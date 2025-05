ETV Bharat / bharat

कौन हैं एयर मार्शल एके भारती? पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हवाई हमलों के पीछे था जिनका दिमाग - WHO IS AK BHARTI

कौन हैं एयर मार्शल एके भारती? ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 12, 2025 at 7:32 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:27 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने रविवार और सोमवार को भारत-पाकिस्तान गतिरोध के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) के सटीक हमलों पर राष्ट्र को संबोधित किया. एके भारती ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में खतरों का पता कैसे लगाया, उन्हें ट्रैक किया, उनकी निगरानी की और उन्हें नष्ट कर दिया. संबोधन के दौरान एके भारती ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था और यह लड़ाई पूरी तरह से आतंकवादियों और उनके समर्थन नेटवर्क के खिलाफ थी. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पाकिस्तानी सेना और नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने की प्रतिबद्धता थी. कौन हैं एके भारती?

एके भारती भारतीय वायुसेना के एक सम्मानित अधिकारी हैं, जो वर्तमान में वायु संचालन महानिदेशक (डीजीएओ) के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें वर्ष 1987 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन दिया गया था. सितंबर 2023 में उन्हें एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया. एके भारती ने 16 अगस्त 2005 को सुखोई-30 MKI स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला. यूनिट को हाल ही में विमान का एडवांस फेज III वर्जन प्राप्त हुआ था और एके भारती को इसकी हथियार प्रणालियों को पूरी तरह से चालू करने और उपयुक्त रणनीति विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था. भारत रक्षक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार नए विमान बेड़े के साथ काम करने की अपेक्षित तकनीकी चुनौतियों के बावजूद एयर मार्शल भारती ने मजबूत नेतृत्व और इनोवेटिव सोच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि सिस्टम कम समय में चालू हो जाएं. उन्होंने ऐसी रणनीति बनाने के प्रयासों का भी नेतृत्व किया, जिससे बहुमुखी लड़ाकू जेट में बेस्ट परफोर्मेंस सामने आए.

उनकी कमान के तहत स्क्वाड्रन ने वायु सेना स्तर के अभ्यास गगन शक्ति में भाग लिया, जिसमें 'वायु प्रभुत्व बल' की अवधारणा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. स्क्वाड्रन को यूके की रॉयल एयर फोर्स के साथ अभ्यास इंद्रधनुष 2006 और फ्रांसीसी वायु सेना के साथ अभ्यास गरुड़ 2007 के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए भी सराहा गया था. डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र भारती को वर्ष 2008 में राष्ट्रपति द्वारा 'वायु सेना पदक' से सम्मानित किया गया है. एके. भारती के प्रमोशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट : 13 जून 1992

विंग कमांडर : 11 मई 2004

कार्यवाहक ग्रुप कैप्टन : 13 सितंबर 2010

ग्रुप कैप्टन : 01 जून 2009

एयर कमांडर : 17 जून 2013

AVM : 04 दिसंबर 2019

एयर मार्शल : 01 सितंबर 2023 यह भी पढ़ें- संघर्ष विराम से जम्मू कश्मीर में सामान्य जनजीवन की उम्मीद जगी, होटल और रेस्तरां उद्योग को नुकसान

Last Updated : May 12, 2025 at 8:27 PM IST