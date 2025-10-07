उत्तराखंड सरकार ने क्यों लिया मदरसा बोर्ड को बंद करने का फैसला, शिक्षा के नए प्रारूप से क्या होगा फायदा, जानें
आखिरकार क्यों बंद हो गया उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड? क्या सच में सुधर जाएगी शिक्षा व्यवस्था, पढ़ें डिटेल स्टोरी
किरणकांत शर्मा
October 7, 2025
किरणकांत शर्मा
देहरादून: उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक ऐसा शिक्षा-संबंधी बड़ा निर्णय लिया है, जो अभी तक किसी अन्य राज्य में इस स्तर पर नहीं हुआ है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट द्वारा पारित उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 लागू होने की दिशा में एक कदम ओर बढ़ गया है. अब राज्य के मदरसा संचालकों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (उत्तराखंड बोर्ड) से संबद्धता लेनी होगी. इस निर्णय का असर जुलाई 2026 में दिखेगा, जब छात्रों के लिए नया सत्र शुरू होगा.
सरकार ने क्यों लिया अचानक फैसला? उत्तराखंड सरकार बीते कुछ सालों में ऐसे कई फैसले ले चुकी है, जिसने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतराराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं. समान नागरिक संहिता, भू-कानून, नकल कानून और अवैध धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार कई बार चर्चाओं में रही. कई बार सरकार को अपने फैसलों के कारण से विपक्ष का हमला सहना पड़ा.
इसी तरह के एक ओर फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार फिर चर्चाओं में है. सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया है. सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए तर्क दिया है कि, इस कदम से मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना आसान होगा और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समान और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मिलेगी. लेकिन इस निर्णय के पीछे कुछ संवेदनशील बिंदु भी हैं, जैसे कि अभी तक कितने मदरसे अवैध चल रहे थे? उनमें कितने छात्रों की पढ़ाई हो रही थी? और सरकार के पास बोर्ड को खत्म करके, इनमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है?
मदरसों से जुड़ी जानकारी: उत्तराखंड में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत हैं यानी इन्होंने सरकार से मान्यता ली है. जबकि अभी तक सरकार करीब 245 अवैध मदरसे बंद करवा चुकी है. इनका अवैध होने का पैमाना, सरकार ने बिना अनुमति के मदरसों का संचालन, छात्रों की जानकारी सही से ना उपलब्ध करवाना, पैसे का लेनदेन आदि आदि अवैध रूप में रखा गया है. हालांकि, सरकार द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि अधिकांश अवैध मदरसों की निर्माण अनुमति नहीं ली गई है और भवन निर्माण के लिए कानूनी परमिट नहीं था. कई मदरसों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी, जबकि जगह सीमित थी और सुविधाएं ना के बराबर.
उदाहरण के लिए-
देहरादून में एक मदरसा, जिसमें लगभग 250 बच्चे पढ़ रहे थे. लेकिन वह पंजीकृत नहीं था. कई मदरसों में न तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक थी लेकिन उनमें छात्रों की देखभाल, भोजन और चिकित्सा व्यवस्था ठीक तरह से नहीं होती थी. कुछ मदरसों में बाहर के राज्यों जैसे बिहार आदि से छात्र लाए गए थे और वो संस्थाएं धार्मिक शिक्षा का स्वरूप लिए हुए थीं, जो राज्य और छात्र दोनों के लिए सही नहीं था.
मदरसा बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, इस वक्त राज्य के मदरसों में लगभग 50 हजार से अधिक छात्र शिक्षा ले रहे हैं. 1 जुलाई 2026 से यह कदम प्रभावी होगा. ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि बनाया गया प्राधिकरण सिर्फ मुस्लिम छात्रों या मदरसों को ही मान्यता नहीं देगा, बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी अन्य समुदाय के लोग भी शामिल हैं.
क्या बोले मुफ्ती? उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी सरकार के इस फैसले को सही बताते हुए कुछ तर्क भी देते हैं. मुफ्ती कहते हैं लोग इस के प्लस प्वाइंट को नहीं देख रहे हैं. मदरसों में गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है. अब सरकार नए प्राधिकरण बनाने से इनकी देख रेख और पढ़ाई पर बेहतर नजर रहेगी. अभी तक मदरसों में बच्चे तख्ती लेकर आ रहे हैं. जबकि तमाम सरकारी स्कूलों में तख्ती बंद हो गई है.
