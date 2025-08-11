ETV Bharat / bharat

कौन हैं केएन राजन्ना? 'वोट चोरी' विवाद के बीच मंत्रिमंडल से हुए आउट, पद से दिया इस्तीफा - WHO IS KN RAJANNA

केएन राजन्ना एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य किया.

Published : August 11, 2025 at 8:39 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने सोमवार को कथित वोटर लिस्ट अनियमितताओं पर अपनी टिप्पणी के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा होने के कुछ ही घंटों बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राजन्ना ने कहा था कि मतदाता सूची में विसंगतियां, जिन्हें राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 'वोट चोरी' बताया था, कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान हुई थीं.

उनकी यह स्वीकारोक्ति पार्टी के मौजूदा रुख के विपरीत थी और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसकी तीखी आलोचना की. राजन्ना ने कहा, "मतदाता सूची कब तैयार हुई थी? यह हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी. उस समय क्या सब लोग आंखें मूंदकर चुपचाप बैठे थे?" उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों पर लापरवाही से की गई टिप्पणी असहज सच्चाइयों का द्वार खोल सकती है.

उन्होंने आगे कहा, "ये अनियमितताएं हुईं, यही सच्चाई है. ये हमारी आंखों के सामने हुईं और हमें शर्म आनी चाहिए. हमने तब कोई कार्रवाई नहीं की और हमें भविष्य में और भी सतर्क रहना होगा."

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्रीमंडल से किया बर्खास्त
राजन्ना के इस्तीफे के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सिद्धारमैया ने राजन्ना को हटाने का एक पत्र राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेजा था, जिसे सोमवार दोपहर राजभवन ने स्वीकार कर लिया.

केएन राजन्ना कौन हैं?
राजन्ना एक अनुभवी राजनेता हैं और सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं. वे पहली बार 1998 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य बने और बाद में मधुगिरी से विधायक बने और 2013 और 2023 में चुनाव जीते.

कर्नाटक के तुमकुर तालुक में जन्मे राजन्ना ने बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की है. वे बेंगलुरु स्थित कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड और तुमकुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के निदेशक भी हैं.

वे तुमकुर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और इससे पहले क्याथासांद्रा में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. मार्च में राजन्ना ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि राष्ट्रीय नेताओं सहित 48 राजनेता हनीट्रैप में फंसे हुए हैं.

इससे पहले राजन्ना ने कर्नाटक में राजनीतिक हलचल मचा दी थी जब उन्होंने दावा किया था कि लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के नए अध्यक्ष के रूप में डीके शिवकुमार का स्थान ले सकते हैं.

