हैदराबाद : देश में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है. साथ ही रेलवे से रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं. यही वजह से है कि रेलवे को भारत की लाइफ लाइन भी कहा जाता है. यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए रेलवे के द्वारा आधुनिक ट्रेनों को भी जोड़ा गया है जिसमें सबसे प्रमुख ट्रेन वंदे भारत है. आइए जानते हैं कि देश में अभी तक किस रूट पर यह ट्रेन नहीं पहुंची है.

भारत में वंदे भारत ट्रेनें

इंडियन रेलवे तेजी के साथ अपने रेल ट्रैक नेटवर्क को बढ़ा रहा है. यही वजह है कि देश मे तेज गति की आधुनिक ट्रेनों को जोड़ने की कवायद चल रही है. वंदे भारत रेलवे की एक अहम परियोजना है. वर्तमान समय में भारत में 144 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं. हालांकि आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यह ट्रेन अभी तक नहीं पहुंच सकी है.

आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वंदे भारत एक्सप्रेस

वंदे भारत ट्रेनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ ही तेज गति के लिए जाना जाता है. देश में 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी. तभी से यह ट्रेन भारत के विभिन्न इलाकों में चल रही है. बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे आधुनिक और अर्ध-हाई स्पीड ट्रेन होने के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है.

यह ट्रेन भी 'मेक इन इंडिया' का हिस्सा है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई में इसका निर्माण हुआ है. इस ट्रेन में आरामदायक एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव सीटें (180 डिग्री घूमने वाली) तो हैं ही. साथ ही में स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, मुफ्त वाई-फाई के अलावा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की सुविधा भी यात्रियों को मिलती है. इसके अलावा लग्जरी टॉयलेट, गुणवत्ता वाला भोजन, फायर अलार्म, सीसीटीवी,'कवच' तकनीक आदि भी है.

किन राज्यों में नहीं पहुंची वंदे भारत?

वंदे भारत ट्रेन का नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ रहा है, बावजूद इसके देश के कई राज्यों में यह दस्तक नहीं दे सकी है. या फिर यूं कहें कि अभी तक इन राज्यों में यह ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है. इसमें पूर्वोत्तर के कुछ राज्य मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम शामिल हैं, जहां पर वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं शुरू नहीं हो सकी हैं. इन राज्यों में ट्रेन ट्रैक की सीमित उपलब्धता के अलावा भौगोलिक परिस्थितियां भी बड़ा कारण हो सकती हैं. हालांकि, असम में गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर वंदे भारत चल रही है, लेकिन अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तक इसका विस्तार अभी किया जाना बाकी है.