उम्मीद है कि अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के हालात बदलेंगे. जब शिक्षा और आसपास का माहौल बदलेगा, तभी छात्रों के मस्तिक का विकास भी होगा. अब तमाम मदरसों की मान्यता प्राधिकरण के तहत ही ली जाएगी. सरकार सभी मदरसों का ठीक वैसे ही ध्यान रखेगी, जैसे स्कूलों और वहां पढ़ने वाले छात्रों का रखा जाता है.
- मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड -
कैसे काम करेगा प्राधिकरण:
- मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी.
- इसके बाद उन्हें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध होना अनिवार्य होगा.
- मदरसों को दो स्तर की अनुमति लेनी होगी. धार्मिक शिक्षा के लिए प्राधिकरण से और शैक्षिक संबद्धता के लिए बोर्ड से.
- वर्ष 2026 से मदरसों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCF) लागू किया जाएगा. यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक विज्ञान, गणित, भाषा आदि विषय मिले. मान्यता तीन शैक्षणिक सत्रों यानी 3 वर्ष तक वैध होगी. उसके बाद दोबारा से नवीनीकरण करना होगा.
- मान्यता के लिए कुछ नियम तय होंगे, जैसे कि संस्था की जमीन उसी समिति के नाम होनी चाहिए. वित्तीय लेन-देन बैंक खाते से होना चाहिए.
- मदरसों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे छात्रों या कर्मचारियों को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर न करें.
- शिक्षकों की नियुक्ति मानकों के अनुसार होगी.
- अनियमितताओं या नियमों का उल्लंघन होने पर मान्यता निरस्त हो सकती है.
सरकार गिना रही ये फायदे: सरकार इस फैसले के बाद इसके कुछ फायदे बार-बार बता रही है. सरकार के मुताबिक, मदरसा बोर्ड भंग करने और मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का मुख्य लक्ष्य यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी उन शैक्षिक अवसरों का लाभ उठा सकें, जो अन्य स्कूलों के बच्चों को मिलते हैं. इससे सामाजिक समानता और अवसरों में सुधार की संभावना बढ़ेगी. इसके साथ ही NCF/NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति/राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के तहत आधुनिक विज्ञान, गणित, भाषा विषयों की पढ़ाई होगी, जिससे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिहाज से बेहतर तैयार होंगे.
सरकार का इसके पीछे का तर्क ये भी है कि जब मदरसों को मान्यता लेनी होगी, उन्हें नियमों का पालन करना होगा. इससे अनियमितताओं, कचरा प्रबंधन, भवन सुरक्षा, शिक्षक योग्यता जैसे मामलों में सुधार संभव है. साथ ही सरकारी द्वारा अनुदान छात्रवृत्ति और निगरानी अधिक पारदर्शी हो सकती है.
क्या कहते हैं इस्लामिक जानकार: इस्लामिक जानकार और कुछ लोग बार-बार सरकार के इस फैसले पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. खुर्शीद अहमद, इस्लामिक जानकार मानते हैं कि आगे बहुत सी चुनौतियां आ सकती है. मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए खुर्शीद कहते हैं कि ये शिक्षा स्वायत्तता का हनन है. उनका मानना है कि राज्य सरकार आर्टिकल 30 (A) का उल्लंघन कर रही है. जब साल 2004 में लाए गए एक्ट में पहले से ही देश में अल्पसंख्यक आयोग मौजूद है, जो देश में मौजूद शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देता है तो राज्य द्वारा सरकार मदरसा बोर्ड को भंग किया जाना और नए अधिनियम या प्राधिकरण बनाना, ये किसी भी हालत में सही नहीं है.
क्या बोले मुख्यमंत्री धामी: सीएम धामी का कहना है कि यह निर्णय राज्य में शिक्षा व्यवस्था को समान और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. जुलाई 2026 सत्र से सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (NCF) और नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत शिक्षा दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ आगे बढ़े.
