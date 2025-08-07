नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक कुमार मित्तल ने गुरुवार को भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ओपन लेटर लिखा. उन्होंने ट्रंप को आगाह किया कि अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसायों पर रणनीतिक प्रतिबंध लगाते हैं, तो वाशिंगटन पर इसका कहीं अधिक गंभीर प्रभाव पड़ेगा.

एक्स पर अपना ओपन लेटर पोस्ट करते हुए, मित्तल ने पूछा, "क्या होगा अगर 146 करोड़ भारतीय नागरिको भारत में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार कर दें?" राज्यसभा सांसद ने रूस से तेल खरीद के कारण भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के ट्रंप के कदम को बेहद निराशाजनक बताया.

अमेरिका पर कहीं अधिक गंभीर होगा प्रभाव

AAP नेता ने 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत को याद करते हुए इसे विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक सशक्त दावा बताया. उन्होंने आगे कहा, "अगर 146 करोड़ भारतीय आज उस भावना को अपनाएं और अमेरिकी व्यवसायों पर रणनीतिक प्रतिबंध लगाएं, तो इसका प्रभाव भारत की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका पर कहीं अधिक गंभीर होगा."

मित्तल ने कहा कि भारत अब तक अमेरिका के साथ उसकी 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के कारण खड़ा रहा है, लेकिन अब भविष्य उन लोगों के हाथों में है जो समझते हैं कि कूटनीति और सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है, न कि पारस्परिक शुल्क.

मतभेद की बजाय संवाद करें

मित्तल ने ट्रंप को लिखे अपने पत्र के अंत में लिखा, "राष्ट्रपति महोदय, आइए हम मतभेद की बजाय संवाद और दबाव की बजाय समन्वय को चुनें. आइए हम सम्मान, संकल्प और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति नई प्रतिबद्धता के माध्यम से भविष्य को आकार दें."

'डेड इकोनॉमी' पर क्या बोले मित्तल?

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की 'डेड इकोनॉमी' वाली टिप्पणी का भी जिक्र किया और कहा कि यही अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी और प्रमुख देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. मित्तल ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी कंपनियां टेक्नोलॉजी, ऐजुकेशन, वित्त और IP सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय बाज़ार से सालाना 80 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाती हैं

उन्होंने कहा कि अमेरिकी डिजिटल अर्थव्यवस्था कोड पर चलती है, जिसका अधिकांश हिस्सा भारत में लिखा गया है. उन्होंने यह भी उल्लेखनीय है कि आपके घनिष्ठ सहयोगी, यूरोपीय संघ ने पिछले वर्ष रूस के साथ 67.5 अरब यूरो से अधिक का व्यापार दर्ज किया, जिसमें रिकॉर्ड एलएनजी आयात भी शामिल है, जबकि वह दूसरों से आयात कम करने का आह्वान कर रहा है.

मित्तल ने कहा कि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चुपचाप रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और रसायनों का आयात जारी रखे हुए है. क्या किसी देश को रूस के साथ व्यापार के खिलाफ भारत पर दबाव डालना चाहिए, जबकि वह स्वयं अपने घरेलू हितों के लिए क्रेमलिन पर निर्भर है?

भारत पर कितना लगाया टैरिफ?

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने घोषणा की थी. हालांकि, बुधवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि ट्रंप रूस के साथ नई दिल्ली के व्यापार के कारण भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगा रहे हैं, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा.

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बढ़ाने के कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.

