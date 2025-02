ETV Bharat / bharat

New Delhi से जीतने वाला बना है दिल्ली का CM, क्या प्रवेश वर्मा को मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? - WHO WILL NEXT CM OF DELHI

क्या प्रवेश वर्मा को मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : Feb 8, 2025, 3:31 PM IST | Updated : Feb 8, 2025, 3:45 PM IST

नई दिल्ली: नई दिल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने जीत हासिल की है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और लगातार तीन बार नई दिल्ली से जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4 हजार से अधिक वोटो से शिकस्त दी. नई दिल्ली सीट से कुल 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित रहे. प्रवेश वर्मा की जीत हासिल करने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली के नए CM फेस हो सकते हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली की सबसे वीआईपी और हॉट सीट रही. नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे. वहीं, कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में थे. नई दिल्ली सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा था. अंत: बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने इस सीट से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दे दी है. प्रवेश वर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात: नई दिल्ली सीट से जीतने वाले प्रत्याशी को मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जाता है. 1998 से 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली से जीतने वाले उम्मीदवार को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है. नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली सीट से जीतने वाले प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा फिर दोहराई जाएगी या फिर भाजपा किसी और विधानसभा से जीतने वाले प्रत्याशी को मुख्यमंत्री का पद सौंपेगी.

