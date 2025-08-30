तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से जुड़े आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप को हैक कर लिया गया है. प्राधिकरण ने शनिवार सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुष्टि की. हैकिंग के कारण ग्रुप में चेतावनी संदेश और अन्य महत्वपूर्ण संचार बाधित हो गया है.

केएसडीएमए के मुख्य महाप्रबंधक जयचंद्रन ने ईटीवी भारत को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप को बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हैकिंग के बाद व्यवधान के बारे में जनता को तुरंत सतर्क कर दिया गया था. तकनीकी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम इस मुद्दे को हल करने और हैकिंग के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए काम कर रही है.

व्हाट्सएप ग्रुप को आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समन्वय करने और आपात स्थिति के दौरान जनता को समय पर जानकारी का प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इसलिए प्राधिकरण ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और जनता को अन्य संचार चैनलों का उपयोग करने की सलाह दी है जब तक कि सेवाएं पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती हैं.

इस घटनाक्रम के संबंध में, केएसडीएमए अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां, जिनमें 'कवाचम' (Kavacham - केरल की पहली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल है - सामान्य रूप से काम कर रही हैं.

कवाचम, जो चेतावनी, संकट और खतरनाक प्रबंधन प्रणाली के लिए है, एक प्रणाली है. इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से विकसित किया गया है. यह भारत मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग जैसे केंद्रीय विभागों से जनता तक रीयल टाइम आपदा चेतावनी देता है.

वहीं, केरल के उत्तरी जिलों में भारी बारिश हुई है, वर्तमान में केवल कासरगोड और कन्नूर जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों में राज्य में भारी बारिश नहीं होगी, हालांकि 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

हालांकि, मौसम विभाग ने एक नई चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 3 और 4 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे आगामी ओणम त्योहार के दौरान संभावित बारिश को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इसे देखते हुए, मछुआरों को एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें रविवार तक कर्नाटक के तट से दूर जाने की चेतावनी दी गई है.

इस बीच, हाल ही में कोझिकोड जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण बंद किए गए थामरस्सेरी दर्रे को शुक्रवार शाम तक यातायात के लिए दोबारा खोल दिया गया है.

यह भी पढ़ें- केरल में आज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को लेकर भारी उत्साह, देखें वीडियो