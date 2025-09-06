जसवंत सिंह खालराः कनाडा क्यों मना रहा है उनके लापता होने की सालगिरह?

ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़ः 6 सितंबर को पंजाब के इतिहास में एक खास दिन के रूप में याद किया जाता है. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इस दिन को भाई जसवंत सिंह खालरा के गायब होने की याद में मनाया जाता है. 30 साल पहले, 1995 में जसवंत सिंह खालरा अपने घर अमृतसर से अचानक गायब हो गए थे. खालड़ा ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान लापता लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक अभियान चलाया था, लेकिन एक दिन वे खुद गायब हो गए. स्मृति और प्रेरणा का दिनः ब्रिटिश कोलंबिया ने 6 सितंबर को भाई जसवंत सिंह खालरा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है. यह घोषणा किंग चार्ल्स तृतीय के अधिकार के तहत की गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर वेंडी कूची ने इस पर हस्ताक्षर किए. यह दिन मानवाधिकार, न्याय और विविधता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह सिख समुदाय के योगदान को भी याद करता है. सत्य और झूठ की लड़ाईः जब कनाडा में खालरा की याद में यह दिन मनाया जा रहा है, भारत में उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म 'पंजाब 95' पर प्रतिबंध लगा दिया गया. सिख इतिहासकार डॉ. अनुराग सिंह ने कहा, "यह सत्य और झूठ की लड़ाई है. कनाडा में खालड़ा को सम्मान मिलना बहुत अच्छा है. जल्द ही भारत में भी ऐसा होगा." कौन थे जसवंत सिंह खालड़ाः जसवंत सिंह खालरा का जन्म 1952 में हुआ था. वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे. अमृतसर में बैंक के डायरेक्टर थे और उत्पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाते थे. 1990 के दशक में, जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, खालरा ने दावा किया कि पुलिस ने हजारों सिख युवाओं को गलत तरीके से मारा या गायब किया. लापता युवाओं को इंसाफ दिलाने का बीड़ाः