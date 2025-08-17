ETV Bharat / bharat

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए बनाया उम्मीदवार - WHO IS CP RADHAKRISHNAN

सीपी राधाकृष्णन का भारत का उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि निर्वाचक मंडल में एनडीए को पूर्ण बहुमत हैं.

Who is CP Radhakrishnan NDA Candidate for Vice President Election 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीपी राधाकृष्णन (File / ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया. राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सी.पी. राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की.

सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्र्पति बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि निर्वाचक मंडल में एनडीए को पूर्ण बहुमत हैं.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा करते हुए कहा, "संसदीय बोर्ड की बैठक में, हम सभी ने सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम पर फैसला किया. हमने पहले भी अपने सभी सहयोगी दलों (एनडीए) के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा की थी."

20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है. वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं. राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं. इसके अलावा वह 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के भी सदस्य रहे.

वरिष्ठ भाजपा नेता राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने 2004 से 2007 के बीच तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला. वह कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सांसद भी चुने गए.

इन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं...
चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 31 जुलाई, 2024 को महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया. इससे पहले, उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला.

खेलों में भी रखते हैं रुचि
महाराष्ट्र के राज्यपाल की वेबसाइट के अनुसार अपने राजनीतिक जीवन के अलावा राधाकृष्णन टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी थे. उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है.

बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा. चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी.

यह भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने की घोषणा

नई दिल्ली: भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया. राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सी.पी. राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की.

सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्र्पति बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि निर्वाचक मंडल में एनडीए को पूर्ण बहुमत हैं.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा करते हुए कहा, "संसदीय बोर्ड की बैठक में, हम सभी ने सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम पर फैसला किया. हमने पहले भी अपने सभी सहयोगी दलों (एनडीए) के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा की थी."

20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है. वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं. राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं. इसके अलावा वह 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के भी सदस्य रहे.

वरिष्ठ भाजपा नेता राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने 2004 से 2007 के बीच तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला. वह कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सांसद भी चुने गए.

इन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं...
चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 31 जुलाई, 2024 को महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया. इससे पहले, उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला.

खेलों में भी रखते हैं रुचि
महाराष्ट्र के राज्यपाल की वेबसाइट के अनुसार अपने राजनीतिक जीवन के अलावा राधाकृष्णन टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी थे. उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है.

बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा. चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी.

यह भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने की घोषणा

For All Latest Updates

TAGGED:

CP RADHAKRISHNANNDA CANDIDATEVICE PRESIDENT ELECTION 2025WHO IS CP RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी टीम का भारत दौरा स्थगित

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हमले का CCTV आया सामने, 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.