जसवंत सिंह खालराः कनाडा क्यों मना रहा है उनके लापता होने की सालगिरह?

Published : September 6, 2025 at 8:47 PM IST
चंडीगढ़ः 6 सितंबर को पंजाब के इतिहास में एक खास दिन के रूप में याद किया जाता है. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इस दिन को भाई जसवंत सिंह खालरा के गायब होने की याद में मनाया जाता है. 30 साल पहले, 1995 में जसवंत सिंह खालरा अपने घर अमृतसर से अचानक गायब हो गए थे. खालड़ा ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान लापता लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक अभियान चलाया था, लेकिन एक दिन वे खुद गायब हो गए.
स्मृति और प्रेरणा का दिनः
ब्रिटिश कोलंबिया ने 6 सितंबर को भाई जसवंत सिंह खालरा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है. यह घोषणा किंग चार्ल्स तृतीय के अधिकार के तहत की गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर वेंडी कूची ने इस पर हस्ताक्षर किए. यह दिन मानवाधिकार, न्याय और विविधता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह सिख समुदाय के योगदान को भी याद करता है.
सत्य और झूठ की लड़ाईः
जब कनाडा में खालरा की याद में यह दिन मनाया जा रहा है, भारत में उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म 'पंजाब 95' पर प्रतिबंध लगा दिया गया. सिख इतिहासकार डॉ. अनुराग सिंह ने कहा, "यह सत्य और झूठ की लड़ाई है. कनाडा में खालड़ा को सम्मान मिलना बहुत अच्छा है. जल्द ही भारत में भी ऐसा होगा."
कौन थे जसवंत सिंह खालड़ाः
जसवंत सिंह खालरा का जन्म 1952 में हुआ था. वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे. अमृतसर में बैंक के डायरेक्टर थे और उत्पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाते थे. 1990 के दशक में, जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, खालरा ने दावा किया कि पुलिस ने हजारों सिख युवाओं को गलत तरीके से मारा या गायब किया.
लापता युवाओं को इंसाफ दिलाने का बीड़ाः
1990 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तभी एक मानवाधिकार संगठन से जुड़े भाई जसवंत सिंह खालरा ने एक बड़ा दावा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि 1984 से 1994 के बीच हजारों सिख युवा लापता हुए. यह दावा करने से पहले, जसवंत सिंह खालरा ने ज़मीनी स्तर पर जाकर लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के आंकड़े जुटाए. शिरोमणि अकाली दल की मानवाधिकार शाखा के महासचिव के रूप में, खालरा ने इन हत्याओं का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया था.
1995 में गायब हुए खालड़ाः
6 सितंबर 1995 को खालड़ा अपने घर के बाहर कार धो रहे थे, तभी कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती ले गए. बाद में पता चला कि वे पुलिसवाले थे. उनकी गुमशुदगी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सीबीआई जांच में पंजाब पुलिस के कई फर्जी एनकाउंटर सामने आए. 70 मामलों में से 58 में पुलिस को दोषी ठहराया गया.
भारत में फिल्म पर प्रतिबंधः
खालरा की जिंदगी पर बनी फिल्म 'पंजाब 95' को भारत में रिलीज नहीं करने दिया गया. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने खालरा का किरदार निभाया है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 120 से ज्यादा कट्स मांगे, जिसके बाद इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया. खालरा की पत्नी परमजीत कौर ने सेंसर बोर्ड के फैसले की निंदा की और कहा कि फिल्म को बिना कट के रिलीज करना चाहिए.
सिख समुदाय का महान शहीदः
डॉ. अनुराग सिंह ने कहा, "खालरा का बलिदान सिख समुदाय के लिए प्रेरणा है. उनकी फिल्म पर प्रतिबंध दुखद है. सच को छिपाना आसान है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता." फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भी सोशल मीडिया पर खालरा को श्रद्धांजलि दी और फिल्म के सीन शेयर कर उनके बलिदान को याद किया.
