चंडीगढ़/गुरुग्राम : हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से डिपोर्ट किया गया है. वो 7 साल पहले भारत से भाग गया था और उस पर 7 लाख रुपए का इनाम था.
मैनपाल बादली कंबोडिया से डिपोर्ट : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली उर्फ सोनू कुमार को कंबोडिया से डिपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की है. हरियाणा पुलिस को मैनपाल बादली उर्फ सोनू कुमार की कई मामलों में तलाश थी. हरियाणा के पुलिस स्टेशन सदर बहादुरगढ़ में 26 सितंबर 2007 को दर्ज किए गए हत्या के केस में मैनपाल बादली को 29 अप्रैल 2013 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. उससे पहले भी अलग-अलग दो मामलों में वो जेल की सज़ा काट रहा था. 17 जुलाई 2018 को उसे हिसार सेंट्रल जेल से 6 हफ्तों की पैरोल मिली थी. लेकिन जेल से निकलने के बाद वो कभी जेल नहीं लौटा और फरार हो गया. तभी से उसके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिशें लगातार की जा रही थी.
हरियाणा पुलिस वापस लेकर आई भारत : कंबोडिया में उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए हरियाणा एसटीएफ ने इंटरपोल और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया. थाईलैंड से कंबोडिया जाने की सूचना के बाद सीबीआई ने एनसीबी बैंकॉक और कंबोडिया के अधिकारियों से संपर्क साधा था. सीबीआई ने उन्हें बताया कि सोनू कुमार के नाम पर बने फेक पासपोर्ट पर मैनपाल बादली उनके देश में मूवमेंट कर रहा है. 26 मार्च 2025 को इंटरपोल के अधिकारियों के जरिए मैनपाल बादली को पकड़ने की रिक्वेस्ट भेजी गई जिसके बाद 24 जुलाई 2025 को उसे कंबोडिया में गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद सीबीआई को मैनपाल बादली के गिरफ्तारी की सूचना दी गई. तभी से उसे भारत लाने की प्रक्रिया चल रही थी. इसके बाद हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल टीम कंबोडिया गई और मैनपाल बादली को 2 सितंबर 2025 को वापस भारत लाया गया. अब उससे यहां जांच एजेंसियां पूछताछ करेंंगी.
मैकेनिक से ऐसे बन गया अपराधी : मैनपाल बादली का जन्म हरियाणा के बादली गांव में हुआ था. वो एक मैकेनिक का काम किया करता था और ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग किया करता था लेकिन साल 2000 में उसके चाचा को मौत के घाट उतार दिया गया. इस घटना ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल डाली. चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए उसने कई मर्डर किए और फिर वो अपराध की दुनिया में आगे ही बढ़ता चला गया. फिर वो वक्त आया जब उसका नाम हरियाणा के सबसे ख़तरनाक गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल हो गया. उसने अपनी गैंग बना डाली और कई वारदातों को अंजाम दिया. उस पर हत्या, फिरौती समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. मैनपाल बादली के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वो कंबोडिया में छुपकर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था.
"नाम बदलकर कंबोडिया में रह रहा था" : गुरुग्राम एसटीएफ के आईजी सतीश बालन ने बताया कि "मैनपाल बादली पर हत्या, लूट, फिरौती और मारपीट जैसे 22 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. कंबोडिया जाने के बाद मैनपाल ने वहां बिजनेस शुरू किया और वहीं की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में रहने लगा. पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया था. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उससे कई और खुलासे हो सकते हैं."
The Central Bureau of Investigation (CBI) in collaboration with Haryana Police, MEA and MHA has successfully coordinated return of wanted fugitive Mainpal Dhilla alias Sonu Kumar on 02.09.2025 from Cambodia: CBI pic.twitter.com/oVJXmUvlY6— IANS (@ians_india) September 3, 2025
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : करनाल में शराब के ठेके पर बदमाशों ने की फायरिंग, कांच का दरवाजा चकनाचूर, कर्मचारियों में दहशत
ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ में नार्को गैंग का पर्दाफाश: 1.5 करोड़ की हेरोइन और पिस्टल जब्त, गैंगस्टर बाबा गिरफ्तार
ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में STF और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़, इनामी रोहित घायल