनदेखी की. उन्होंने पीएनबी के साथ कोई भी दस्तावेज या सूचना साझा नहीं की जो उन्हें ऋण प्राप्त करते समय फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी. 2014 से 2017 के दौरान रचा षड़यंत्र, जांच में खुलासा

चोकसी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला कि मेहुल चोकसी ने 2014 से 2017 की अवधि के दौरान अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत की. फिर पीएनबी से धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी क्रेडिट लेटर्स जारी किए. इसकी मदद से करोड़ रुपये का घोटाला किया. मेहुल चोकसी ने भारत कब छोड़ा?

पीएनबी घोटाले का खुलासा होने से कुछ दिन पहले मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में देश छोड़कर एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया था. जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए. जांच एजेंसियों ने अब तक उसके कई हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. सरकारी अधिकारी उसे भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रत्यर्पण क्या है?

प्रत्यर्पण प्रक्रिया सरकार को अपने देश से भागे भगोड़ों को वापस लाकर न्याय के कटघरे में खड़े करने की व्यवस्था है. यह आमतौर पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि द्वारा सक्षम होता है. कुछ देश संधि के बिना प्रत्यर्पण करते हैं लेकिन ऐसे मामले दुर्लभ हैं. लापता हो गया था मेहुल चोकसी

मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया. वर्ष 2018 में भारत से भागने के बाद वह कई देशों में रहा. वह डोमिनिका में भी रहा. मई 2021 के अंत में चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था. कहा जा रहा है कि उसे डोमिनिका में तब पकड़ा गया जब वह नाव से क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था. पेशी से बचने के लिए कैंसर होने का दिया था हवाला

मेहुल चोकसी ने हाल में मुंबई की एक अदालत को अपने वकील के माध्यम से बताया कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित है. उसे रेडिएशन थेरेपी की जरूरत है. इसलिए वह मुकदमे के सिलसिले में भारत नहीं आ सकता. मुंबई की एक विशेष अदालत में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि वह 2023 से क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और लिम्फोमा (एक प्रकार का रक्त कैंसर) से पीड़ित है और पिछले साल से उसके कमर में लिम्फोमा है. मेहुल चोकसी को आया आत्महत्या का विचार

मेहुल चोकसी के वकील की ओर से मुंबई की एक अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि चोकसी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी. एक मनोचिकित्सक की रिपोर्ट भी शामिल की गयी जिसमें कहा गया कि हीरा व्यापारी के मन में 'आत्महत्या के विचार' आ रहे हैं. मनोचिकित्सक की राय के अनुसार, चोकसी ने उसे बताया कि 2023 में एंटीगुआ से अपहरण किए जाने के बाद उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी थी. चोकसी ने तब दावा किया था कि उसका कथित अपहरण भारत सरकार के अधिकारियों के इशारे पर किया गया था. ये भी पढ़ें- PNB बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को CBI ने बेल्जियम में किया गिरफ्तार, भारत लाने की कवायद जारी

