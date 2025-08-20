ETV Bharat / bharat

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ कहां ‘छिपे’ हैं, वह चुप क्यों हैं : राहुल गांधी - CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से नहीं दिखाई देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है.

Published : August 20, 2025 at 8:25 PM IST

नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ के सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आने का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सवाल उठाया कि वह कहां ‘‘छिपे’’ हुए हैं और ‘‘पूरी तरह से चुप’’ क्यों हो गए हैं.

उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि धनखड़ के (उपराष्ट्रपति) पद छोड़ने के पीछे एक ‘‘कहानी’’ है.

उन्होंने आश्चर्य जताया कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं, जहां ‘‘वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते’’ और ‘‘उन्हें छिपना पड़ रहा है.’’ संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, ‘‘पूर्व उपराष्ट्रपति कहां चले गए? वह क्यों छिपे हुए हैं?’’

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, केसी वेणुगोपाल उनके पास आए और कहा कि उपराष्ट्रपति ने ‘‘पद छोड़ दिया है.’’

राहुल ने कहा, ‘‘उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर एक बड़ी कहानी है. आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे.लेकिन इसके पीछे एक कहानी है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘...और फिर एक कहानी यह भी है कि वह क्यों छिपे हुए हैं. भारत के (पूर्व) उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं, जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते और उन्हें छिपना पड़ रहा है... यह बात सभी जानते हैं.’’

धनखड़ का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, ‘‘राज्यसभा में जिनकी आवाज गूंजती थी, वह अचानक से चुप हो गए हैं, पूरी तरह से चुप. तो, हम ऐसे समय में जी रहे हैं.’’

बाद में राहुल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छिपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वह बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? सोचिए, हम कैसे समय में जी रहे हैं.’’ संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को धनखड़ ने अचानक और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.

