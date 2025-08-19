नई दिल्ली: कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को 9 सितंबर को होने वाले आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एक बैठक में लिया गया, जहां गठबंधन के नेताओं ने एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की.
बता दें कि न्यायमूर्ति (रिटायर) रेड्डी का चार दशकों का प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है. इससे पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट मामलों की पैरवी की
बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था. उन्होंने दिसंबर 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों की प्रैक्टिस की है.
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार
उन्होंने 1988 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में और 1990 में कुछ समय के लिए केंद्र के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में कार्य किया. रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया.
2007 में बने सुप्रीम कोर्ट के जज
उन्हें मई 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का परमानेंट जज नियुक्त किया गया और बाद में दिसंबर 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. 12 जनवरी, 2007 को वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 8 जुलाई, 2011 को अपने रिटायरमेंट तक इस पद पर कार्यरत रहे.
गोवा के पहले लोकायुक्त
जस्टिस रेड्डी मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने थे, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए सात महीने के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. वह हैदराबाद स्थित इंटरनेशन आर्बिट्रेशन और मिडिएशन सेंटर के बॉर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य भी हैं.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को घोषणा की कि न्यायमूर्ति रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार हैं. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव एक वैचारिक संघर्ष है. सभी विपक्षी दलों ने बी सुदर्शन रेड्डी गारू को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार नामित किया है.
उन्होंने कहा,"बी सुदर्शन रेड्डी गारू भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं. उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सु्प्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शामिल है."
कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से कहा, वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक रहे हैं. वे उन मूल्यों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को इतनी गहराई से आकार दिया, और वे मूल्य जिन पर हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र टिका हुआ है."
